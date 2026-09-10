Hidroelectrica investeşte aproape 300 de milioane lei în stocarea energiei la Porţile de Fier II

Capacităţile de stocare vor permite optimizarea profilului de producţie pe parcursul celor 24 de ore, deplasarea energiei către intervalele cu valoare mai ridicată şi creşterea flexibilităţii întregului portofoliu.

Hidroelectrica-Porțile de Fier II Foto: Facebook-Hidrolectrica

Hidroelectrica a anunțat joi investiția a 296,8 milioane lei într-o capacitate de stocare în baterii la C.H.E. Porţile de Fier II, cu o putere instalată de 64 MW şi o capacitate de stocare de 434,76 MWh.

„Pentru Hidroelectrica, tranziţia energetică înseamnă mai mult decât dezvoltarea de noi capacităţi de producţie. Înseamnă să construim infrastructura care ne permite să valorificăm eficient energia regenerabilă şi să răspundem flexibil nevoilor Sistemului Electroenergetic Naţional. Proiectul BESS Porţile de Fier II este un pas strategic în această direcţie şi confirmă angajamentul Hidroelectrica de a investi în tehnologiile care vor defini energia de mâine”, a declarat Iulius-Dan Plaveti, CEO Hidroelectrica, citat în comunicat.

Capacităţile de stocare vor permite optimizarea profilului de producţie pe parcursul celor 24 de ore, deplasarea energiei către intervalele cu valoare mai ridicată şi creşterea flexibilităţii întregului portofoliu.

„Strategia noastră nu urmăreşte doar adăugarea de noi capacităţi de producţie, ci construirea unui portofoliu echilibrat, flexibil şi rezilient. Capacităţile de stocare ne oferă posibilitatea de a optimiza profilul de producţie pe parcursul celor 24 de ore, de a deplasa energia către intervalele cu valoare ridicată şi de a răspunde mai bine condiţiilor hidrologice şi de piaţă. În acest fel, construim premisele unei profitabilităţi durabile şi ale unei dezvoltări sustenabile a companiei”, a adăugat Iulius-Dan Plaveti.

Proiectul beneficiază de o finanţare de 43,4 milioane lei prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul programului „Sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei electrice (baterii)”, derulat de Ministerul Energiei.