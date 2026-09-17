Prețul gramului de aur, joi, 17 septembrie 2026. Ușoară scădere pentru metalul prețios

Prețul gramului de aur a scăzut joi, 17 septembrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 635,2678 lei, cu 39 de bani mai puțin decât miercuri, 16 septembrie.

Lingouri de aur Foto: 123 RF

Gramul de aur a avut parte de o scădere pe cursul valutar, înregistrând un minus de 0,3984 lei, ajungând astfel joi, 17 septembrie, la 635.2678 lei.

Aurul rămâne un activ de refugiu pentru investitori, iar prețul său reflectă instabilitatea economică globală. Cursul maxim al gramului de aur este 727.9905 lei, înregistrat la data de 13 martie 2026.

Cursul minim al gramului de aur este 588.7371 lei, înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.