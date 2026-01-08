Ministerul Justiției declanșează selecția pentru șefia parchetelor. Nicușor Dan va negocia cu PSD numirile

Ministerul Justiției a anunțat joi începutul procedurilor de selecție pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere din cadrul parchetelor, inclusiv Procurorul General, șefii DNA și DIICOT. Procedura va avea loc în perioada 8 ianuarie – 2 martie 2026.

Potrivit anunțului oficial, funcțiile vizate sunt:

Procuror general – vacantă din 31 martie 2026

Adjunct al procurorului general – vacantă din 31 martie 2026

Procuror șef DNA – vacant din 31 martie 2026

Procuror șef adjunct DNA – vacant din 29 iunie 2026

Procuror șef DIICOT – vacant din 14 aprilie 2026

Doi procurori șefi adjuncți DIICOT – vacanți din 29 iunie 2026

Procurorii interesați pot depune cererile de înscriere până pe 9 februarie, ora 12:00, la Direcția Resurse Umane din cadrul Ministerului Justiției. Lista candidaților care îndeplinesc condițiile va fi publicată pe 16 februarie, iar interviurile vor fi susținute între 23 și 26 februarie. Rezultatele vor fi afișate pe 2 martie, zi în care Ministerul Justiției va transmite propunerile motivate către Consiliul Superior al Magistraturii.

Surse politice citate de G4Media au precizat că președintele Nicușor Dan va negocia cu PSD numirile, atât la șefia parchetelor, cât și la conducerea serviciilor de informații, SRI și SIE. PSD are un rol decisiv în aceste numiri, deținând majoritatea parlamentară și Ministerul Justiției, care face propunerile oficiale.

Declanșarea procedurii vine la o lună după consultările de la Cotroceni provocate de documentarul Recorder despre „justiția capturată”. Nicușor Dan i-a încurajat pe magistrați să semnaleze problemele din sistem și să participe la selecțiile pentru posturile de conducere.

Președintele i-a criticat în trecut pe Alex Florența (Parchetul General) și Marius Voineag (DNA) pentru rezultate slabe în lupta împotriva evaziunii fiscale și a marii corupții. Mandatele șefilor de parchete expiră pe 30 martie, dar ambii pot candida pentru un nou mandat.

Tot în ianuarie este planificat și un referendum prin care magistrații vor fi întrebați dacă CSM acționează în interes public, inițiativă anunțată de președintele Dan.