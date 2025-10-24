Cum a trecut Trump de la planurile privind un nou summit la Budapesta la impunerea de sancțiuni Rusiei. Dezvăluiri de culise

După ce a încheiat ultima convorbire telefonică cu Vladimir Putin, președintele american Donald Trump și-a exprimat public convingerea asupra unor progrese bune în direcția păcii în Ucraina, care ar justifica un nou summit la nivel de lideri, de data asta la Budapesta. Ca doar cinci zile mai târziu, Trump să anunțe că acest summit este anulat pe termen nedefinit alături de primele sancțiuni americane din mandatul său.

În urma discuțiilor ce trebuiau să pregătească summitul, atât Trump, cât și înalți oficiali american au ajuns la concluzia că poziția lui Putin privind încheierea războiului nu s-a modificat semnificativ de la întrevederea lor din Alaska, au dezvăluit oficiali americani, potrivit CNN.

Bombardamentele zilnice asupra civililor ucraineni, condițiile maximaliste pentru Kiev, precum și refuzul de a accepta un armistițiu imediat au fost un semnal cât se poate de clar, pentru Trump.

Într-o declarație tranșantă, președintele american a explicat că a avut sentimentul că, în aceste condiții, un summit nu-și avea locul și nici nu și-ar fi atins scopul, prin urmare cea mai bună decizie a fost să-l anuleze.

După mai multe avertismente pe parcursul acestor luni, Trump a făcut pasul de a sancționa Rusia, și chiar președintele american a marcat momentul cu o declarație cât se poate de francă.

„Am simțit pur și simplu că era momentul”, a spus Trump la Casa Albă la câteva momente după anunțarea noilor sancțiuni. „Am așteptat mult timp.”

Nu a existat un moment anume care să-l determine pe președintele american să-și schimbe părerea, potrivit unui oficial de rang înalt al Casei Albe. El a ajuns aici după ce a fost în mod repetat dezamăgit de faptul că Putin părea să fie acord să pună capăt războiului, ca în cele din urmă să facă contrariul.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, am conversații bune, iar apoi nu se ajunge nicăieri”, s-a plâns Trump miercuri. „Pur și simplu nu duc nicăieri”.

Trump a avut o întrevedere cu Volodimir Zelenski la Casa Albă la doar o zi după discuția cu Putin. Dincolo de faptul că ucrainenii nu au reușit să obțină mult doritele rachete Tomahawk, președintele american a făcut presiuni asupra omologului său ucrainean să facă concesii teritoriale ce ar putea capăt războiului. Totuși, după întâlnire, SUA au susținut public o propunere de armistițiu pe liniile actuale ale frontului, o ofertă sub ceea ce cerea Putin.

A urmat o convorbire telefonică, luni, între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. În urma acesteia, oficialii americani au înțeles că poziția Moscovei a rămas neschimbată și că acea conversație pozitivă cu Putin nu era o promisiune,

Un summit la Budapesta de la care SUA avea speranțe și pe care începuseră să-l planifice s-ar putea dovedi o pierdere de timp, a conchis Trump.

Culisele deciziei lui Trump de a impune sancțiuni Rusiei

Înainte de anunțul privind impunerea de sancțiuni Moscovei, miercuri, Trump a avut o întâlnire cu secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, care pledează de luni de zile pentru sancționarea Rusiei.

În cadrul acesteia, președintele i-a surprins chiar și pe unii dintre cei mai apropiați consilieri ai săi, fiind de acord să impună sancțiuni celor mai mari companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil. Bessent s-a întors la biroul său pentru a-și informa echipa și a pregăti un comunicat.

La scurt timp după aceea, Trump a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio, care se pregătea să plece într-o călătorie în Israel, informându-l că SUA vor impune sancțiunile imediat.

Întors la Casa Albă, Bessent a dat de înțeles că un anunț privind sancțiuni americane împotriva Rusiei e iminent.

În acest timp, Trump se întâlnea în Biroul Oval cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care venit de la Bruxelles ca emisar pentru liderii europeni, în speranța că Trump va rămâne de partea Ucrainei.

