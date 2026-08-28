Gigantul NVIDIA sfidează presiunile SUA și pariază pe modelele AI din China

NVIDIA își intensifică sprijinul pentru modelele chineze de inteligență artificială cu sursă deschisă, într-o mișcare menită să îi consolideze poziția pe o piață aflată în plină expansiune și să o ajute să concureze cu producătorii locali de cipuri. Decizia vine însă într-un moment în care Washingtonul analizează noi restricții asupra tehnologiilor AI dezvoltate în China.

Nvidia este una dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume Foto: FB Nvidia

Compania a anunțat lansarea unei inițiative de optimizare a hardware-ului său pentru unele dintre cele mai performante modele AI deschise, inclusiv DeepSeek V4 Flash și Qwen 3.8, dezvoltat de Alibaba, potrivit CNBC.

Programul include și modele create de Google și Nvidia.

În paralel, Nvidia avertizează, într-un document depus la autoritățile de reglementare americane odată cu rezultatele financiare trimestriale, asupra riscurilor pe care eventualele măsuri ale administrației Trump le-ar putea avea asupra afacerilor sale. Compania atrage atenția că restricțiile privind inteligența artificială provenită din China ar putea afecta semnificativ activitatea sa comercială.

Modelele chineze de inteligență artificială au înregistrat progrese importante în 2026, iar adoptarea lor accelerată la nivel global, inclusiv de către companii americane, a alimentat îngrijorările unor parlamentari de la Washington.

Dispută în competiția tehnologică dintre SUA și China

Accesul la modelele AI open-source a devenit unul dintre principalele puncte de dispută în competiția tehnologică dintre Statele Unite și China. Spre deosebire de soluțiile închise dezvoltate de companii precum OpenAI sau Anthropic, modelele deschise pot fi modificate și instalate pe infrastructuri proprii, ceea ce le face atractive pentru dezvoltatori și companii.

Nvidia a precizat că autoritățile americane analizează măsuri care ar putea limita capacitatea companiei de a oferi suport pentru aplicații și modele bazate pe tehnologii open-source provenite din China. Potrivit companiei, orice restricție care ar împiedica furnizarea de produse și servicii pentru aplicații construite pe modele precum DeepSeek, Qwen sau Kimi ar putea avea un impact material asupra rezultatelor financiare.

În ciuda acestor riscuri, investitorii au reacționat pozitiv după publicarea rezultatelor trimestriale. Acțiunile Nvidia au crescut după ce compania a raportat venituri peste estimările analiștilor și a oferit perspective financiare optimiste pentru perioada următoare.

Fondată în 1993, în California, SUA, Nvidia este una dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume, specializată în proiectarea de cipuri și procesoare grafice (GPU-uri) utilizate pentru inteligență artificială, jocuri video, centre de date și supercomputere.