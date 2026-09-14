Prețul gramului de aur, luni, 14 septembrie 2026. Aurul s-a ieftinit cu aproape șase lei

Prețul gramului de aur a scăzut luni, 14 septembrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 638,0876 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 638,2649 lei.

Lingouri de aur Foto: Shutterstock

Gramul de aur a avut parte de o scădere pe cursul valutar, înregistrând luni, 14 septembrie, un minus de 5.9367 lei, ajungând astfel la 626.9528 lei. Vineri, 11 septembrie, un gram de aur a ajuns la 632,8895 lei.

Cotația aurului a scăzut și față de ultima ședință de tranzacționare din săptămâna precedentă.

Aurul rămâne un activ de refugiu pentru investitori, iar prețul său reflectă instabilitatea economică globală. Cursul maxim al gramului de aur a fost 755.1450 lei, înregistrat la data de 29 ianuarie 2026.

Evoluția prețului aurului

11 septembrie 2026: 632,8895 lei/gram

10 septembrie 2026: 638,0876 lei/gram

9 septembrie 2026: 638,2649 lei/gram

8 septembrie 2026: 640,2108 lei/gram

7 septembrie 2026: 640,5521 lei/gram

4 septembrie 2026: 649,5183 lei/gram

Față de valoarea înregistrată vineri, 4 septembrie, prețul gramului de aur este vineri, 11 septembrie, cu 16,6288 lei mai mic. În raport cu ședința precedentă, scăderea este de 5,1981 lei.

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.