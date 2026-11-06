Gigantul chinez care construiește o fabrică de la zero în România: au început deja angajările. Unde va fi amplasată și ce va produce

O companie chineză din industria tehnologiei auto pregătește o investiție în România, unde va construi de la zero o fabrică de componente electronice pentru automobile. Noua unitate va fi amplasată în Dragomirești-Deal, la aproximativ 10 kilometri de București, iar recrutările pentru viitoarea fabrică au început deja.

Companie chineză din industria tehnologiei auto Foto: sursa: Autolink Intelligence Tech

Investiția este realizată de Wuxi Autolink Intelligence Tech, furnizor de tehnologie pentru arhitecturile electrice și electronice din industria auto. Compania caută deja angajați pentru viitoarea unitate de producție, inclusiv un manager de fabrică, care va coordona inclusiv procesul de construcție.

Proiectul este unul de tip greenfield, ceea ce înseamnă că fabrica va fi ridicată de la zero, pe un amplasament nou. Unitatea din România va prelua treptat comenzile externe ale grupului și va contribui la creșterea capacității de producție pentru piețele internaționale, potrivit Profit.

Ce va produce fabrica din România

Wuxi Autolink Intelligence Tech este specializată în dezvoltarea de tehnologii electronice pentru automobile inteligente. Compania furnizează producătorilor auto controlere pentru habitaclul inteligent, unități centrale de calcul, module pentru sisteme avansate de asistență a șoferului (ADAS) și plăci de circuite imprimate de înaltă densitate.

Aceste componente sunt utilizate în sistemele electronice ale automobilelor moderne, de la funcțiile inteligente ale habitaclului până la tehnologiile care asistă șoferul în timpul deplasării.

Potrivit sursei citate, compania a fost fondată și este condusă de antreprenorul chinez Yang Hongze. Printre acționarii săi se numără producători auto precum BAIC, Geely și Chery Automobile, dar și Bosch și NIO Capital, alături de alte companii chineze cu capital de stat.

Compania chineză și-a deschis deja un centru de cercetare la București

Fabrica din Dragomirești-Deal face parte din strategia de extindere a Autolink pe piața europeană. Grupul a intrat deja în România prin deschiderea unui centru de cercetare și dezvoltare în București, în complexul de birouri Campus 6, dezvoltat de Skanska.

Potrivit sursei citate, pentru activitățile sale din țară, compania a înființat două subsidiare: Autolink European Tech Center SRL, care operează centrul de cercetare și dezvoltare, și Autolink Intelligence System, cu obiect de activitate în fabricarea echipamentelor electrice și electronice pentru industria auto.

Extinderea în România este parte a unui plan european mai amplu. În acest an, Autolink a deschis birouri în Germania și Franța și a prezentat Europa drept o regiune strategică pentru dezvoltarea afacerii și consolidarea colaborărilor cu producătorii auto locali.

Din septembrie, compania derulează și un proiect comun cu grupul elvețian EDAG, prin care evaluează compatibilitatea arhitecturii Deep Fusion EEA cu cerințele industriei auto europene.

Tehnologia urmărește integrarea sistemelor electrice și electronice ale automobilului într-o arhitectură centralizată, bazată pe un calculator central de mare performanță, controlere pentru gestionarea senzorilor și echipamentelor locale și o infrastructură de comunicație optică de mare viteză. Platforma utilizează procesorul Qualcomm Snapdragon 8797.

Colaborarea cu EDAG vizează evaluarea compatibilității tehnice, a capacității de integrare a sistemelor și a respectării cerințelor europene, proiectul urmând să aibă ca rezultat realizarea unui demonstrator tehnic.