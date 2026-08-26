 Mitul chinezilor rapizi și harnici, spulberat în România. Întârzieri majore pentru gigantul CCECC la lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord | adevarul.ro
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Mitul chinezilor rapizi și harnici, spulberat în România. Întârzieri majore pentru gigantul CCECC la lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord

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Lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord, construit de compania chineză China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), ar putea fi inaugurat la finele lunii septembrie, cu aproximativ 7 luni întârziere față de termenul contractual. Odată cu acesta va putea fi deschis traficului și lotul 4, finalizat anul acesta, dar pentru care nu există o soluție de descărcare a traficului.

Are 8,3 kilometri
Lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord este construit între Afumați și Pantelim Foto: Captură Youtube

În lungime de 8,6 kilometri, lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord este construit între Afumați și Pantelimon. Contractul a fost încheiat în martie 2023, iar termenul inițial era de 12 luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție. 

Un șantier care a pornit greu

Compania de drumuri a lansat licitația pentru acest lot în anul 2020, însă atribuirea contractului a fost blocată ani întregi de contestații și procese. Mai exact, CNAIR a încercat în repetate rânduri să elimine CCECC, însă firma chineză a mers de fiecare dată mai departe cu contestațiile.

În total, au fost șase decizii ale Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și trei hotărâri definitive ale Curții de Apel București. În cele din urmă, după mai bine de 3 ani de la lansarea procedurii, CNAIR a semnat contractul cu firma chineză, pe 16 martie 2023.

Valoarea era de 397,99 milioane de lei fără TVA, suma din oferta depusă în 2020. Mai era însă o problemă. La momentul în care contractul a ajuns să fie semnat, piața construcțiilor se schimbase radical față de cea în care fusese făcută oferta. Prețurile materialelor și costurile cu forța de muncă crescuseră puternic.

Iar lucrările efective pe întregul lot au început și ele mai târziu decât ar fi lăsat de înțeles calendarul inițial. Prima autorizație de construire a vizat zona nodului cu DN2. Pentru restul lotului, mai mult de 6 kilometri, autorizația a fost emisă abia pe 6 august 2024.

Firma chineză a lucrat exclusiv cu subcontractori din România

Problemele de pe șantier au devenit vizibile cu mult înainte ca termenul contractual să fie depășit. În mai 2025, Asociația Pro Infrastructură avertiza că mobilizarea CCECC este insuficientă și că lotul nu va putea fi terminat la timp. Specialiștii observau că echipele erau mutate de la un punct la altul, iar lucrările aveau un ritm neuniform. Unele zone avansau, după care intrau în stagnare.

Pro Infrastructură estima atunci că termenul din februarie 2026 va fi depășit și considera că, într-un scenariu optimist, circulația ar putea fi deschisă abia după încă aproximativ un an.

Potrivit informațiilor publicate de CNAIR, avansul lucrărilor este de 93%. Lotul include 7 pasaje. Printre punctele importante se află și pasajele și conexiunile din zona DN3, unde trebuie asigurată legătura cu lotul 4, construit de UMB.

UMB a terminat practic lotul 4, de 4,4 kilometri, dintre DN3 și A2. Constructorul a finalizat lucrările din luna iunie, și aici cu o întârziere față de termenul contractual, însă tronsonul nu poate fi deschis circulației până când CCECC nu finalizează lotul 3.

Prima și ultima autostradă făcută de chinezi în România?

În 2021, Guvernul a adoptat, la propunerea ministrului transporturilor de la acel moment, Cătălin Drulă, o ordonanță de urgență care a introdus restricții pentru companiile din state terțe care participă la procedurile de achiziții publice din România. Măsura viza inclusiv proiectele majore de infrastructură.

Mesajul politic era clar. România nu mai voia să permită accesul companiilor chineze la marile contracte strategice. CCECC era însă deja în procedură. Oferta fusese depusă în 2020, înainte de adoptarea noilor reguli, iar legislația nu putea fi aplicată retroactiv. Lotul 3 al A0 Nord este, până acum, singura autostradă din România construită de o companie chineză.

Autostrada A0, cu o lungime totală de 100,7 kilometri, ar urma să fie finalizată în acest an. În afară de loturile 3 și 4 din secțiunea de nord, singura porțiune rămasă de închis este lotul 1 Joița – Corbeanca. Și aici lucrările sunt într-un stadiu avansat, iar specialiștii în infrastructură estimează că tronsonul va fi finalizat până la sfârșitul lunii noiembrie.

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