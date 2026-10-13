FMI înrăutățește perspectivele pentru România: economie în recesiune, inflație mai mare și șomaj în creștere

Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a revizuit semnificativ prognozele economice pentru România, anticipând acum o contracție a economiei în 2026 și o revenire mai lentă în anul următor.

Fondul Monetar Internațional Foto: Shutterstock

Noile estimări indică o deteriorare a principalilor indicatori macroeconomici, de la creșterea șomajului și a inflației până la adâncirea deficitului de cont curent, potrivit Profit.ro.

Potrivit noilor previziuni, economia României ar urma să scadă cu 0,5% în 2026, după ce în primăvară FMI estima o creștere de 0,7%. Revizuirea marchează o schimbare majoră de perspectivă și aliniază evaluarea instituției cu estimările recente ale Băncii Mondiale, care indică, de asemenea, o evoluție economică negativă.

Revenire economică mai lentă în 2027

Pentru anul viitor, FMI estimează o revenire modestă a economiei românești, cu un avans de 2,2%, sub prognoza anterioară de 2,5%.

Revizuirea reflectă îngrijorările legate de ritmul de redresare al economiei și de efectele persistente ale dezechilibrelor interne și externe.

Inflația rămâne ridicată

Fondul Monetar Internațional estimează că inflația medie va ajunge la 8,2% în 2026, peste nivelul de 7,8% prognozat anterior. Pentru 2027, instituția vede o rată medie a inflației de 4,1%, comparativ cu estimarea precedentă de 3,9%.

Aceste cifre sugerează că presiunile asupra prețurilor vor continua să afecteze puterea de cumpărare a populației și în perioada următoare.

Șomajul ar putea crește

Perspectivele pentru piața muncii s-au deteriorat, de asemenea. FMI estimează că rata șomajului va urca la 6,5% în acest an, peste nivelul de 6,1% înregistrat în 2025 și peste prognoza anterioară de 6%.

Creșterea șomajului indică o posibilă răcire a activității economice și a investițiilor, pe fondul încetinirii economiei.

Deficitul extern continuă să fie o problemă

Potrivit noilor estimări, deficitul de cont curent al României va ajunge la 7% din PIB în 2026, peste prognoza precedentă de 6,8%. În 2027, acesta ar urma să se reducă ușor, până la 6,7% din PIB.

Deficitul de cont curent este urmărit atent de investitori și agențiile de rating, deoarece reflectă diferența dintre ceea ce consumă și ceea ce produce economia unei țări.

FMI: economia mondială rezistă, dar riscurile cresc

La nivel global, FMI și-a menținut prognoza de creștere economică pentru 2026 la 3,1%, estimând o accelerare la 3,4% în 2027.

Instituția subliniază însă că aparența de stabilitate a economiei mondiale ascunde diferențe tot mai mari între state. Potrivit raportului, investițiile în inteligența artificială și infrastructura asociată susțin activitatea economică în anumite regiuni, în timp ce conflictele geopolitice și războaiele continuă să afecteze perspectivele altor economii.

FMI avertizează că tensiunile din Orientul Mijlociu, războiul și disputele comerciale internaționale alimentează volatilitatea piețelor și mențin presiuni asupra prețurilor la energie. În același timp, instituția consideră că rămâne incert dacă actualul boom investițional în inteligența artificială se va transforma pe termen lung într-un plus semnificativ de productivitate pentru economia globală.