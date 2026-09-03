Cum afli online cât ai cotizat pentru pensie. Noul portal le permite românilor să verifice stagiul fără drumuri la ghișeu

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a lansat un nou portal prin care românii pot accesa online mai multe informații și servicii legate de pensii și asigurări sociale. Una dintre cele mai utile funcții este Spațiul Privat Virtual (SPV), de unde utilizatorii își pot consulta stagiile de cotizare și alte date importante fără să mai meargă la casa teritorială de pensii.

Foto: captura cnpp

În plus, CNPP spune că procesul de creare a unui cont a fost simplificat, iar două dintre cele trei metode de înregistrare pot fi realizate complet online.

Ce poți face în noul portal CNPP

Noul portal reunește informațiile și serviciile CNPP într-un singur loc. Pentru cei care vor să-și verifice situația în sistemul public de pensii, cea mai importantă zonă este Spațiul Privat Virtual (SPV).

După autentificare, utilizatorii pot avea acces, printre altele, la:

stagiile de cotizare - informații care te ajută să verifici perioadele pentru care ai fost asigurat;

contribuțiile virate la Pilonul II;

decizia de pensionare;

talonul de pensie în format electronic (e-Talon);

diverse cereri și servicii care pot fi transmise online către CNPP.

Portalul include și un modul de simulare a drepturilor de pensie, cu informații orientative despre drepturile de pensie și data la care acestea pot fi solicitate.

Cum îți faci cont în Spațiul Privat Virtual CNPP

Unul dintre avantajele noului sistem este că nu mai este obligatoriu, în anumite situații, să mergi fizic la casa de pensii pentru crearea contului.

CNPP precizează că există trei modalități de înregistrare, dintre care două sunt complet digitale.

Una dintre variante este autentificarea prin ROeID, sistemul național de identificare electronică.

Varianta prin ROeID

Dacă ai deja un cont ROeID, aceasta este una dintre cele mai simple modalități de identificare online.

În linii mari, procesul presupune:

intri pe noul portal CNPP; accesezi zona dedicată Spațiului Privat Virtual; alegi opțiunea de creare/înregistrare a contului; selectezi metoda de identificare prin ROeID; urmezi pașii de autentificare și confirmare; după finalizarea procesului, te poți autentifica în SPV.

Important: dacă ai avut deja cont pe vechiul portal CNPP, nu trebuie să îți creezi neapărat un cont nou. CNPP anunță că conturile existente au fost migrate, iar utilizatorii se pot autentifica în continuare cu aceleași date de acces.

Cum verifici câtă vechime ai

Pentru foarte mulți români, una dintre cele mai utile funcții ale SPV este accesul la stagiile de cotizare.

După ce te autentifici în cont, trebuie să cauți secțiunea dedicată informațiilor privind stagiile de cotizare.

Acolo poți verifica perioadele de contribuție înregistrate în evidențele sistemului public de pensii.

Acest lucru este util, de exemplu, dacă vrei să verifici dacă perioadele în care ai lucrat și pentru care s-au plătit contribuții apar în evidențele CNPP.

Un aspect important este că termenii „vechime în muncă” și „stagiu de cotizare” nu sunt întotdeauna identici.

Pentru pensia publică, stagiul de cotizare este unul dintre elementele esențiale luate în calcul. De aceea, atunci când verifici situația online, este important să te uiți la informațiile oficiale din evidențele CNPP și să nu faci automat echivalența între orice perioadă lucrată și stagiul de cotizare contributiv.

Dacă observi perioade lipsă sau informații care nu corespund situației tale, documentele și explicațiile oficiale ale CNPP sunt cele care trebuie consultate pentru a afla cum poate fi corectată situația.

Vrei să știi ce pensie te așteaptă? Cum verifici stagiul de cotizare, contribuțiile plătite și viramentele la Pilonul II

Poți verifica și contribuțiile la Pilonul II

O altă informație disponibilă prin SPV este reprezentată de contribuțiile virate la Pilonul II.

Astfel, utilizatorii pot verifica informațiile disponibile în evidențele CNPP privind contribuțiile virate către sistemul de pensii administrate privat.

Este o verificare utilă mai ales pentru persoanele care vor să urmărească dacă există contribuții înregistrate de-a lungul perioadei de activitate.

Dacă ești deja pensionar: poți vedea decizia și e-Talonul

Noul portal nu este destinat doar celor care încă lucrează.

Persoanele care beneficiază deja de pensie pot utiliza SPV pentru a consulta documente precum decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic e-Talon.

Asta înseamnă că anumite documente pot fi accesate online, fără să fie nevoie să te deplasezi la sediul casei de pensii doar pentru a le solicita.

Poți simula când te poți pensiona

Portalul CNPP include și un modul de simulare a drepturilor de pensie.

Acesta poate oferi informații orientative privind drepturile de pensie și momentul la care acestea pot fi solicitate.

Este important însă să privim rezultatul unei simulări ca pe o estimare, nu ca pe o decizie oficială privind pensionarea.

Situația fiecărei persoane poate depinde de mai multe elemente, iar drepturile efectiv stabilite sunt cele rezultate în urma procedurii oficiale de pensionare.

Ce alte servicii găsești pe portalul CNPP

Noul portal nu se limitează la pensii.

CNPP spune că utilizatorii pot găsi informații și servicii referitoare la:

pensii și alte prestații;

stagii de cotizare;

pensii internaționale;

bilete de tratament balnear;

accidente de muncă;

boli profesionale;

formulare;

casele teritoriale de pensii și datele lor de contact;

programări online;

alte servicii electronice.

Portalul are și un motor de căutare care poate fi folosit pentru identificarea informațiilor din diferitele secțiuni ale platformei.

Nu trebuie să mergi la casa de pensii pentru orice cerere

Unul dintre obiectivele noului SPV este tocmai reducerea drumurilor la ghișeu.

CNPP precizează că, prin contul personal, utilizatorii pot transmite online toate categoriile de cereri prevăzute în sistemul administrat de instituție.

Așadar, înainte de a merge la casa teritorială de pensii, merită verificat dacă solicitarea pe care vrei să o faci poate fi transmisă prin SPV.

Ce trebuie să reții

Dacă vrei să verifici situația ta în sistemul public de pensii, primul pas este să îți creezi sau să îți accesezi contul din Spațiul Privat Virtual CNPP.

De acolo poți găsi informații despre stagiul de cotizare, contribuțiile la Pilonul II, decizia de pensionare, e-Talon, simularea drepturilor de pensie.

Iar dacă aveai deja cont pe vechiul portal, CNPP spune că acesta a fost migrat, astfel încât te poți conecta folosind aceleași credențiale.

Noul portal este parte a proiectului de digitalizare „Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

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Practic, pentru români, schimbarea importantă este că o parte tot mai mare din informațiile și interacțiunile cu sistemul public de pensii pot fi gestionate online, din contul personal.