Un gigant american cu firme în România concediază 14.000 de angajaţi

Un gigant american cu firme în România a anunțat marți că va concedia 14.000 de angajaţi, în cadrul unui plan amplu de reducere a costurilor şi reorganizare internă, în timp ce compania accelerează investiţiile în inteligenţă artificială generativă.

Într -o postare pe blog, compania a scris că aceste concedieri sunt efectuate pentru a contribui la o companie mai eficientă și mai puțin birocratică, în timp ce încearcă să investească în „cele mai mari pariuri ale noastre”, inclusiv inteligența artificială generativă.

„Această generație de inteligență artificială este cea mai transformatoare tehnologie pe care am văzut-o de la apariția internetului și permite companiilor să inoveze mult mai rapid ca niciodată (în segmentele de piață existente și în cele complet noi)”, a scris Beth Galetti, vicepreședinte senior pentru experiența oamenilor și tehnologie la Amazon. „Suntem convinși că trebuie să fim organizați mai eficient, cu mai puține straturi și mai multă responsabilitate, pentru a ne mișca cât mai repede posibil pentru clienții și afacerile noastre.”

Se așteaptă ca disponibilizările să fie, în cele din urmă, cele mai mari reduceri de locuri de muncă din istoria Amazon, a relatat anterior CNBC. Reducerile ar putea afecta până la 30.000 de angajați, potrivit Reuters, care a citat surse familiarizate cu situația.

Angajații din diviziile Amazon de cloud, alimente, jocuri video, resurse umane, sustenabilitate și comunicare, publicitate și dispozitive au fost informați despre reduceri marți dimineață devreme, deși se așteaptă ca concedierile să afecteze aproape fiecare domeniu al companiei.

Amazon este al doilea cel mai mare angajator privat din țară, cu peste 1,54 milioane de angajați la nivel global la sfârșitul celui de-al doilea trimestru. Această cifră este reprezentată în principal de forța de muncă din depozite.

Are aproximativ 350.000 de angajați din companii corporative și din domeniul tehnologiei, ceea ce înseamnă că cele 14.000 de locuri de muncă disponibile reprezintă aproximativ 4% din acest segment al forței sale de muncă.

Compania a indicat că va continua să concedieze angajați în anul următor, chiar dacă intenționează să continue angajările în „domenii strategice cheie”.

Reducerile de locuri de muncă ale Amazon vin în contextul în care companii din industrii precum tehnologia, sistemul bancar, industria auto și comerțul cu amănuntul au indicat ascensiunea inteligenței artificiale generative ca o forță care este probabil să schimbe sau deja schimbă dimensiunea forței lor de muncă.

Mai multe companii au indicat că pot angaja mai puțini angajați și totuși să își crească veniturile, parțial ca urmare a faptului că se bazează mai mult pe inteligența artificială , despre care cred că se va traduce printr-o eficiență și o productivitate mai mari.

CEO-ul Amazon, Andy Jassy, ​​a declarat în iunie că forța de muncă a companiei se va reduce și mai mult ca urmare a adoptării inteligenței artificiale generative, spunându-le angajaților că „va avea nevoie de mai puțini oameni care să facă unele dintre locurile de muncă care se fac astăzi și de mai mulți oameni care să facă alte tipuri de locuri de muncă”.

Jassy, ​​care a preluat conducerea Amazon de la Jeff Bezos în 2021, a desfășurat o campanie de reducere a costurilor în cadrul companiei în ultimii ani. Amazon a concediat 27.000 de angajați între 2022 și 2023, iar reducerile de locuri de muncă au continuat de atunci, deși la o scară mai mică.

A angajat prea mult

Amazon își reduce personalul după ce a intrat într -o serie de angajări în timpul pandemiei de Covid-19, parțial pentru a satisface creșterea cererii de servicii de comerț electronic și cloud computing.

De atunci, compania a luat măsuri pentru a închide unele dintre inițiativele sale neprofitabile, angajându-se în același timp să investească aproximativ 118 miliarde de dolari anul acesta în dezvoltarea inteligenței artificiale și infrastructura cloud. Amazon se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a demonstra că afacerile sale de cloud și inteligență artificială nu sunt în urma rivalilor.

În același timp, Jassy încearcă să revizuiască cultura corporativă a Amazon și să opereze ca „cel mai mare startup din lume”, în încercarea de a rămâne competitiv. În septembrie anul trecut, ca parte a unui mandat care impune angajaților corporativi să lucreze la birou cinci zile pe săptămână, și-a stabilit obiectivul de a aplatiza organizațiile din cadrul Amazon până în primul trimestru al acestui an.

La începutul acestei luni, Amazon a anunțat că intenționează să angajeze 250.000 de lucrători cu normă întreagă, cu jumătate de normă și temporari în unitățile sale de procesare a comenzilor și transportului, pentru a satisface cererea pentru sezonul de cumpărături de sărbători.

Firmele din România

Gigantul american tech Amazon este prezent în România de aproape 20 de ani și are mii de angajați la Iași, București și Timișoara, iar conform site-ului său oficial caută în continuare personal în țara noastră.

Amazon Development Center SRL este cea mai mare firmă dintre cele patru deschise în România. În 2024, firma avea un număr mediu de 3.424 angajați, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor. Compania a făcut venituri totale de 816,9 milioane lei, dar a ieșit cu pierderi de 29,5 milioane lei.

În România, Amazon mai are deschise firmele:

Amazon MLS România SRL (București) – 402 angajați (2024), venituri totale de 80 milioane lei, profit de 8,7 milioane lei;

Amazon Data Services SRL (Iași) figurează oficial cu zero salariați în 2024, dar a înregistrat venituri totale de 9 milioane lei și profit de 766.753 lei;

Amazon Web Services EMEA SARL, sucursală a unei subsidiare Amazon din Luxemburg. Firma din România, cu sediul la București, a avut 1 angajați în 2024, a făcut venituri totale de 171 milioane lei și a avut profit de 460.795 lei.

Gigantul american, care genera în trecut numeroase locuri de muncă, își orientează acum investițiile către automatizare completă și reduce treptat implicarea umană în activitățile logistice, relatează Union Rayo.

Amazon are deja un milion de roboți activi în centrele sale de distribuție – de la brațe robotice până la transportatori autonomi – iar ritmul de înlocuire a angajaților umani nu dă semne de încetinire. Deși decizia este justificată prin creșterea productivității și reducerea costurilor, mii de oameni își pierd locurile de muncă, fără ca acestea să fie înlocuite cu alternative reale.

Roboții au fost introduși în depozitele Amazon începând cu anul 2020, iar de atunci numărul acestora a crescut de cinci ori.

Deși Amazon afirmă că a instruit 700.000 de angajați din 2019 până în prezent, compania a concediat peste 27.000 de persoane din 2022, inclusiv în departamentele de retail și dispozitive.