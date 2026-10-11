 „Nu sunt vremuri normale”. FMI, îngrijorat de datoriile țărilor bogate | adevarul.ro
search
Luni, 12 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

„Nu sunt vremuri normale”. FMI, îngrijorat de datoriile țărilor bogate

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Costurile de îndatorare din SUA, Europa și Japonia au urcat la niveluri fără precedent în ultimele decenii, pe fondul inflației provocate de războiul american cu Iranul. Fondul Monetar Internațional, care intervine de regulă atunci când țările sărace se îndatorează excesiv, se confruntă în această săptămână cu semne tot mai clare de dificultăți în economiile cele mai bogate, relatează Bloomberg.

Kristalina Gheorghieva, șefa FMI/
Kristalina Gheorghieva, șefa FMI/FOTO:Profimedia

Guvernele din SUA, Europa și Japonia au văzut cum costurile lor de împrumut au urcat la maxime din ultimele decenii, pe măsură ce războiul SUA cu Iranul accentuează inflația. Statele trebuie astfel să plătească mai mult pentru serviciul unor datorii istoric de mari, ceea ce le împinge să se împrumute și mai mult. Situația riscă să devină un cerc vicios.

Contextul este neobișnuit pentru reuniunile anuale ale FMI și ale Băncii Mondiale de la Bangkok, unde miniștri de finanțe și șefi de bănci centrale se vor aduna de luni. Thailanda a fost cândva epicentrul unei crize majore a piețelor emergente. Cele două instituții s-au concentrat până de curând pe dificultățile economiilor mai slabe, după pandemie. Acum atenția se mută pe probleme care pornesc din lumea dezvoltată, „cei mai mari vinovați” în materie de datorii, potrivit directoarei FMI, Kristalina Gheorghieva, dar care s-ar putea să nu rămână limitate acolo.

Când costurile de împrumut cresc în nucleul finanțelor globale, cum este piața titlurilor de stat americane, efectele se resimt de obicei la consumatori, companii și guverne din restul lumii. Atunci când Rezerva Federală sau Banca Japoniei majorează dobânzile, cum au făcut în contextul petrolului de 100 de dolari barilul, omologii lor din piețele emergente sunt presați să le urmeze sau să riște ieșiri de capital.

Gheorghieva spune că datoria și energia, alături de boom-ul AI, care stimulează unele economii, dar le ocolește pe majoritatea, sunt principalele teme ale săptămânii. La începutul războiului cu Iranul, ea sublinia reziliența lumii, dar în ultima vreme, din cauza combinației dintre prețurile mari la energie, inflație și dobânzi, discursul ei a devenit mai neliniștit.

„În vremuri normale, asta nu ar fi o problemă uriașă”, a spus ea luna trecută. „Dar nu sunt vremuri normale, pentru că avem niveluri ale datoriei în economiile avansate la maxime istorice.”

„Ar trebui să ne pregătim ca oamenii să fie mai nemulțumiți

Șefa FMI a avertizat că guvernele care plătesc dobânzi mai mari vor avea dificultăți să finanțeze alte lucruri, de exemplu sprijinul pentru cetățeni în fața costului ridicat al vieții. „Ar trebui să ne pregătim ca oamenii să fie mai nemulțumiți”, a concluzionat ea. „Poate pe stradă.”

Încă înainte de cea mai recentă etapă a vânzărilor de obligațiuni, guvernele țărilor bogate plăteau peste 3,3 mii de miliarde de dolari pe an dobânzi, mai mult decât cheltuie lumea pe apărare sau pe AI, potrivit Institutului de Finanțe Internaționale (IIF). Acesta a observat o paralelă cu piețele emergente „aflate în dificultate” din trecut.

Aceste costuri sunt moștenirea împrumuturilor de mii de miliarde de dolari făcute în epoca banilor ieftini de după criza financiară globală, la care se adaugă costul mai mare al refinanțării. Luna trecută, randamentul mediu al datoriei publice pe 10 ani din țările G7 a atins 4,3%, prima dată la acest nivel din 2008.

Există o „buclă precară”, spune Frederic Neumann, economist-șef pentru Asia la HSBC: „creșterea costurilor serviciului datoriei îi face pe investitori să împingă dobânzile și mai sus”.

