Sancțiunile SUA blochează transportul de țiței pentru Serbia. Țara se află în pragul unei crize de combustibil

Sancțiunile impuse de Statele Unite asupra companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Rusia, au împiedicat grupul să primească un transport de țiței care ar fi putut câștiga timp pentru singura rafinărie a Serbiei, aflată acum în pericol de a-și opri activitatea din lipsă de aprovizionare.

Surse apropiate situației au declarat pentru Reuters că Serbia mai are doar câteva zile înainte ca rafinăria NIS de la Pancevo să fie nevoită să oprească procesarea țițeiului.

Președintele Aleksandar Vučić a avertizat, pe 9 octombrie, că fără livrări suplimentare, rafinăria — care produce cea mai mare parte a carburanților din țară, inclusiv benzină și combustibil de aviație — nu va putea funcționa după 1 noiembrie.

Totuși, Vučić a declarat că rezervoarele de combustibil sunt pline, iar stocurile actuale ar trebui să asigure necesarul Serbiei până la sfârșitul anului. „Nu vor exista penurii de țiței, de produse petroliere și nu va fi nicio criză energetică”, le-a transmis sârbilor săptămâna trecută.

Rusia și Serbia încearcă încă să găsească o soluție care să permită ridicarea sancțiunilor americane, introduse în ianuarie pentru a viza acționariatul majoritar rusesc al NIS și intrate efectiv în vigoare pe 9 octombrie, după expirarea ultimei derogări.

Vučić, confruntat deja cu un val de proteste antiguvernamentale, ar putea fi nevoit să asigure de urgență transporturi suplimentare de țiței în momentul în care frigul va lovi țara balcanică.

Sancțiunile americane blochează transportul

Petrolierul Maran Helios, încărcat cu un milion de barili de țiței kazah KEBCO destinat companiei NIS, a ajuns în portul Omisalj, din Croația, pe 9 octombrie, potrivit datelor furnizate de firma de analiză Kpler.

Însă combustibilul nu a mai ajuns în Serbia, a precizat o sursă apropiată situației.

Operatorul croat de conducte Janaf, care primise o prelungire a termenului de transport al țițeiului către Serbia până la 15 octombrie, a anunțat săptămâna aceasta că a livrat pe 8 octombrie tot țițeiul aflat în sistemul său și deținut de NIS.

Compania Janaf a precizat că nu mai are programate alte livrări către Serbia după această dată, ceea ce sugerează că nu a preluat încărcătura de țiței KEBCO cumpărată de NIS.

Reuters nu a putut confirma dacă transportul va fi depozitat în portul Omisalj sau revândut unui alt cumpărător, după ce nava a descărcat în cele din urmă marfa marți, după ce a staționat în larg timp de aproximativ două săptămâni, potrivit datelor Kpler.

Serbia, în pragul unei crize de combustibil

Transportul de țiței pe care NIS urma să-l primească ar fi fost suficient pentru a menține rafinăria din Pancevo în funcțiune aproximativ zece zile, potrivit calculelor Reuters.

Deși două surse au afirmat că rezervoarele Serbiei sunt aproape pline, țara va deveni tot mai dependentă de importuri pe măsură ce stocurile se vor epuiza.

„Pentru mine nici nu se pune problema. Rafinăria trebuie să funcționeze, iar benzinăriile trebuie să rămână deschise”, a declarat pentru Reuters Nadežda Kokotović, fosta șefă a biroului de legătură al NIS la Uniunea Europeană.