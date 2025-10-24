Viktor Orban încearcă să ocolească sancțiunile impuse de Trump companiilor petroliere ruse

Premierul ungar Viktor Orban a anunțat că Budapesta încearcă să găsească căi de a „ocoli” sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse, precizând că a discutat deja subiectul cu compania națională MOL.

Într-un interviu acordat vineri postului public de radio Kossuth, Viktor Orban a afirmat că Ungaria caută soluții pentru a evita efectele restricțiilor americane asupra companiilor rusești din sectorul petrolier. „Am discutat deja acest subiect cu MOL, compania ungară din domeniul petrolului și gazelor”, a spus premierul de la Budapesta, potrivit Agerpres.

SUA au anunțat miercuri noi sancțiuni care vizează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei, Rosneft și Lukoil, într-un efort de a presa Moscova să negocieze un acord de pace în Ucraina. Măsurile reprezintă primele sancțiuni anti-Rusia adoptate de actuala administrație americană de la revenirea lui Donald Trump la putere.

Publicațiile internaționale notează că sancționarea Rosneft și Lukoil marchează o schimbare semnificativă în abordarea lui Trump față de războiul condus de regimul lui Vladimir Putin în Ucraina.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a explicat necesitatea acestor sancțiuni: „Aceste măsuri sunt necesare din cauza refuzului lui Putin de a pune capăt acestui război fără sens” și pentru că Rosneft și Lukoil contribuie la finanțarea „mașinii de război” a Rusiei.