Apoi a venit anunțul lui Trump: „Acestea sunt foarte mari, sunt împotriva celor două mari companii petroliere ale lor și sperăm că nu vor ține mult timp. Sperăm că războiul se va termina”, a spus Trump.

Casa Albă, luată prin surprindere

Chiar și la Casa Albă a fost o surprinză cât de rapid a fost pus în aplicare noul pachet de sancțiuni. Trump le tot spunea consilierilor că într-o zi va hotărî că a e momentul timpul să ia măsuri mai aspre împotriva Rusiei. Președintele american le-a s consilierilor că „instinctele” sale îi spuneau că este timpul să schimbe foaia cu Putin.

„A fost punctul culminant după o convorbire bună cu Putin ca apoi să citească ziarele și să constate că Rusia încă” bombardează Ucraina pe scară largă, a declarat înaltul oficial de la Casa Albă.

Cu câteva ore înainte de anunțul privind sancțiunile, Rusia a atacat o grădiniță ucraineană din Harkov. Videoclipul de la fața locului arăta oameni îngroziți fugind din clădirea în flăcări, ținând în brațe copii care țipau.

Un impuls important a fost și armistițiul negociat în Fâșia Gaza, care a intrat în vigoare după ce Trump a adoptat o atitudine mai fermă în raport cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

„Înăsprirea tonului a dus la acțiune”, a dezvăluit oficialul citat.

În același timp, au existat insistențe repetate asupra unor măsuri împotriva Rusiei din partea senatorului republican Lindsey Graham, dar și altor politicieni republicani.

După ce i s-a alăturat lui Trump la un prânz în Grădina Trandafirilor, marți, liderul majorității din Senat, John Thune, le-a spus reporterilor că dorește să prezinte pentru dezbatere un proiect de lege privind sancțiunile, îndelung amânat, „atunci când Casa Albă consideră că este util pentru a-l convinge pe Putin să se așeze la masa negocierilor și să obțină un acord care să pună capăt războiului”.

„Dorim să facem tot ce putem pentru a-l sprijini pe președinte, eforturile echipei sale și eforturile aliaților noștri de a pune capăt vărsării de sânge și de a ajunge la o soluție pașnică”, a declarat Thune.

De ce a amânat Trump sancțiunile

Imediat după revenirea sa în funcție în ianuarie, Trump a vehiculat posibilitatea de a folosi sancțiuni pentru a-l forța pe Putin să se așeze la masa negocierilor. Pe 22 ianuarie, la două zile după ce a fost învestit și la o zi după termenul limită stabilit pentru a pune capăt războiului, el a declarat că s-ar putea vedea nevoit să „impună Moscovei niveluri ridicate de taxe, tarife și sancțiuni”.

Amenințările au continuat pe parcursul primăverii și verii, dar nu s-au concretizat niciodată. Trump a mărturisit în privat că este îngrijorat de faptul că noi sancțiuni l-ar putea îndepărta și mai mult pe Putin de discuțiile de pace, au declarat oficialii - un punct de vedere împărtășit de ședul diplomației americane în august.

„În momentul în care veți emite noi sancțiuni... capacitatea noastră de a le aduce la discuții va fi drastic diminuată”, a spus Rubio într-un interviu acordat în preajma datei în care Trump s-a întâlnit cu Putin în Alaska.

Între timp, Trump a aplicat noi tarife vamale Indiei ca pedeapsă pentru achizițiile sale de petrol rusesc. Dar nu a impus deocamdată măsuri similare celui mai mare client al Moscovei, China, în timp ce lucrează la negocierea unui nou acord comercial cu președintele Xi Jinping.

Trump nu a exclus o întâlnire cu Putin la un moment dat în viitor, când va considera că este momentul potrivit.

„Cred că președintele și întreaga administrație speră ca într-o zi acest lucru să se poată întâmpla”, a declarat joi Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe. „Dar vrem să ne asigurăm că există un rezultat tangibil, pozitiv în urma acestei întâlniri și că este o bună utilizare a timpului președintelui.”