Limitele influenței FMI

FMI avertizează de ani de zile asupra riscurilor datoriei și asupra nevoii de reducere a deficitelor bugetare. Cuvântul lui este lege pentru țările emergente care depind de programele sale de finanțare, condiționate de reforme. În cazul țărilor care nu sunt împrumutate, însă, „pârghia este limitată”, spune Doug Rediker, fost reprezentant al SUA la FMI.

America se afundă în datorii: deficitul se apropie de 6% din PIB, iar dobânzile devin o povară uriașă

Un raport al organismului de supraveghere al FMI arată că doar aproximativ 15% dintre recomandările fiscale făcute economiilor avansate, precum SUA, Germania, Franța și Marea Britanie, au fost aplicate integral sau în mare parte.

Unii economiști nu cred că aceste țări sunt în pragul unei crize a datoriei sau că bugetele și obligațiunile lor sunt cea mai urgentă problemă a lumii.

„Costurile serviciului datoriei cresc, deci deficitele sunt ceva mai mari, dar și ce?”, spune Dario Perkins, director general la TS Lombard. Potrivit lui, nu bugetele laxe împing randamentele în sus, ci „o simplă poveste despre petrol și politică monetară”, iar inflația ar trebui să scadă când prețurile energiei se stabilizează.

Piețele emergente, mai rezistente

Reziliența mai mare a piețelor emergente se datorează în parte lecțiilor dure din crizele anterioare, inclusiv cea care a început la Bangkok, în urmă cu aproape 30 de ani.

După ce a cheltuit rezerve pentru a apăra cursul fix al monedei, Thailanda a fost forțată în 1997 să lase moneda, bahtul, să flucteze. Criza s-a extins rapid în Malaysia, Indonezia și Coreea de Sud. FMI a oferit în grabă împrumuturi uriașe, care erau însoțite atunci de condiții de austeritate mai dure decât în prezent. De atunci, guvernele au strâns bugetele și au înăsprit reglementările bancare, construindu-și rezerve financiare.

Mai multe piețe emergente și-au făcut temele în ultimii ani și ajung în acest episod de turbulențe în condiții economice mai bune decât în cele anterioare. Deficite mai mici de cont curent și rezerve mai mari reduc nevoia de a apela la FMI pentru bani”, a spus Adriana Dupita, economist-șef adjunct pentru piețele emergente la Bloomberg Economics.

Unii lideri asiatici nu se feresc să arate cu degetul spre țările dezvoltate, care nu au dat dovadă de aceeași prudență. Acum „economiile importante sistemic ale lumii se confruntă cu cele mai mari provocări fiscale”, i-a spus președintele Singapore, Tharman Shanmugaratnam, șefei FMI, la un eveniment dinaintea reuniunii, săptămâna trecută. „FMI nu va putea să le salveze”, a spus el, dar „sfaturile destul de dure trebuie luate în serios”.

Creșterea randamentelor din alte părți a avut totuși un impact asupra piețelor emergente, deși limitat: investitorii au redus unele pariuri riscante pe obligațiuni emergente, iar țări precum Thailanda iau în calcul emisiuni de datorie pe termen mai scurt. Țările cu probleme de lichidități, care se împrumută de la băncile multilaterale, au preferat până acum să ajusteze acorduri existente, legate de proiecte, decât să ceară altele noi, a declarat președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, pentru Bloomberg.

FMI avertizează liderii lumii privind şocul energetic. „Depăşeşte maximele înregistrate după Al Doilea Război Mondial"

Riscul tulburărilor sociale

Dacă riscurile fiscale și financiare s-au mutat spre țările bogate, același lucru ar putea fi valabil și pentru cele politice, despre care avertiza Gheorghieva.

Tulburările sociale au însoțit adesea presiunea economică, ca în Asia în criza de la sfârșitul anilor 1990. Jimena Blanco, de la compania de analiză Verisk Maplecroft, spune că tocmai în țările dezvoltate cresc cel mai rapid astfel de riscuri.

În indicele firmei pentru tulburări sociale, Europa a înregistrat cea mai mare deteriorare în ultimii doi ani, SUA și Canada fiind aproape. În Franța, protestele studenților s-au extins în această lună la nivel național, cu peste 265.000 de manifestanți care cer fonduri pentru a rezolva lipsa de profesori și deteriorarea clădirilor.

