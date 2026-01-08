search
Joi, 8 Ianuarie 2026
De ce nu vrea nimeni un job de 160.000 de dolari la Ford

0
0
Publicat:

Directorul general al Ford spune că există 5.000 de posturi vacante. Mecanicii explică de ce nu este o surpriză.

Mecanicii auto, la mare căutare/FOTO:X
Mecanicii auto, la mare căutare/FOTO:X

Puțin după ora 7 dimineața, într-o zi obișnuită, Ted Hummel s-a urcat pe bara din față a unui Ford F-150 din 2019 și a întins mâna sub capotă pentru a deconecta doi senzori de oxigen.

Este primul pas dintr-o succesiune de zeci de operațiuni necesare pentru înlocuirea transmisiei camionetei – o lucrare care, în mod normal, durează aproximativ 10 ore. Hummel este convins că o va termina mult mai repede. „Până la prânz ar trebui să fie scoasă”, spune el.

La reprezentanța Klaben Ford din Kent, Ohio, majoritatea mecanicilor evită lucrările la transmisii – componente masive, de aproximativ 135 de kilograme, care transferă puterea motorului către roți. Hummel este unul dintre puținii care se bucură să le diagnosticheze problemele, să le demonteze și să le manevreze în și din vehicule, scrie The Wall Street Journal.

În vârstă de 39 de ani, tată a doi copii și cu o fire calmă, Hummel face parte din elita tehnicienilor Ford: este „senior master”, cel mai înalt nivel de certificare profesională al companiei.

Această poziție vine și cu beneficii financiare. Hummel spune că în 2025 a câștigat aproximativ 160.000 de dolari. Există aproape întotdeauna o transmisie care așteaptă să fie reparată, iar într-un sistem de plată bazat pe eficiență, rapiditatea lui înseamnă venituri mai mari atât pentru el, cât și pentru dealer.

„Mi-aș dori să-l putem clona pe Ted”, spune Sean Bradford, managerul de service și superiorul său direct.

Problema este că nu există suficienți „Ted”. Nu doar la Klaben Ford, ci în întreaga țară.

O criză veche, readusă în prim-plan

Industria auto se confruntă de decenii cu un deficit de mecanici calificați. Subiectul a revenit în atenție în noiembrie, când directorul general al Ford, Jim Farley, a declarat într-un podcast că reprezentanțele companiei au aproximativ 5.000 de posturi neocupate.

„Avem rampe, elevatoare și scule, dar nu avem oameni”, a spus Farley, adăugând că aceste locuri de muncă pot ajunge la salarii de 120.000 de dolari pe an, însă necesită aproximativ cinci ani de formare.

Puțini mecanici ajung însă la acest nivel. Munca este solicitantă fizic, costurile inițiale sunt ridicate – sculele pot costa zeci de mii de dolari – iar salariile de început sunt adesea comparabile cu cele din industria fast-food. Potrivit Biroului american de Statistică a Muncii, salariul median al unui mecanic de dealer în 2024 a fost de 58.580 de dolari.

Drumul costisitor către venituri mari

Promisiunea unor câștiguri ridicate l-a atras inițial și pe Hummel. A urmat o școală postliceală de doi ani în domeniul tehnologiei auto, care l-a costat aproximativ 30.000 de dolari. „Ni se spunea mereu că putem ajunge la șase cifre”, povestește el. „Dar, pe parcurs, părea că nu se va întâmpla niciodată.”

Primul său loc de muncă, în 2007, a fost la un atelier de eșapamente, unde câștiga sub 10 dolari pe oră. După mai multe schimbări, a ajuns la dealerul Ford în 2012. Ca mulți alți mecanici, a fost nevoit să-și cumpere singur echipamentele, apelând la așa-numitele „camioane de scule”, care oferă unelte scumpe în rate săptămânale.

Veniturile au crescut treptat, dar drumul nu a fost lipsit de obstacole. O accidentare la coloană l-a ținut departe de muncă timp de două luni. Abia după obținerea celei mai înalte certificări Ford, în 2015, și după ce a început să coordoneze ucenici, salariul său a depășit pragul de 100.000 de dolari – la zece ani de la angajare.

Contra cronometru

Unul dintre motivele pentru care mecanici precum Hummel pot câștiga sume mari este sistemul de plată „flat rate”. Practic, tehnicienii sunt plătiți pentru un număr fix de ore alocate fiecărei lucrări, indiferent de timpul real necesar. Cu cât muncesc mai repede, cu atât pot factura mai multe „ore”.

Pentru cei mai puțin experimentați, acest sistem poate fi nemilos. Dacă nu sunt suficienți clienți, mecanicii pot rămâne fără venituri. Mulți renunță.

Costurile pentru consumatori cresc însă constant. Întreținerea și reparațiile auto s-au scumpit mai rapid decât inflația, în timp ce salariile mecanicilor nu au ținut pasul.

Uzura fizică

Deși bine plătită, meseria are un cost fizic ridicat. Ridicarea componentelor grele și munca în poziții dificile duc frecvent la accidentări. Un fost coleg al lui Hummel, care câștiga și el peste 100.000 de dolari, a părăsit domeniul după probleme medicale repetate.

Hummel este atent să nu-și depășească limitele. La cele mai grele etape ale lucrării, cere ajutor, conștient că sănătatea îi poate decide viitorul profesional.

Înapoi la muncă

După aproximativ cinci ore și jumătate, transmisia este montată. Urmează un test pe șosea. „Totul pare să meargă lin”, spune Hummel, înainte de a preda cheile și de a trece la alte reparații mai simple.

A doua zi dimineață, la ora 7 fix, este din nou la rampă. O altă transmisie îl așteaptă.

SUA

