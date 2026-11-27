O furtună puternică de Ziua Recunoștinței afectează regiunile central-estice și nord-estice ale SUA, lăsând peste 80.000 de gospodării fără energie electrică. Totodată, peste 400 de zboruri au fost anulate, iar alte 2.200 au înregistrat întârzieri.

Potrivit BBC, peste 80 de milioane de americani urmau să călătorească în această săptămână. Administrația Federală a Aviației (FAA) avertizase anterior că întârzierile ar putea continua „pe tot parcursul săptămânii”, din cauza ploilor și vânturilor prognozate.

Între timp, aproape un milion de gospodării nu aveau energie electrică joi seară, cele mai afectate state fiind Pennsylvania, Maryland și Virginia.

Guvernatoarea statului New Jersey, Mikie Sherrill, a declarat stare de urgență, după ce mai multe comunități de-a lungul coastei Jersey Shore au fost afectate de inundații extinse.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat, de asemenea, stare de urgență pentru orașul New York, Long Island și comitatul Westchester.

Furtuna a provocat perturbări majore în mai multe state americane. Parada Macy's de Ziua Recunoștinței din New York a fost amânată până sâmbătă, mai multe poduri din Maryland au fost închise, iar valurile au inundat zone de coastă din Delaware.

În Washington DC, apele aduse de flux și reflux au ajuns pe pistele aeroportului Ronald Reagan, în timp ce peste 80.000 de gospodării au rămas fără energie electrică, în special în Pennsylvania, Virginia, Maryland și New Jersey.

Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, a declarat că furnizorii de utilități lucrează intens pentru restabilirea alimentării cu energie electrică. Între timp, companiile energetice din Virginia și New Jersey au avertizat că ar putea trece mai mult timp, chiar și câteva zile, până la reluarea furnizării curentului, deoarece echipele de intervenție trebuie să aștepte ca accesul în zonele afectate să devină sigur.

Trump ia în calcul deblocarea unor fonduri de urgență

Joi după-amiază, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ia în considerare deblocarea unor fonduri de urgență pentru coasta de est, în contextul furtunii care afectează regiunea în perioada sărbătorilor.

Fenomenele meteorologice extreme afectează și coasta de vest a SUA, unde sunt prognozate furtuni cu ploi abundente, ninsori în zonele montane și vânt puternic. În California, nivelul apei ar putea depăși 2,4 metri în unele zone, existând riscul unor inundații de coastă.

Mareele înalte au dus deja la anularea mai multor trenuri de-a lungul litoralului californian.

„Suntem recunoscători că membrii echipajului sunt în siguranță și că nu au fost raportate victime. Colaborăm îndeaproape cu autoritățile care investighează incidentul, iar orice alte întrebări ar trebui adresate FAA”, a transmis compania.

Un angajat al aeroportului, care a vorbit sub protecția anonimatului cu CBS News, partenerul BBC din Statele Unite, a sugerat că vremea ploioasă ar fi putut contribui la producerea incidentului.

„Au încercat din răsputeri să oprească avionul, dar nu știu dacă vremea a fost de vină, pentru că ploaia și vântul erau foarte puternice. Pur și simplu nu au reușit să se oprească la timp, au ieșit de pe pistă și au ajuns pe spațiul cu iarbă”, a declarat acesta.

Incidentul de miercuri din Miami a avut loc la 11 săptămâni după ce un avion cargo s-a prăbușit în timpul aterizării pe același aeroport, provocând moartea a cinci persoane și rănirea altor cinci, aflate în vehiculele de la sol cu care aeronava s-a ciocnit.

Asociația Americană a Automobiliștilor (AAA) a estimat că 81,5 milioane de americani vor călători pe o distanță de cel puțin 80 de kilometri față de locuințele lor în perioada sărbătorii de Ziua Recunoștinței, într-un interval de șapte zile.