Între timp, „inflația și rambursarea datoriilor cer mai mult de la stat”, spune Blanco. „Populațiile sunt presate din ambele părți.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
digi24.ro
image
În Germania, vizitatorii unei grădini zoologice plătesc 110 euro ca să scarpine capibara cu o perie timp de 15 minute
stirileprotv.ro
image
Rusia și Ucraina au ajuns la un „armistițiu energetic”, anunță Trump. „Ambele părți au fost de acord“
gandul.ro
image
Alertă de asasinat asupra premierului Poloniei. Reuniune de urgență la Varșovia
mediafax.ro
image
Marius Mitran, cuvinte mari pentru Universitatea Craiova înainte de meciul cu Getafe: „Un mare antrenor și cel mai bun jucător din SuperLiga!”
fanatik.ro
image
Zile libere pentru români în 2027. Sărbătorile care pică în weekend și zilele de concediu care salvează minivacanțele
libertatea.ro
image
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
digi24.ro
image
Omul de afaceri adus să o salveze pe CFR Cluj, dat „dispărut” de club: „Nu l-am mai văzut niciodată”
gsp.ro
image
Adio, Vinicius! ”S-a terminat totul”, a doua zi după scandalul de la Real Madrid - Villarreal
digisport.ro
image
Ea transformă dinții umani în bijuterii prețioase. Cât costă un inel
click.ro
image
Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt președinte”
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
Arma care blochează mușchii în câteva secunde. Motivul pentru care poliţiştii români nu o pot folosi
observatornews.ro
image
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
cancan.ro
image
O femeie a curățat două cabine de duș identice, dar calcarul a revenit mai repede la una. Iată de ce!
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
prosport.ro
image
Ce calorifere trebuie aerisite primele într-o casă. Ordinea care te ajută să elimini aerul din instalație
playtech.ro
image
NU Muhar e primul căpitan la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica
fanatik.ro
image
Greșelile care îți pot afecta sănătatea după 40 de ani și pe care încă le poți corecta înainte de 60
ziare.com
image
A anunțat că e însărcinată, apoi a declanșat ”isteria”! ”M-am simțit folosită și trădată”. Presupusul tată e acuzat de viol
digisport.ro
image
Când trebuie să aduci plantele din balcon și grădină în casă. Temperatura care le poate pune în pericol
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pe lux şi opulenţă! Imagini fabuloase cu penthouse-ul Mihaelei Rădulescu din Monaco
romaniatv.net
image
Anunțul momentului pentru 9,6 milioane de români! Veste privind pensiile de la ASF. Creștere de aproape 40%
mediaflux.ro
image
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cristela Georgescu susține că fiul său de 14 ani și tatăl ei de aproape 90 de ani au fost păziți de militari înarmați. Dezvăluiri despre perchezițiile DIICOT într-un interviu acordat în SUA
actualitate.net
image
Laura Cosoi, fotografie emoționantă cu două generații din familie: „Unchiul Iancu, 95 de ani, și Nina, 2 luni”
click.ro
image
Cum arată locuința lui Marilu Dobrescu din Australia: „Ultimele luni le-am dedicat casei ăsteia”
click.ro
image
Gabriela Cristea, rețetă de „fonfleuri” cu pere coapte, brânză cu mucegai și nuci. Preparatul care îmbină perfect gustul dulce cu cel sărat
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Regina Maxima în rochie de mireasă Valentino la nunta ei cu Willem Alexander în 2002 GettyImages 856185 jpg
Sunt prea cheltuitori? Poporul s-a săturat să le plătească cel mai mare buget regal din Europa
okmagazine.ro
Reprezentări ale lui Iancu de Hunedoara
Cum a fost reprezentat Iancu de Hunedoara de-a lungul timpului și cum s-a transformat imaginea sa în memoria colectivă?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus”
image
Laura Cosoi, fotografie emoționantă cu două generații din familie: „Unchiul Iancu, 95 de ani, și Nina, 2 luni”

OK! Magazine

image
Kate i-a arătat lui Meghan ce înseamnă o ținută bine croită. Cât de frumoasă a fost prințesa, la Belfast, alături de William