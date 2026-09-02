A intrat în vigoare acordul de pensii dintre România și SUA. Ce se întâmplă cu anii munciți în cele două țări

Românii și americanii care au lucrat în România și Statele Unite pot beneficia, începând cu 1 septembrie, de prevederile Acordului de securitate socială dintre cele două țări. Documentul permite, în anumite condiții, ca perioadele de contribuție realizate în cele două state să fie luate în calcul pentru stabilirea dreptului la pensie.

Cum pot fi obținute pensiile din ambele țări Foto: Shutterstock

Acordul nu înseamnă însă că anii de vechime din România și SUA se adună într-un singur stagiu de cotizare. Fiecare stat calculează și plătește separat pensia aferentă perioadelor în care persoana a contribuit la sistemul său de asigurări sociale.

De exemplu, o persoană care a lucrat 15 ani în România și 13 ani în Statele Unite nu va avea o pensie calculată ca pentru 28 de ani de contribuții într-un singur sistem.

„Dacă o persoană care a lucrat 15 ani în România și 13 în SUA, pensia persoanei nu se va calcula luând ca bază numărul de 28 de ani de pensie totală, din România și America”, explică avocatul Alexandru Crăciunescu, avocat licențiat în Statele Unite și România pentru TVR Info.

Acordul poate deveni însă esențial pentru persoanele care nu ating, separat, perioada minimă necesară pentru a primi pensie într-una dintre cele două țări.

În România, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, în timp ce în Statele Unite este necesară o perioadă de cel puțin 10 ani pentru îndeplinirea condițiilor relevante.

„Dacă luăm un alt exemplu al unei persoane care a lucrat 12 ani în România și 8 ani în America, persoana nu se califică pentru pensie în niciunul dintre state. Aici intervine acordul de totalizare, care ajută persoana să primească pensie și din Statele Unite, și din România”, precizează Alexandru Crăciunescu.

Un alt efect important al acordului vizează contribuțiile sociale. În anumite situații, atunci când un angajat este trimis temporar să lucreze în cealaltă țară, regulile stabilite prin acord pot evita plata contribuțiilor pentru aceeași activitate în ambele sisteme.

Pentru comunitatea românească din Statele Unite, intrarea în vigoare a acordului reprezintă finalizarea unui demers așteptat de mai bine de zece ani. Documentul nu presupune însă că toate perioadele lucrate în România și SUA vor fi transformate automat într-un singur stagiu de cotizare.