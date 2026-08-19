 „Este un blocaj”. Companiile aviatice refuză să ieftinească zborurile, deși kerosenul s-a ieftinit | adevarul.ro
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„Este un blocaj”. Companiile aviatice refuză să ieftinească zborurile, deși kerosenul s-a ieftinit

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Companiile aeriene sunt prinse într-un „blocaj” privind reducerea tarifelor, în condițiile în care prețurile combustibilului pentru avioane au început să scadă după creșterile provocate de războiul cu Iranul.

avioane
Companiile aeriene mențin prețurile ridicate FOTO Pixabay

Într-un an haotic, în care industria încearcă să-și maximizeze profitabilitatea, „toate speră ca nimeni să nu clipească primul și să reducă prețurile, declanșând un război agresiv al tarifelor pentru rezervările de la sfârșitul verii”, a declarat Rick Lewis, de la BCG, potrivit Financial Times. „Este un blocaj”, a adăugat el.

Tarifele aeriene se mențin ridicate, susținute și de suprataxele pentru combustibil introduse după izbucnirea conflictului. Dacă un operator își reduce prețurile, ceilalți vor fi nevoiți să facă același lucru pentru a rămâne competitivi, iar companiile afectate de creșterea costurilor cu combustibilul își monitorizează atent rivalii.

„Suntem o afacere cu marje mici”, a declarat Ben Smith, directorul general al Air France-KLM, referindu-se la marja operațională de o singură cifră a companiei. „Acolo unde avem posibilitatea de a menține [prețurile], am dori să facem acest lucru cât mai bine posibil”, a declarat el pentru FT.

Prețul combustibilului a scăzut, dar rămâne volatil

Reperul pentru prețul combustibilului de aviație din nord-vestul Europei a ajuns la 1.900 de dolari pe tonă după izbucnirea conflictului cu Iranul în februarie, dar a rămas volatil și se tranzacționează în prezent la aproximativ 1.300 de dolari, potrivit agenției de prețuri Argus Media. Petrolul Brent se tranzacționează la puțin sub 90 de dolari pe baril, după ce a depășit 114 dolari în martie.

Companiile aeriene europene au fost parțial protejate prin contracte de hedging, spre deosebire de rivalele lor din SUA, care nu își protejează prin astfel de contracte achizițiile de combustibil.

Cu toate acestea, toate companiile aeriene au fost afectate de creșterea bruscă a prețului combustibilului, cea mai mare categorie de costuri a industriei, iar majorarea tarifelor și alte reduceri de cheltuieli au compensat doar parțial această creștere.

Din punct de vedere istoric, pasagerii, în special cei care călătoresc la clasa economică, au fost extrem de sensibili la prețuri, ceea ce a făcut dificil pentru companiile aeriene să majoreze tarifele.

Cererea pentru călătorii a rămas însă ridicată după pandemia de COVID-19, iar în acest an directorii companiilor aeriene nu au observat o scădere semnificativă a cererii, în pofida majorărilor succesive ale tarifelor.

Pasagerii plătesc cu până la 20% mai mult

Ben Minicucci, directorul general al Alaska Airlines, companie care a deschis în acest an prima sa rută către aeroportul Heathrow din Londra, estimează că pasagerii plătesc „poate cu 10-20% mai mult” decât în urmă cu un an.

Companiile aeriene au anulat 13.000 de zboruri și au eliminat două milioane de locuri pentru luna mai, din cauza crizei combustibilului

„Suntem foarte atenți și preocupați să vedem dacă ajungem la un punct critic pentru client”, a declarat el.

O parte din această evoluție se explică prin faptul că tarifele aeriene au rămas scăzute în raport cu inflația. „Dacă unele dintre aceste [prețuri ale biletelor] se mențin la nivelul actual, iar combustibilul revine la nivelul la care era... ar putea fi foarte bine pentru industria aeriană să existe o anumită rigiditate a prețurilor”, a adăugat Minicucci.

Aceeași tendință a fost observată și în cazul companiilor low-cost. AirAsia din Malaysia, care nu își protejează prin hedging achizițiile de combustibil pentru aviație, a majorat prețurile cu aproximativ o treime, însă „cererea a scăzut cu doar aproximativ 10%, ceea ce a fost foarte încurajator”, a declarat directorul general Tony Fernandes.

Companiile reduc capacitatea pentru a susține tarifele

În pofida rezilienței relative a cererii și a scăderii prețurilor combustibilului pentru aviație, unele companii continuă să reducă numărul de zboruri, într-un an în care se estimează că profitabilitatea industriei se va înjumătăți din cauza crizei, potrivit estimărilor Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA).

Luis Gallego, directorul general al IAG, compania-mamă a British Airways, a declarat: „Prețurile nu sunt legate doar de prețul combustibilului, ci și de capacitate, de cerere. Noi reducem capacitatea în acest an.”

IAG, care deține și Iberia, Vueling și Aer Lingus, analizează nivelul capacității pentru ultimele luni ale anului.

„Și alții fac același lucru, astfel că, în cele din urmă, prețurile vor fi legate de capacitatea pe care o avem pe piață”, a adăugat Gallego.

Unele companii aeriene care concurează direct cu operatorii din Golf, cunoscuți pentru politica agresivă de prețuri, încearcă să profite de avantajul rutelor directe pentru a menține tarifele la un nivel cât mai ridicat.

De exemplu, pasagerii europeni au fost în continuare dispuși să plătească un tarif mai mare pentru a zbura direct către Australia, chiar dacă uneori este necesară o oprire pentru realimentare, în loc să aleagă o variantă mai ieftină, cu schimbarea avionului într-un hub din Golf, a declarat Vanessa Hudson, directorul general al Qantas.

Deciziile depind în mare măsură de rivali

În cele din urmă, o mare parte dintre deciziile companiilor aeriene privind tarifele va fi determinată de concurență, atât de operatorii tradiționali care și-au majorat prețurile, cât și de rivalii din Golf, precum Emirates și Qatar Airways, care reduc tarifele pentru a atrage din nou pasagerii.

Companiile aeriene din Golf au fost „extrem de agresive”, a declarat Smith, de la Air France-KLM.

Nevoia acestora de a atrage turiști în regiune, mai degrabă decât de a obține profit, înseamnă că nu „acționează întotdeauna rațional”, a adăugat el, ceea ce complică eforturile industriei de a-și echilibra situația financiară într-un an turbulent.

„Trebuie să ne confruntăm și cu acestea”, a concluzionat Smith.

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