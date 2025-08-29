Tânarul care l-a bătut pe livratorul asiatic cere să fie cercetat în libertate

Tânărul în vârstă de 20 de ani care a ajuns în arest după ce a bătut un livrator de mâncare asiatic a depus vineri, 28 august, contestație la măsura arestului preventiv.

Cosmin Tudoran, românul de 20 de ani care s-a filmat marți seară în timp ce lovea și umilea un livrator de mâncare originar din Bangladesh, vrea să fie cercetat în libertate.

Bărbatul a contestat vineri măsura arestului preventiv, luată miercuri în cazul său, potrivit Antena 3.

Reamintim că un bărbat asiatic, livrator de mâncare în București, a fost, marți, victima unui atac cu tentă rasistă. Agresorul, care l-a lovit pe neașteptate cu pumnul și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”, a fost reținut de un polițist aflat în timpul liber.

Pe 27 august, Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a atacatorului pentru 30 de zile.

Însuși președintele României, Nicușor Dan, a condamnat incidentul, subliniind că astfel de acte de violență xenofobă reprezintă un atac direct la adresa valorilor fundamentale ale societății românești.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice. Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, a transmis șeful statului pe Facebook.

Ambasada Bangladeshului în România i-a transmis mulțumiri președintelui Nicușor Dan pentru condamnarea fermă a atacului și a îndemnat cetățenii din țara sa care lucrează în România să nu își piardă încrederea.