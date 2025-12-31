Sabotaj în Marea Baltică: Nava suspectă, reținută de poliția finlandeză după deteriorarea unui cablu strategic de telecomunicații

Poliția finlandeză a sechestrat o navă suspectată că ar fi avariat un cablu de telecomunicații în Golful Finlandei, incident investigat ca posibil act deliberat, potrivit unui comunicat al autorităților.

Cablul, care leagă Helsinki de Tallinn și aparține grupului finlandez Elisa, a prezentat miercuri dimineață o anomalie, semnalată de companie.

O ambarcațiune de patrulare și un elicopter ale Gărzii de Coastă finlandeze au localizat nava suspectă în zona economică exclusivă a Finlandei, iar autoritățile au constatat că lanțul de ancoră al acesteia se afla în apă. Garda de Coastă a ordonat navei să se deplaseze și să ancoreze în apele teritoriale finlandeze, potrivit poliției.

Investigația vizează „pagube materiale agravate, tentativă de provocare de pagube materiale agravate și obstrucționarea agravată a telecomunicațiilor”, iar autoritățile finlandeze cooperează cu parteneri naționali și internaționali, inclusiv cu Estonia, scrie Agerpres.

În ultimii ani, infrastructura critică din Marea Baltică, inclusiv cabluri și conducte submarine, a fost ținta unor incidente repetate.

Experții consideră că deteriorarea intenționată a acestor obiective poate face parte din ceea ce este numit „război hibrid”, în contextul tensiunilor generate de invazia Rusiei în Ucraina, din februarie 2022.

„Finlanda este pregătită să facă față provocărilor de securitate de toate tipurile și răspundem în consecință”, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb, într-un comunicat publicat miercuri pe X.