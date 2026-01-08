Misiune grea pe Masivul Ceahlău: un tânăr din Republica Moldova, fără cunoștință, a fost evacuat de salvatori

Tânărul în vârstă de 20 de ani a fost evacuat din zona Cușma Dorobanțului de pe Masivul Ceahlău de salvatori, după ce i s-a făcut rău și și-a pierdut cunoștința. Misiunea, realizată de angajații ,,Salvamont Neamț”, a fost dificilă și a durat aproape patru ore.

Cazul a avut loc în data de 7 ianuarie, iar responsabilii ,,Salvamont Neamț” au fost alertați în jurul orei 14:00 prin intermediul serviciului de urgență 112.

,,Apelul prin 112 a fost primit în jurul orei 14.30 si conform apelantului un cetățean din Republica Moldova de 20 de ani se afla inconștient in zona Cușma Dorobanțului la altitudinea de 1600m”, au menționat salvatorii.

La fața locului au intervenit doua echipaje din Baza Salvamont Durau, iar ,,victima a fost coborâtă și predată autospecialei Serviciului Județean de Ambulanță Neamt”.

Cetățeni moldoveni blocați în munți

Reprezentanții Ministerului moldovean al Afacerilor Externe nu au oferit deocamdată alte amănunte cu privire la acest caz.

La sfârșitul lunii trecute, patru cetățeni moldoveni au rămas blocați în Refugiul Călțun după ce s-au îndreptat spre vârful Negoiu, ignorând avertizările meteorologilor.

Nouă salvamontiști din cadrul Serviciului Public Județean Argeș, structură de salvare montană a Consiliului Județean Argeș, împreună cu doi jandarmi montani din cadrul IJJ Argeș, i-au evacuat pe cei patru turiști.