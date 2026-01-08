search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Medicamentele ar putea deveni mult mai scumpe în Europa

0
0
Publicat:

Producătorii mondiali de medicamente caută în 2026 prețuri mai mari pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă în Europa, după ce anul trecut au fost nevoiți să reducă prețurile în SUA, sub presiunea președintelui Donald Trump. Măsura ar putea amâna lansarea unor tratamente inovative în țări europene, inclusiv România, limitând accesul pacienților.

Medicamentele s-ar putea scumpi masiv în Europa FOTO: Shutterstock
Medicamentele s-ar putea scumpi masiv în Europa FOTO: Shutterstock

În 2025, companii precum Pfizer, Eli Lilly și AstraZeneca s-au angajat, în cadrul mai multor evenimente organizate la Casa Albă, să reducă prețurile medicamentelor noi din SUA, astfel încât acestea să fie aliniate cu cele din alte țări dezvoltate. Trump a subliniat că alte state bogate ar trebui să plătească mai mult pentru medicamente, pentru a permite scăderea prețurilor pe piața americană.

Statele Unite și Marea Britanie au ajuns la un acord prin care britanicii beneficiază de reduceri tarifare, în schimbul creșterii cu 25% a prețului net pentru medicamentele americane noi, potrivit Reuters.

Prețuri mai mari în Europa, contra accesului rapid la medicamente noi

Sebastian Guth, director operațional al diviziei farmaceutice Bayer și membru al consiliului de administrație al unui grup de lobby al industriei americane, a explicat că liderii europeni sunt dispuși să revizuiască politicile de stabilire a prețurilor, dacă acest lucru ar facilita accesul rapid la tratamente noi. „Dacă ne uităm la medicamentele inovatoare care au fost lansate și aprobate în ultimii 10 ani, americanii au acces la 80% dintre acestea, în timp ce europenii au acces la mai puțin de 50%. Există o întârziere structurală foarte semnificativă în Europa”, a spus Guth.

Țările europene plătesc, în medie, cu o treime mai puțin decât SUA, deoarece sistemele lor naționale de sănătate negociază prețurile medicamentelor și pot amâna achizițiile pentru a obține costuri mai bune. Marshall Gordon, analist senior în domeniul sănătății la ClearBridge Investments, a explicat că presiunea asupra politicienilor europeni pentru creșterea prețurilor „nu se va traduce imediat în costuri mai mari. Nu poți forța europenii să cheltuiască brusc mai mult. Dar aceste acorduri le conferă companiilor putere de negociere”.

Avertismente și concesii ale industriei farmaceutice

Mai mulți producători importanți, printre care AstraZeneca, Novartis și Sanofi, au avertizat că Europa riscă să piardă accesul la medicamente noi, dacă guvernele nu schimbă modul în care sistemele de sănătate evaluează și plătesc aceste tratamente. „Am văzut deja progrese cu acordul dintre SUA și Marea Britanie anunțat la sfârșitul anului trecut și este încurajator să vedem că administrația Trump continuă această colaborare cu alte națiuni pentru a aborda problema profitului nejustificat obținut de alte țări din inovațiile americane”, a declarat Sarah Ryan, purtător de cuvânt al organizației PhRMA.

În 2025, 14 companii farmaceutice au încheiat acorduri cu administrația Trump pentru a reduce prețurile unor medicamente vândute către Medicaid și pentru pacienții care plătesc în numerar. În schimb, acestea au primit o scutire de trei ani de la amenințarea aplicării unor tarife ridicate pentru produsele lor.

Posibile întârzieri ale lansărilor în Europa

Gareth Powell, șeful departamentului de investiții în domeniul sănătății la Polar Capital, a avertizat că unele medicamente noi ar putea fi lansate mai întâi în SUA și amânate în Europa. „Asta ar putea însemna că, cel puțin pentru câțiva ani, până la sfârșitul mandatului lui Trump, aceste produse pur și simplu nu vor fi lansate în Europa”, a spus Powell.

Un lobbist din Washington a subliniat că guvernele europene sunt puțin dispuse să facă concesii majore Statelor Unite, mai ales în contextul unor decizii controversate ale administrației Trump, cum ar fi tentativa de a cumpăra Groenlanda. „Nu este ca și cum administrația Trump ar fi făcut o serie de lucruri care i-au făcut pe europeni fericiți și dispuși să fie amabili cu el. El îi antagonizează”, a completat acesta.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
digi24.ro
image
Un cetățean polonez a călătorit pe frontul din Ucraina pentru că nu credea că războiul există. A murit torturat de ruși
stirileprotv.ro
image
Recenzia unui turist, cazat la hotelul Simonei Halep, i-a UIMIT pe angajați: „Nu ne vine să credem”
gandul.ro
image
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
mediafax.ro
image
Cum s-a pus Fiscul pe treabă ca să acopere deficitul bugetar. Câte controale a efectuat ANAF în 2025 și ce amenzi a aplicat
fanatik.ro
image
România pe dopamină: cum au devenit manelele coloana sonoră a supraviețuirii. „Muzica unei societăți care a încetat să mai creadă în viitor”
libertatea.ro
image
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Momentul în care o femeie este împușcată în cap de agenții ICE în SUA. Cazul a împărțit țara în două
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
cancan.ro
image
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
prosport.ro
image
La ce job-uri se câştigă 8.000 de euro pe lună sau mai mult? Răspunsurile date de români, surprinzătoare
playtech.ro
image
Neluțu Varga s-a săturat! Dispută fără menajamente cu acționarii minoritari: „Nu mai bag niciun euro la CFR Cluj în 2026!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
digisport.ro
image
O expertă în spațiul ex-sovietic explică ce nu spun autoritățile: De ce România finanțează Ucraina în criză economică
stiripesurse.ro
image
Vârsta de pensionare se reduce pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale. Ce pensie vei avea dacă ai 12, 14 sau 18 ani de vechime
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Elena Mateescu anunţă un episod de ger năprasnic: Maximele vor fi negative în toată ţara!
romaniatv.net
image
Alocații ianuarie 2026. Anunț oficial privind întârzierea plăților pentru milioane de copii. Ziua exactă când vor intra de fapt banii
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
click.ro
image
Vine ger năprasnic în România, cu temperaturi de -18 grade Celsius. A fost convocat Comandamentului Energetic Naţional
click.ro
image
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
click.ro
Prințul William și Kate Middleton foto Getty Images jpg
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate

OK! Magazine

image
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine