Trump îi cere lui Orban să renunțe la petrolul rusesc. Ambasadorul SUA la NATO: „Ungaria nu a făcut niciun plan și niciun pas concret”

Statele Unite au avertizat Ungaria că dependența tot mai mare de petrolul rusesc îi pune în pericol securitatea energetică și o face vulnerabilă în fața Moscovei. Washingtonul cere guvernului Viktor Orbán să prezinte urgent un plan de diversificare a surselor de energie.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat duminică, 26 octombrie, faptul că Administrația Trump este pregătită să sprijine Budapesta în tranziția de la energie rusească către surse alternative, însă a criticat lipsa oricărui progres real, transmite Bloomberg.

„Prietenii noștri din Ungaria au mult de planificat, iar noi îi vom ajuta, ca un bun aliat, să facă aceste planuri și să le pună în aplicare pentru a se desprinde de petrolul și gazul rusesc”, a afirmat Matthew Whitaker. „Ungaria, spre deosebire de mulți vecini de-ai săi, nu a făcut niciun plan și niciun pas concret”, a adăugat el.

Guvernul de la Budapesta respinge criticile americane și europene, susținând că Ungaria se confruntă cu limite tehnice și logistice în privința alternativei energetice. Ministrul de externe Péter Szijjártó a transmis recent că orice tranziție trebuie să fie realistă și treptată.

„Nu ne putem debarasa de petrolul rusesc peste noapte. Nu se poate încălzi o casă cu politică”, a declarat Szijjártó.

La rândul său, premierul Viktor Orbán a avertizat că o ruptură bruscă de Rusia ar provoca un „dezastru economic” pentru Ungaria, cu o scădere estimată a PIB-ului de 4% pe termen scurt.

Soluția Croației

Statele Unite și Uniunea Europeană propun Ungariei să renunțe la petrolul rusesc prin utilizarea unei rute alternative: terminalul petrolier croat de pe coasta Adriaticii, însă guvernul de la Budapesta susține că această opțiune ar fi prea costisitoare.

Croația respinge argumentele Ungariei și susține că poate asigura fluxul necesar nu doar către Ungaria, ci și către Slovacia. În prezent, grupul energetic maghiar Mol și operatorul croat Janaf poartă negocieri pentru un contract de import pe termen lung.

Ungaria, sub presiune după sancțiunile impuse Rusiei

Presiunea diplomatică asupra Budapestei a crescut după ce UE și SUA au introdus noi sancțiuni împotriva companiilor rusești Rosneft și Gazprom Neft. Ungaria este una dintre puținele țări din UE care continuă să importe petrol prin conducta rusească Druzhba, ignorând apelurile Bruxelles-ului la reducerea dependenței energetice de Moscova.

SUA avertizează că energia rusească poate fi folosită ca instrument de influență politică și militară în regiune, iar diversificarea surselor reprezintă o prioritate strategică pentru NATO.