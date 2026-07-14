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Cine primește pensia minimă în 2026. De ce 10 ani de muncă nu sunt suficienți

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Mulți români cred că pensia minimă garantată poate fi obținută odată cu împlinirea vârstei de pensionare, indiferent de câți ani au contribuit la sistemul public de pensii. În realitate, legea impune un stagiu minim de cotizare pentru deschiderea dreptului la pensie. Fără îndeplinirea acestei condiții, indemnizația socială nu poate fi acordată.

Un angajat transcrie date din cartea de muncă într-un registru
Legea impune un stagiu minim de cotizare pentru deschiderea dreptului la pensie. Foto arhivă

În 2026, pensia minimă garantată, denumită oficial indemnizație socială pentru pensionari, este de 1.281 de lei. Valoarea acesteia a rămas neschimbată din septembrie 2024.

Cine poate beneficia de indemnizația socială

Contrar unei idei des întâlnite, indemnizația socială nu se acordă tuturor persoanelor care au ajuns la vârsta de pensionare.

Pentru a beneficia de acest sprijin, o persoană trebuie mai întâi să dobândească statutul de pensionar în sistemul public de pensii. Acest lucru este posibil doar dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru pensionarea la limită de vârstă, inclusiv realizarea unui stagiu minim de cotizare de 15 ani.

Cu alte cuvinte, atingerea vârstei standard de pensionare nu este suficientă. Dacă nu există stagiul minim de cotizare, dreptul la pensie nu poate fi deschis, iar indemnizația socială nu poate fi acordată.

De unde apare confuzia

Confuzia apare deoarece multe persoane consideră că pensia minimă reprezintă un venit garantat de stat tuturor celor care au ajuns la vârsta pensionării.

În realitate, indemnizația socială este destinată exclusiv pensionarilor. O persoană care a lucrat doar 10, 11 sau 12 ani și nu a acumulat stagiul minim de cotizare nu poate solicita pensia pentru limită de vârstă și, în consecință, nu poate beneficia nici de indemnizația socială.

Chiar și în situația în care unei persoane îi lipsesc doar câteva luni pentru îndeplinirea stagiului minim, legea nu permite pensionarea înainte de acumularea celor 15 ani de cotizare.

Exemplu: ce se întâmplă dacă ai doar 14 ani și șase luni de cotizare

Un bărbat care împlinește 65 de ani în 2026, dar are doar 14 ani și șase luni de contribuții la sistemul public de pensii, nu poate solicita pensia pentru limită de vârstă.

El va trebui să continue activitatea încă șase luni, până când va îndeplini stagiul minim de 15 ani, sau să analizeze posibilitatea completării vechimii, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

Abia după ce va deveni pensionar, Casa de Pensii îi va calcula drepturile de pensie, iar dacă suma rezultată este sub nivelul minim garantat de stat, va putea beneficia de indemnizația socială.

Cum se acordă, de fapt, pensia minimă

O altă confuzie este legată de valoarea de 1.281 de lei.

Statul nu acordă automat această sumă tuturor pensionarilor care îndeplinesc condițiile de pensionare. Mai întâi, pensia este calculată în funcție de contribuțiile plătite și de stagiul de cotizare realizat de fiecare persoană.

Dacă pensia rezultată în urma acestui calcul este mai mică de 1.281 de lei, statul acordă o indemnizație socială care completează venitul până la acest nivel.

De exemplu, dacă unui pensionar îi este stabilită o pensie de 1.000 de lei, acesta va primi încă 281 de lei, astfel încât suma totală încasată lunar să fie de 1.281 de lei.

În schimb, dacă pensia calculată este de 1.350 de lei, beneficiarul nu mai primește indemnizația socială, deoarece venitul său din pensie depășește plafonul stabilit de lege.

Vechimea poate fi cumpărată, dar costurile sunt ridicate

Persoanele care nu au acumulat cei 15 ani de cotizare au posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de lege, să cumpere vechime în sistemul public de pensii.

În prezent, costul unei luni de asigurare este de aproximativ 1.081 de lei. Pentru cei cărora le lipsesc doar câteva luni până la îndeplinirea stagiului minim, aceasta poate fi o soluție.

În schimb, pentru persoanele cărora le lipsesc mai mulți ani de cotizare, costurile pot deveni foarte mari, motiv pentru care mulți aleg să continue să lucreze și după împlinirea vârstei standard de pensionare până când acumulează cei 15 ani necesari pentru deschiderea dreptului la pensie.

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