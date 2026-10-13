Inteligența Artificială ține creșterea economiei mondiale la aproximativ 3%, dar amenință 40% dintre locurile de muncă, avertizează FMI

Investițiile masive în infrastructura de inteligență artificială (AI) contribuie la menținerea creșterii economice globale la aproximativ 3%. În același timp, răspândirea tehnologiei schimbă piața muncii și ar putea afecta 40% dintre locurile de muncă din lume. Declarațiile aparțin directoarei generale a Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Gheorghieva, făcute la reuniunile anuale ale FMI și ale Băncii Mondiale de la Bangkok, relatează Reuters.

Kristalina Gheorghieva, șefa FMI Foto: X@KGeorgieva

Gheorghieva a spus că dezvoltarea infrastructurii de AI ajută la menținerea creșterii globale în jurul valorii de 3%. Cele mai mari beneficii revin economiilor asiatice, care furnizează echipamentele pentru inteligența artificială. Șefa FMI a numit Thailanda, țara-gazdă a reuniunilor de anul acesta, printre statele care pot profita de cererea pentru aceste tehnologii.

Potrivit FMI, AI ar putea adăuga între 0,5 și 1 punct procentual la creșterea economiilor dezvoltate din Asia și între 0,2 și 0,8 puncte procentuale la cea a economiilor emergente. În prognoza din iulie, fondul se aștepta ca economia mondială să crească cu 3% în 2026. Estimările actualizate vor fi publicate marți, 13 octombrie.

AI, un „tsunami lent”

Gheorghieva a descris inteligența artificială drept un „tsunami lent”, cu efecte importante asupra ocupării forței de muncă, creșterii economice, educației și sistemelor fiscale. Trecerea de la munca umană ar putea forța guvernele să își revizuiască modul de colectare a veniturilor la buget.

Potrivit estimărilor FMI, IA va completa în timp munca oamenilor în anumite posturi, va devaloriza unele profesii sau va duce la dispariția lor. În total, tehnologia ar putea afecta 40% dintre locurile de muncă din lume.

Un studiu anterior a arătat că 10% dintre joburile din SUA cer deja competențe de lucru cu IA. În același timp, cererea de muncă slab plătită crește în două domenii, construcții și întreținerea centrelor de date, în timp ce numărul sarcinilor de rutină și repetitive scade.

„Este o tehnologie care schimbă totul din temelii. Ne transformă complet felul în care muncim și în care trăim”, a spus Gheorghieva.

Președintele Singapore, Tharman Shanmugaratnam, a avertizat anterior că extinderea IA reduce cererea de angajați începători, în special absolvenți de facultate. El a atras atenția și asupra riscului de adâncire a decalajului dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. În opinia sa, guvernele trebuie să găsească modalități de a atenua impactul tehnologiei asupra angajării tinerilor.