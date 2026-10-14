 Concedieri masive la Netflix: compania de streaming renunță la 1.000 de angajați, cea mai mare restructurare din 2022 | adevarul.ro
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Concedieri masive la Netflix: compania de streaming renunță la 1.000 de angajați, cea mai mare restructurare din 2022

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Gigantul american de streaming reduce cu aproximativ 6% numărul angajaților, pe fondul încetinirii creșterii și al intensificării concurenței pentru timpul petrecut de utilizatori în fața ecranelor.

Cineva a acționat telecomanda pentru Netflix
Netflix concediază 1.000 de angajați Foto: arhivă

Netflix va elimina aproximativ 1.000 de locuri de muncă la nivel global, echivalentul a circa 6% din totalul personalului, într-o nouă rundă de restructurări care reprezintă cea mai amplă reducere de personal a companiei din 2022 până în prezent, potrivit WSJ.

Decizia a fost comunicată angajaților miercuri, 14 octombrie, printr-un mesaj intern transmis de cei doi directori generali ai companiei, Greg Peters și Ted Sarandos. Cele mai multe disponibilizări vor viza departamentele de produs, tehnologie, juridic și resurse umane.

Conducerea Netflix a justificat măsura prin necesitatea de a prioritiza mai eficient resursele și de a adapta structura organizației la obiectivele sale de dezvoltare. În mesajul adresat angajaților, Peters și Sarandos au subliniat că activitatea companiei rămâne solidă și în creștere și că Netflix își menține obiectivele financiare pentru întregul an.

Creșterea mai lentă și concurența pun presiune pe Netflix

Disponibilizările au loc într-un moment în care Netflix se confruntă cu provocări tot mai mari pe o piață a divertismentului digital extrem de competitivă. Deși platforma a contribuit decisiv la transformarea industriei media prin popularizarea streamingului, menținerea ritmului de creștere din anii anteriori devine tot mai dificilă.

Una dintre principalele preocupări ale investitorilor este nivelul de implicare a utilizatorilor, măsurat inclusiv prin timpul petrecut pe platformă. Netflix concurează pentru atenția publicului nu doar cu alte servicii de streaming, ci și cu platforme gratuite precum YouTube și TikTok, care oferă cantități mari de conținut generat de utilizatori.

Aceste servicii beneficiază de modele de distribuție diferite și de o ofertă diversificată de videoclipuri, ceea ce le permite să atragă publicul fără a solicita, în mod obișnuit, un abonament plătit pentru accesul la conținut.

În acest context, Netflix trebuie să găsească noi modalități de a menține interesul abonaților și de a susține creșterea veniturilor, într-o piață în care competiția pentru timpul și banii consumatorilor este tot mai intensă.

Compania încearcă să-și diversifice sursele de venit

Modelul de afaceri al Netflix continuă să se bazeze în mare măsură pe abonamente, însă compania investește în noi direcții pentru a-și diversifica veniturile. Printre acestea se numără introducerea abonamentelor susținute de publicitate, dezvoltarea programelor transmise în direct și extinderea activităților din domeniul jocurilor video.

Aceste inițiative urmăresc să atragă noi categorii de public și să reducă dependența de veniturile generate exclusiv de abonamente. Totuși, extinderea în domenii noi nu a eliminat îngrijorările investitorilor privind perspectivele de creștere ale companiei.

Netflix și Paramount, în competiție pentru Warner. Miza: dominarea pieței de streaming

Potrivit analiștilor citați de Reuters, identificarea unor noi surse importante de venit rămâne o provocare pentru Netflix, în condițiile în care piața serviciilor de streaming devine tot mai matură.

Presiunea se reflectă și în evoluția acțiunilor companiei, care au înregistrat o scădere de aproximativ 25% de la începutul anului până la momentul publicării informațiilor privind disponibilizările.

Un nou episod de restructurare după reducerile din 2022

Netflix avea aproximativ 16.000 de angajați la sfârșitul anului 2025. Reducerea anunțată în octombrie 2026 este cea mai amplă de după restructurările din 2022, când compania a eliminat aproximativ 450 de locuri de muncă în două etape.

La acel moment, Netflix traversa o perioadă dificilă, după ce raportase o scădere a numărului de abonați pentru prima dată în mai bine de un deceniu. Evoluția a alimentat îndoielile privind sustenabilitatea ritmului de expansiune al serviciilor de streaming și a determinat compania să-și reevalueze cheltuielile.

Actuala rundă de concedieri are loc într-un context diferit, dar reflectă o preocupare similară: necesitatea de a controla costurile și de a identifica oportunități de creștere într-o industrie aflată în continuă schimbare.

Eșecul preluării activelor Warner Bros. Discovery amplifică întrebările strategice

În paralel cu presiunile din activitatea de bază, Netflix a avut parte de o evoluție importantă pe piața consolidărilor din industria media. La începutul anului 2026, compania a încercat să achiziționeze activele de streaming și studiourile Warner Bros. Discovery, însă tranzacția nu s-a concretizat în favoarea sa.

Potrivit Reuters, Paramount a finalizat la începutul lunii octombrie o achiziție a Warner Bros. în valoare de aproximativ 110 miliarde de dolari, într-o tranzacție care a contribuit la formarea unui nou grup media important, Skydance.

Eșecul tentativei Netflix de a obține aceste active a alimentat întrebările privind direcția strategică a companiei și capacitatea sa de a identifica noi motoare de creștere într-un sector în care concurenții își consolidează pozițiile.

O etapă dificilă pentru liderul streamingului

Reducerea cu aproximativ 6% a personalului evidențiază presiunile cu care se confruntă Netflix, în ciuda poziției sale importante pe piața globală a divertismentului. Compania trebuie să echilibreze investițiile în conținut și tehnologie cu nevoia de eficiență operațională și cu așteptările investitorilor privind evoluția veniturilor.

Pe termen următor, capacitatea Netflix de a atrage și păstra abonați, de a dezvolta noi surse de venit și de a transforma investițiile în publicitate, transmisiuni live și jocuri în rezultate financiare consistente va fi esențială pentru menținerea ritmului de creștere.

Deși conducerea susține că afacerea rămâne solidă și că obiectivele financiare anuale sunt în continuare realizabile, disponibilizările arată că inclusiv unul dintre cei mai importanți jucători din economia digitală trebuie să-și adapteze structura și strategia la o piață tot mai competitivă.

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