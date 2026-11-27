Jordan Bardella, liderul partidului francez de extremă dreapta Adunarea Națională (RN), se confruntă cu noi acuzații, după ce presa a dezvăluit joi, 26 noiembrie, noi mesaje antisemite pe care acesta le-ar fi scris în adolescență.

Jordan Bardella Foto: AFP

Potrivit Euronews, politicianul a negat în mod constant aceste acuzații și a denunțat joi o campanie de „persecuție” din partea presei. De asemenea, a depus deja două plângeri în instanță împotriva publicației Mediapart.

„De peste două luni, mai multe publicații îmi investighează copilăria și adolescența, perioadă în care eram minor, cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani. Aceste articole au citat pe larg declarații despre care afirm în mod categoric că nu le-am făcut”, a transmis Bardella pe X.

Noile acuzații vizează mesaje antisemite pe care Bardella le-ar fi trimis unui fost coleg de liceu pe Facebook, în anul în care a împlinit 18 ani, când era membru al Frontului Național, partidul fondat de Jean-Marie Le Pen.

Publicația Mediapart susține că avea acces la aceste conversații încă din septembrie, dar nu le-a publicat pentru a proteja identitatea sursei.

Ulterior, fostul coleg ar fi acceptat să facă publice mesajele pentru a contrazice negarea acuzațiilor de către Bardella, potrivit Mediapart și Le Monde.

În mesajele respective, Bardella ar fi scris că „sioniștii sunt cei care conduc băncile” și că aceștia urmăresc instaurarea unei „noi ordini mondiale cu Ierusalimul drept capitală”.

Cele două publicații au afirmat că mai multe detalii din conversații par să confirme că Bardella este autorul mesajelor. Printre acestea se numără referiri la profesorii săi, la părinții săi și la o perioadă în care a predat limba franceză unor străini, experiență pe care a menționat-o și în autobiografia sa publicată în 2024.

Adunarea Națională a încercat în ultimii ani să-și îmbunătățească imaginea în rândul electoratului evreiesc, distanțându-se de trecutul antisemit al formațiunii.

Strategia, numită „dez-demonizare”, a inclus excluderea lui Jean-Marie Le Pen din partid în 2015, redenumirea formațiunii în 2018 și vizita lui Jordan Bardella în Israel, în 2025.