Fost polițist din Prahova, arestat pentru agresiune sexuală și tentativă de viol după plângeri ale unor femei pe care le cerceta

Un fost polițist din județul Prahova a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de agresiune sexuală și tentativă de viol, după ce două femei au depus plângeri împotriva sa.

Cazul a fost confirmat de surse judiciare pentru Știrile PRO TV. Bărbatul, care și-a dat demisia din Poliție între timp, ar fi comis faptele în perioada în care era în funcție, lucrând la postul de poliție din comuna Măgurele. Potrivit anchetatorilor, cele două femei erau victime ale violenței domestice, iar polițistul ar fi folosit întâlnirile oficiale de la secție pentru a le agresa. Cele două cazuri ar fi separate, având în comun doar modul de acțiune al suspectului.

Inițial, victimele nu au dezvăluit ce li s-a întâmplat, însă au depus plângeri după ce fostul polițist și-a pierdut calitatea de angajat al instituției.

Suspectul a contestat măsura arestului preventiv luată în preajma Crăciunului, însă Tribunalul Prahova a decis menținerea acestuia după gratii pentru 30 de zile, considerând că există risc de influențare a martorilor sau de repetare a faptelor.

Cazul este în continuare cercetat de autorități, iar procurorii urmează să stabilească cu exactitate toate circumstanțele în care s-au produs faptele.