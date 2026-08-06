Gigantul Anthropic, acuzat că a cumpărat, distrus și scanat în secret cărți pentru a-și antrena chatbotul Claude. Ce presupune Proiectul Panama

Documente făcute publice într-un dosar aflat pe rolul unei instanțe din SUA arată cum Anthropic, compania care dezvoltă Claude, a cumpărat, distrus și scanat în secret cărți pentru a-și antrena chatbotul.

Potrivit Euronews, în depozite din Statele Unite, cărțile erau tăiate, scanate și transformate în format digital pentru antrenarea modelelor AI, după care erau trimise la reciclare și transformate în produse precum hârtie igienică sau cutii de carton.

Proiectul Panama a fost planul confidențial al Anthropic de a „scana prin distrugere toate cărțile din lume”, potrivit unui document intern făcut public la sfârșitul lunii iulie în cadrul procesului.

„Nu vrem să se știe că lucrăm la asta”, se arată în document.

Dezvăluirea acestor practici, relatată pentru prima dată de The Washington Post, a alimentat noi controverse privind cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și a oferit una dintre cele mai clare imagini despre modul în care una dintre cele mai mari companii AI se raportează la munca autorilor, artiștilor, fotografilor și a altor creatori de conținut.

Proiectul Panama a început în 2024, când conducerea Anthropic căuta cărți mai vechi, care nu erau disponibile online, pentru a-l învăța pe chatbotul Claude „cum să scrie bine”, în loc să imite „limbajul de slabă calitate de pe internet”, potrivit documentelor.

Compania a cumpărat zeci de mii de cărți odată de la mai mulți distribuitori, printre care Better World Books și World of Books din Marea Britanie.

Ulterior, Anthropic a externalizat procesul de scanare și distrugere către un furnizor specializat, care utiliza prese hidraulice pentru a tăia cotoarele și a desprinde paginile una câte una, astfel încât acestea să poată fi scanate rapid cu echipamente industriale.

Potrivit unui furnizor care a colaborat cu Anthropic, compania căuta un prestator capabil să convertească între 500.000 și două milioane de cărți în doar șase luni.

Potrivit documentelor interne, Anthropic a recurs la cărți deoarece considera că acestea oferă un conținut de calitate superioară celui disponibil pe internet și reduc riscul degradării performanței modelelor AI.

Totodată, documentele sugerează că unii directori ai companiei au folosit biblioteci pirat, precum LibGen și Pirate Library Mirror, pentru a obține cărți protejate de drepturi de autor.

Proiectul Panama a devenit public doar după desecretizarea a mii de pagini de documente dintr-un proces privind încălcarea drepturilor de autor.

Un grup de scriitori, condus de romanciera Andrea Bartz și scriitorii Charles Graeber și Kirk Wallace Johnson, a intentat o acțiune colectivă împotriva Anthropic, acuzând compania că a încălcat legislația privind drepturile de autor prin utilizarea unor cărți piratate.

Luna trecută, Anthropic, evaluată în prezent la 965 de miliarde de dolari, a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a încheia litigiul, despăgubirile urmând să acopere aproximativ 500.000 de lucrări eligibile.

„Este cea mai mare despăgubire pentru încălcarea drepturilor de autor cunoscută până acum”, a declarat Justin Nelson, avocatul principal al autorilor.

Acesta este primul proces major privind drepturile de autor împotriva unei companii de inteligență artificială încheiat printr-o înțelegere, însă Meta, OpenAI, Google și Microsoft se confruntă cu acuzații similare.

Instanța americană a decis că utilizarea cărților cumpărate legal poate fi considerată o utilizare echitabilă, protejată de legislația SUA privind drepturile de autor, însă a făcut distincție între acestea și milioanele de cărți pe care Anthropic le-ar fi obținut prin piratare.

Potrivit companiei, acordul a vizat doar modul de obținere a materialelor, nu dreptul de a le folosi pentru antrenarea modelelor AI.