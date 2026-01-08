O mașină a derapat și a ajuns pe acoperișul unei pensiuni din Predeal. Imaginile spectaculoase au șocat internetul

Un accident inedit a avut loc joi în staţiunea Predeal, unde şoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, iar mașina a derapat și a rămas blocată pe acoperișul unei pensiuni.

În imaginile surprinse de alți participanți la trafic și postate online se poate observa cum autoturismul a rupt parapetele de pe marginea drumului, ieșind de pe șosea și oprindu-se între acostament și acoperișul clădirii.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Mulți au apreciat rezistența acoperișului, care a susținut greutatea mașinii, alții au ironizat „locul de parcare” ales de șofer, iar câțiva utilizatori au crezut că imaginile ar fi fost create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Incidentul a fost confirmat de reprezentanții Poliției pentru News.ro.

Până în prezent nu au fost raportate victime, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.