Impozite „de infarct” în Capitală: 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp, din cauza unei erori

Mulți bucureșteni au rămas șocați după ce au primit înștiințări de plată pentru taxe locale care depășeau orice așteptări. Sumele, uneori greșite, au stârnit confuzie și nemulțumire, mai ales în rândul celor care au sediul firmelor în apartamente.

Câțiva cetățeni din București au fost surprinși de facturile primite. Într-un caz, pentru un apartament cu sediul unei firme, taxa plătită anul trecut a fost de 200 de lei, iar în 2026 suma a sărit la 68.000 de lei. În alt caz, un bucureștean care și-a cumpărat recent un apartament a aflat că are de plătit 800.000 de lei. Evident, era o eroare, însă șocul a fost uriaș.

Alți contribuabili au avut creșteri la fel de mari: de la 1.000 de lei anul trecut, taxa a ajuns la 20.000 de lei în acest an.

Cazuri halucinante și declarații ale bucureștenilor

Un alt exemplu șocant este cel al unui bărbat care a primit o factură de 800.000 de lei pentru locuința sa. Bineînțeles, era o eroare, însă reacția a fost imediată.

Alexandru, cel care primise factura, a explicat: „O eroare fantastică, dar România e țara tuturor posibilităților”. El a precizat că, între timp, situația s-a remediat: „M-a sunat o doamnă de la Taxe și Impozite să-și ceară scuze și să-mi spună că s-a corectat eroarea. Am de plătit, de fapt, vreo 500 de lei. Am proprietatea de vreo lună și abia am fost să o declar. Îmi imaginez că au trecut 70 km pătrați la suprafață în loc de 70 mp. Asta e speculația mea”.

„Am avut o surpriză destul de neplăcută... De la o sumă de până în 2.000 de lei anul trecut, aproximativ 1.700 de lei, anul acesta a ajuns 46.000 de lei, adică 9.000 de euro. Este adevărat că dețin un imobil nerezidențial și se fac evaluări la fiecare 5 ani... Evaluarea a expirat anul trecut și trebuie făcută anul acesta... Dar chiar și așa, suma e destul de mare. Nu cred că suntem la New York să plătim mii de euro impozite”, a povestit un bucureștean, potrivit Antena 3 CNN.

Un alt locuitor al Capitalei, care are sediul social al firmei în apartamentul părinților, a spus râzând: „Mi-a venit 68.000 de lei de plată, în loc de 770 de lei cum ar fi fost normal după creșteri”. El precizează că anul trecut plătise doar 200 de lei. „M-am uitat la virgulă. Prima dată am zis că sigur e o eroare... Dacă veneau bătrânii singuri, nu făceau infarct aici?”

Un alt contribuabil cu mașină hibrid s-a plâns de creșterea explozivă a taxei: „E jale... De la 390 de lei anul trecut, la 5.300 de lei – de 11 ori mai mult”.

Un alt bărbat a aflat că trebuie să plătească peste 20.000 de lei, după ce anul trecut achitase pentru același spațiu doar 1.000 de lei. „Bine că sufăr cu inima și iau medicamente”, a glumit el.

Reacția cetățenilor și problemele cu ghișeele

Mulți s-au prezentat la ghișee pentru clarificări, însă până acum nu este clar dacă toate aceste cazuri sunt erori sau sumele reale de plată. Cert este că persoanele care dețin firme în apartamente vor plăti taxe mult mai mari decât până acum.

Tensiunea a crescut considerabil, iar la Direcția taxe și impozite locale din Sectorul 2 a avut loc chiar un incident. Un cetățean, nemulțumit de calculul greșit al taxei, a cerut explicații.