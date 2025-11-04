Oracle concediază aproape 400 de angajați din România, în cadrul unui amplu proces de restructurare globală

Gigantul american Oracle se pregătește să concedieze aproximativ 400 de angajați din România. Măsura face parte dintr-un val de restructurări la nivel global, pe fondul tranziției accelerate a companiei către soluții bazate pe inteligență artificială.

Angajații vizați ar fi fost anunțați pe 3 noiembrie 2025, printr-un mesaj intern marcat „Highly Confidential”, care avea în CC managerul direct și departamentul de resurse umane, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro și confirmate de surse din mediul IT.

Deocamdată, Oracle nu a transmis un comunicat oficial privind numărul exact al persoanelor afectate sau departamentele vizate.

Concedieri globale pe fondul tranziției către AI

Valul de disponibilizări din România se înscrie în strategia globală de reorganizare a Oracle, care își reorientează activitatea către infrastructuri cloud și servicii AI. În septembrie 2025, presa internațională relata că mii de angajați au fost concediați în SUA, în special în statele Washington și California, iar alte valuri sunt planificate în mai multe regiuni ale lumii.

Deși compania nu a confirmat public aceste măsuri, documente oficiale depuse în SUA arătau o reducere semnificativă a personalului, ca parte a strategiei de modernizare și eficientizare.

Oracle România: venituri în creștere, dar profituri care fluctuează

Grupul Oracle are în prezent peste 4.400 de angajați în România, repartizați între Oracle România, Oracle Global Services România și Oracle Sovereign Cloud.

În 2024, afacerile totale ale grupului au depășit 1,66 miliarde de lei, în creștere cu 23,2% față de anul anterior.

Oracle România a raportat o cifră de afaceri de 963,5 milioane de lei și un profit net de 8,62 milioane de lei, de aproape cinci ori mai mare decât în 2023.

În schimb, Oracle Global Services România a înregistrat pierderi de 12,53 milioane de lei, după un profit de 18,34 milioane în 2023.

La nivel global, veniturile Oracle au ajuns la 55,78 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat la 28 februarie 2025, marcând o creștere de 6,23%.

Nu este prima dată când Oracle face disponibilizări în România. În 2023, compania a redus deja o parte din personal, tot în contextul restructurărilor internaționale.