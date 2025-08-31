Populația României a scăzut dramatic. Muncitorii străini, colacul de salvare

Populația României a scăzut dramatic anul trecut, dată fiind ratele natalității și mortalității, lucru compensat doar parțial de imigranții veniți la muncă în România, potrivit informațiilor publicate vineri de INS.

La 1 ianuarie 2025, populația rezidentă a fost de 19,03 milioane de persoane, în scădere cu 31.500 de persoane față de 1 ianuarie 2024, potrivit informațiilor publicate vineri de INS.

Potrivit acestuia, principala cauză a scăderii este spor natural negativ (diferența dintre numărul născuților-vii și al decedaților: -101,8 mii persoane).

„Soldul migrației internaționale pozitiv: +58,8 mii persoane, dar insuficient pentru a compensa pierderea naturală”, arată datele statistice.

La 1 ianuarie 2025, populația rezidentă din mediul urban a fost de 9768 mii persoane, în scădere cu 1,3% față 1 ianuarie 2024. Populația feminină la 1 ianuarie 2025 a fost de 9777 mii persoane, în scădere cu 0,2% față de aceeași dată a anului precedent. Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, ponderea populației vârstnice (de 65 ani și peste) continuându-și trendul de creștere: comparativ cu 1 ianuarie 2024 cu 0,3 puncte procentuale (de la 20,0% în 2024 la 20,3% la 1 ianuarie 2025).

Ponderea populației de 0-14 ani în total populație a scăzut de la 15,9% la 1 ianuarie 2024 la 15,6% la 1 ianuarie 2025. Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 125,8 (la 1 ianuarie 2024) la 130,0 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2025). Raportul de dependență demografică a stagnat la 56,1 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte (la 1 ianuarie 2025).

Muncitorii străini sunt insuficienţi pentru a compensa declinul populaţiei

Soldul migrației internaționale în anul 2024 a fost pozitiv, numărul imigranților depășind numărul emigranților cu 58,8 mii persoane. Astfel, România a continuat să fie o țară de imigrare. Cu toate acestea, soldul migrației internaționale, în scădere fată de anii precedenți, nu a reușit să compenseze sporul natural negativ (-102 mii persoane). Drept urmare, la 1 ianuarie 2025, populația rezidentă a României a fost în scădere față de aceeași dată a anului anterior. În cursul anului 2024, bărbații au fost majoritari atât în rândul emigranților (57,6%) cât și în rândul imigranților (58,3%).

În ciuda acestor evidenţe şi a nevoii statului de a angaja muncitori străini, în contextul deficitului de forţă de muncă, există incidente nefericite cum a fost cel al livratorului agresat de un român pentru simplul motiv că nu s-a născut la noi în ţară.

Reamintim că un bărbat asiatic, livrator de mâncare în București, a fost, marți, victima unui atac cu tentă rasistă. Agresorul, care l-a lovit pe neașteptate cu pumnul și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”, a fost reținut de un polițist aflat în timpul liber.

Pe 27 august, Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a atacatorului pentru 30 de zile.

Însuși președintele României, Nicușor Dan, a condamnat incidentul, subliniind că astfel de acte de violență xenofobă reprezintă un atac direct la adresa valorilor fundamentale ale societății românești.

Ambasada Bangladeshului în România i-a transmis mulțumiri președintelui Nicușor Dan pentru condamnarea fermă a atacului și a îndemnat cetățenii din țara sa care lucrează în România să nu își piardă încrederea.