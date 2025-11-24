Analiză Piața muncii, instabilă din cauza măsurilor statului: „Dacă guvernul este perceput ca imprevizibil sau impune taxe mai mari, firmele devin defensive"

Piața muncii în 2025 este marcată de prudență, cu concedieri semnificative dar și angajări la unele companii. Procesul de găsire a unui job va fi totusi mai lent iar măsurile publice creează deja instabilitate, afectând privatul. În plus, migrația tinerilor cu studii superioare rămâne înaltă.

Piața muncii traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani. Anul 2025 aduce restructurări mari, blocaje în recrutare și presiune în mediul privat. Peste 19.000 de angajați au primit notificări de concediere, iar companii precum OMV Petrom, Dacia sau Bitdefender își ajustează masiv operațiunile.

Datele din HR Barometrul PwC confirmă tendința. Ponderea companiilor care anticipează reduceri de personal în 2025 a crescut la 11% față de 2% în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea este vizibilă mai ales în IT și telecomunicații, unde 45% dintre angajatori estimează scăderi de personal.

În același timp, angajările încetinesc, concurența pe joburile deschise crește, iar mulți români iau în calcul reconversia sau chiar plecarea din țară. Nici sectorul public nu stă mai bine. Miniștrii au rămas cu două opțiuni care nu vor mulțumi pe nimeni, fie vor fi tăieri salariale de 10%, fie concedieri în aparatul bugetar.

Corina Diaconu, specialist în resurse umane, explică pentru Adevărul cum se reașază piața și ce îi așteaptă pe cei care caută un job în 2025.

Dinamica pieței muncii în 2025: prudență și redefinire, nu blocaj total

Piața muncii din România se mișcă greu în 2025, în ciuda semnalelor că economia încearcă să se stabilizeze. Valul de restructurări anunțat de marile companii pune presiune pe angajați și pe mediul privat. OMV Petrom pregătește concedieri pentru 1.000 de persoane, Dacia are un program de plecări voluntare pentru 900 de angajați, iar Bitdefender analizează măsuri interne de eficientizare. În total, peste 19.000 de angajați au fost notificați că își vor pierde locul de muncă, iar 9.000 au plecat deja.

Corina Diaconu, director al unei companii de recrutare, spune că 2025 este un an al prudenței și al reașezării în companii.

„Piața muncii în 2025 a fost marcată de prudență și de reasezări în multe domenii de activitate. Anii de boom economic au adus un surplus de angajări fără ca eficiența angajaților să fie foarte clar verificată, tocmai pentru că totul mergea din inerție și trendul era de creștere economică”, explică ea.

Deși valul de concedieri pare dominant, Diaconu spune că nu asistăm la o prăbușire completă a angajărilor. „Sunt sondaje care arată că 47% dintre companii anticipează creșterea numărului de angajați, iar 42% vor stagnare, deci nu anunță concedieri. Creșterea ponderii AI și nevoia de digitalizare contribuie la deciziile de concediere, mai ales sub presiunea reducerilor de costuri”, subliniază ea. Există sectoare reziliente, în timp ce altele se restrâng puternic.

După cum arată și datele Barometrului HR PwC, acest mix este de 11% dintre companii care denotă tendințele de reduceri de personal, în timp ce aproape 90% mențin sau cresc echipele, dar într-un ritm totuși mai lent.

Pe de altă parte, datele PwC arată diferențe majore între sectoare:

IT & telecom: 45% dintre companii estimează scădere de personal.

Automotive: 22% prevăd reducerea angajaților.

Manufactură: 15% scădere estimată.

Servicii financiare: 13% reduc personalul.

Șansele angajaților disponibilizați și rolul competențelor digitale

Pentru cei care își pierd locul de muncă, situația nu este fără ieșire, dar procesul devine mai lent. „Angajații concediați își pot găsi un nou job, dar procesul este mai competitiv, mai ales în sectoarele aflate în declin. Cei cu competențe digitale sau specializări căutate au șanse semnificativ mai bune decât cei cu profil tradițional”, spune Diaconu.

Alternative: reconversia profesională și migrația externă

Un alt fenomen vizibil este reconversia profesională, deși insuficient susținută, și migrația tinerilor. „Interesul pentru reconversie crește moderat, dar nu suficient de mult pentru a deveni soluție de masă. Migrația rămâne la cote înalte, mai ales în rândul tinerilor cu studii superioare. Universitățile din afara țării vin cu oferte foarte atractive”, afirmă ea.

Impactul măsurilor din sectorul public asupra deciziilor private

Schimbările din sectorul public influențează direct comportamentul mediului privat, spune specialistul în HR. Măsuri precum reducerile salariale sau concedierile din administrație creează un efect de domino. „Percepția de instabilitate macroeconomică și fiscală afectează deciziile companiilor private. Dacă guvernul este perceput ca imprevizibil sau impune taxe mai mari, firmele devin defensive, reduc angajările și își reevaluează planurile de dezvoltare”, explică Diaconu.

Pe acest fundal, finalul de an 2025 devine o perioadă în care românii caută stabilitate, iar de cealaltă parte companiile caută eficiență. Angajările continuă, dar mai lent, iar competiția între candidați crește. În același timp, presiunea pe mediul privat rămâne ridicată, iar 2026 poate aduce o piață a muncii și mai selectivă.