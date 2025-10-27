Gigantul rus Lukoil vrea să-și vândă activele internaționale din cauza sancțiunilor impuse de SUA

Compania petrolieră rusească Lukoil își va închide operațiunile internaționale după ce a fost vizat de sancțiuni americane.

Într-un comunicat emis luni seara, gigantul energetic Lukoil, cu sediul la Moscova, a confirmat că a început să caute cumpărători pentru afacerile sale externe.

Decizia, a spus compania, a fost luată „ca urmare a introducerii de măsuri restrictive împotriva Companiei și a filialelor sale de către anumite state”, ceea ce a obligat-o să anunțe „intenția de a vinde activele sale internaționale”.

Un fost director Lukoil, care a vorbit sub anonimat, a declarat că această mișcare ar putea duce la scăderea veniturilor și profiturilor companiei cu „aproximativ 30%”, fiind forțată să vândă trei rafinării și aproximativ jumătate din cele circa 5.000 de stații de carburanți din întreaga lume.

„Lukoil s-a terminat”, a declarat acesta pentru POLITICO.

Această decizie vine la câteva zile după ce SUA au inclus pe lista neagră Lukoil, precum și compania de petrol și gaze Rosneft, într-un pachet surpriză de sancțiuni, pe care l-au descris drept „un rezultat al lipsei de angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina.”

„Având în vedere refuzul [președintelui rus Vladimir] Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele două cele mai mari companii petroliere ale Rusiei care finanțează mașinăria de război a Kremlinului”, a spus la momentul respectiv Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. „Încurajăm aliații noștri să ni se alăture și să respecte aceste sancțiuni.”

Biroul de Control al Activelor Străine al SUA a stabilit termenul de 21 noiembrie pentru ca compania să-și închidă afacerile în străinătate, sub riscul unor penalități considerabile. Lukoil a precizat în comunicatul său de luni că va respecta cerințele și va solicita o prelungire dacă va fi necesar pentru a facilita vânzarea.

Aceste restricții înseamnă că firmele afectate vor trebui să-și vândă operațiunile europene și să înceteze livrarea de petrol către clienții rămași pe continent, deschizând astfel posibilitatea unor sancțiuni legale pentru orice firmă care continuă să colaboreze cu ele. Rosneft și Lukoil reprezintă aproximativ două treimi din cele 4,4 milioane de barili de țiței pe care Rusia îi exportă zilnic.

Deși măsurile au fost în mare parte bine primite de liderii europeni, câteva state, inclusiv Ungaria, caută excepții sau timp suplimentar pentru implementarea sancțiunilor.

Premierul Ungar Viktor Orbán, care a încercat să sporească dependența țării sale de exporturile rusești de energie, va vizita SUA săptămâna viitoare pentru a încerca să obțină un tratament special care să permită continuarea plăților către Moscova pentru petrol.