Cum explică un psiholog atacul asupra livratorului nepalez

Publicat:

Cazul livratorului nepalez, lovit și insultat pe stradă în București de un tânăr român cu replici precum «ești un invadator» și «du-te înapoi în țara ta», a stârnit dezbateri aprinse în societate. Psihologii spun că asemenea agresiuni pornesc din frustrare și din tipare de violență transmise social.

Captura video
Incidentul a reaprins discuțiile despre rasism, propagandă online și efectele directe ale mesajelor extremiste. Incidentul a avut loc la doar o săptămână după ce deputatul AUR Dan Tanasă le ceruse românilor, într-o postare publică, să nu mai comande de la livratori străini.

Reddit: furie, ironii și explicații

Discuțiile pe Reddit/Romania s-au aprins. Un comentariu viral rezumă cinic situația: „Plot twist: maică-sa e în Spania din 2006.”

Alt utilizator a scris: „Tinerii urăsc UE pentru că acolo s-au dus părinții. Părinții consideră că fac bani pentru copil. Copilul consideră că a fost abandonat.”

Mulți au legat direct cazul de propaganda pe TikTok. „Tinerii (unii dintre ei, ăia mai slabi la intelect) urăsc UE pentru că sunt victima propagandei de pe TikTok. Până să apară rețeaua asta, nu ura niciunul UE”, a comentat un utilizator.

Altcineva a punctat: „Scopul dezinformării nu este să te fac să crezi că nu există covid, ci să faci o societate să nu mai creadă nimic de la nimeni. E din manualul KGB.”

Comentariile au oscilat între furie: „Foarte bine. Nu se poate tolera rasismul într-o țară civilizată” și ironie: „Ca pedeapsă, ar trebui trimis în Asia să le livreze ălora mâncarea.”

Psiholog: „Agresiunea fără motiv are la bază o teamă sau o frustrare”

„Ceea ce s-a întâmplat este un caz izolat și nu aș generaliza această percepție la nivel național. Însă poveștile despre cum sunt tratați uneori românii peste graniță, poate chiar el a fost victima unui astfel de tratament, își pot pune amprenta pe modul în care îi privește pe acești oameni”, explică psihologul clinician Luminița Tăbăran, pentru Adevărul.

În opinia sa, o altă perspectivă poate fi comportamentul acelei persoane, care printr-un gest a declanșat în tânărul respectiv acest comportament agresiv.

„Studiile arată că atunci când suntem abuzați fizic sau psihologic, anumite gesturi ale abuzatorului sunt înregistrate în inconștient și peste ani, doar la observarea lor ne apasă acel buton al traumei, fără să-l conștientizăm, dar reacționăm. Există o poveste în cazurile clinice, în care tatăl abuzator tăia salamul într-un anumit fel, iar copilul ajuns adult a înjunghiat o doamnă care tăia salamul în același fel. Rasismul este o reacție personală introiectată din societate. Ajungem să credem că urâm anumite rase de oameni, dar dacă încercăm să ne justificăm opțiunea nu avem argumente solide, uneori doar povești auzite și transmise pe cale orală, ce pot fi chiar fără un fundament real”, explică ea.

Citește și: Un livrator din Bangladesh, lovit cu pumnul pe stradă. Agresorul a fost arestat preventiv. „Du-te înapoi în țara ta! Ești un invadator!”

La rândul său, Daniel Țecu, președintele Federației Asociațiilor de Români din Europa (FADERE), a declarat că este absolut de neconceput ca astfel de incidente să se întâmple în România, o țară care are una dintre cele mai mari diaspore din lume.

Peste cinci milioane de români trăiesc și muncesc doar în Europa, iar majoritatea țărilor-gazdă i-au primit cu brațele deschise, oferindu-le un cămin și o șansă la o viață mai bună, a declarat el.

„Ne așteptăm, pe bună dreptate, la respect și tratament egal în străinătate, dar ne comportăm cu o dublă măsură inacceptabilă în propria noastră țară. Nu cred că există un român care să nu aibă cel puțin o rudă sau un prieten plecat în străinătate. Atunci când un român este discriminat sau agresat într-o altă țară, suntem cu toții, pe bună dreptate, revoltați și cerem măsuri. Cu toate acestea, unii sunt gata să comită aceleași fapte pe care le condamnă, comportându-se inuman și lipsit de respect față de cei care sunt oaspeți în țara noastră”, a completat Daniel Țecu.

Incidentul

Marți seară, un tânăr nepalez care lucra ca livrator de mâncare a fost atacat de un necunoscut pe o stradă din București. În timp ce se afla pe scuter, livratorul a fost urmărit de un bărbat care, după ce a pornit filmarea pe telefonul mobil, s-a apropiat și l-a lovit cu pumnul în față, fără ca acesta să apuce să reacționeze.

Livratorul, vizibil speriat, a cerut ajutor trecătorilor. În acel moment, un polițist care tocmai ieșise din tură a observat incidentul de la distanță.

Andrei Jianu se afla în timpul liber când l-a reținut pe agresor
Agentul l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a încercat să fugă, astfel că polițistul l-a urmărit și a reuşit să-l imobilizeze rapid.

Agentul care a sărit în ajutorul nepalezului este Andrei Jianu de la Secţia 7 de Poliţie. În tot acest timp, livratorul solicita venirea poliției, până când a fost linişit de agent că el este de la poliţie.

Agresorul a fost arestat 30 de zile.

Societate

