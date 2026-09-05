Pensionarii care continuă să lucreze își pot majora pensia. Ce acte sunt necesare și unde se depune cererea

Persoanele pensionate pentru limită de vârstă care continuă să lucreze și pentru care se plătesc contribuții de asigurări sociale pot cere recalcularea pensiei pentru valorificarea stagiului de cotizare realizat după pensionare.

Pensionarii care continuă să lucreze își pot majora pensia. Foto: arhivă



Cererea pentru adăugarea stagiului realizat după înscrierea la pensie poate fi depusă o singură dată într-un an calendaristic. Drepturile rezultate în urma recalculării se acordă începând cu luna următoare celei în care cererea a fost înregistrată.

Cine poate cere recalcularea

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede că pensionarii pentru limită de vârstă care realizează stagiu de cotizare după data înscrierii la pensie pot solicita recalcularea pensiei prin adăugarea perioadei lucrate.

Astfel, un pensionar pentru limită de vârstă care continuă să desfășoare o activitate pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale poate cere ca perioada respectivă să fie luată în calcul la pensie.

Recalcularea pentru stagiul realizat după pensionare nu se face automat. Pensionarul trebuie să depună o cerere la casa de pensii.

Ce acte trebuie depuse

Pentru recalculare, CNPP indică drept documente necesare cererea de recalculare și actul de identitate.

În cazul stagiului realizat după 1 aprilie 2001, pensionarul nu trebuie să prezinte, în mod obișnuit, adeverințe pentru perioadele lucrate. CNPP precizează că aceste informații se regăsesc în baza sa de date, pe baza declarațiilor nominale de asigurare transmise de angajatori.

Prin urmare, pentru un pensionar care lucrează în prezent, este important ca activitatea și contribuțiile aferente să fie declarate corect de angajator.

Dacă există perioade sau venituri care nu apar în evidențele casei de pensii și care pot influența drepturile de pensie, pot fi solicitate documente justificative suplimentare.

Unde se depune cererea

Cererea de recalculare se depune la casa teritorială de pensii care gestionează drepturile de pensie ale solicitantului.

Pensionarul nu trebuie să înceteze activitatea pentru a cere recalcularea. El poate continua să lucreze și poate solicita, în același timp, valorificarea stagiului acumulat până la momentul cererii.

Cât de des poate fi cerută recalcularea

Pentru stagiul de cotizare realizat după înscrierea la pensie, legea permite recalcularea o singură dată într-un an calendaristic.

Asta înseamnă că pensionarul poate alege momentul în care depune cererea și poate solicita valorificarea stagiului acumulat până atunci. Nu este necesară depunerea unei cereri după fiecare lună sau după fiecare perioadă lucrată.

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De exemplu, o persoană care continuă să lucreze după pensionare poate depune o cerere de recalculare o dată pe an, pentru ca stagiul realizat în perioada respectivă să fie adăugat la pensie.

În cât timp se soluționează cererea

Casa de pensii trebuie să soluționeze cererea de recalculare în termen de 45 de zile de la data înregistrării și să emită o decizie de recalculare.

Termenul poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile atunci când sunt necesare documente sau operațiuni suplimentare pentru soluționarea cererii.

De când se plătește pensia recalculată

Majorarea rezultată în urma recalculării nu se acordă pentru întreaga perioadă în care pensionarul a continuat să lucreze înainte de depunerea cererii.

Potrivit Legii nr. 360/2023, drepturile rezultate în urma recalculării se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

De exemplu, dacă cererea este înregistrată în septembrie, drepturile rezultate în urma recalculării se acordă începând cu luna octombrie.

Stagiul lucrat după pensionare nu aduce puncte de stabilitate

Perioada lucrată după pensionare poate fi valorificată la recalcularea pensiei, însă stagiul realizat în regim de cumul al pensiei cu venituri pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale nu intră în calculul punctelor de stabilitate.

Prin urmare, contribuțiile plătite în perioada în care pensionarul continuă să lucreze pot duce la creșterea pensiei prin recalculare, însă perioada respectivă nu generează și puncte de stabilitate.

Recalcularea poate fi cerută și pentru alte drepturi nevalorificate

Legea permite recalcularea pensiei și în alte situații, nu doar pentru perioada lucrată după pensionare.

Pensionarii pot cere adăugarea unor venituri sau stagii de cotizare, valorificarea unor perioade asimilate ori a altor documente care nu au fost luate în calcul la stabilirea inițială a pensiei. Recalcularea poate fi solicitată și atunci când sunt depuse declarații rectificative care modifică veniturile sau stagiile valorificate inițial.

Pentru aceste situații se aplică regulile specifice prevăzute de lege, iar eventualele drepturi rezultate se acordă, potrivit CNPP, începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Pentru pensionarul care continuă să lucreze, regula este, așadar, simplă: dacă pentru activitatea desfășurată după pensionare se datorează contribuții de asigurări sociale, perioada poate fi valorificată la recalcularea pensiei. Pensionarul trebuie să solicite recalcularea la casa de pensii, o singură dată pe an, iar drepturile rezultate se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.