Locuri de muncă tot mai puține în 2025. Domeniile lovite de austeritate

Firmele din anumite sectoare pregătesc concedieri colective sau blochează angajările pănă la finalul anului. Numai pănă în septembrie 19.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă, arată estimările de pănă acum. Iar un economist avertizează că lucrurile nu se vor redresa nici la începutul anului viitor.

Mai multe companii din anumite sectoare de activitate pregătesc concedieri în perioada următoare. De la OMV Petrom ar urma să plece 1.000 de persoane. De la Dacia ar urma să plece 900 de angajați.

Și sectorul IT și cel bancar sunt afectate. În IT scad toate cifrele, în timp ce în domeniul bancar 5.000 de angajați au rămas fără loc de muncă de la începutul anului.

Val de concedieri în mai multe sectoare

Cele mai afectate sectoare sunt industria auto, industria mobilei și domeniul IT, potrivit economistului Iulian Lolea.

„Sunt numeroase sectoare care suferă. În industria prelucrătoare cea mai afectată este cea care se ocupă de fabricarea automobilelor și a componentelor auto. Este una dintre cele mai mari zone care angajează, dar vorbim de la începutul anului de o scădere de aproximativ 10.000 de angajați pentru această componentă”, a declarat economistului Iulian Lolea la Antena 3 CNN.

Afectate sunt și industria mobilei, potrivit acestuia, unde aproximativ 2.000 de locuri de muncă au dispărut de la începutul anului, precum și industria de IT, unde au dispărut 2.500-3.000 de angajați de la începutul anului, care indică una dintre cele mai grave situații, dată fiind creșterea industriei de până acum.

„Acum nu mai crește nici ca număr de angajați, nici ca cifră de afaceri, ci chiar scade. Este o industrie cu salarii mari care stimula consumul”, mai spune economistul.

Economistul avertizează că lucrurile nu vor sta mai bine nici în 2026, în condițiile în care firmele vor fi afectate de industria globală.

În ce zone dispar locurile de muncă

Cele mai multe concedieri din ultimele luni au fost raportate în: București – 1.625, urmat de Arad – 779, Sibiu – 425, Prahova – 414, Timiș – 414 și Brașov – 370.

Fabrica de componente auto Aptiv, din orașul Ineu, județul Arad,va fi închisă în decembrie, potrivit autorităţilor locale.