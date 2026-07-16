search
Joi, 16 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Bombardamentele din Orientul Mijlociu lovesc în transportul aerian. Companiile din Europa caută soluții pentru supraviețuire

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Creșterea prețului combustibilului, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu pune presiune pe companiile aeriene care au ieșit slăbite din pandemia de COVID-19. Pentru unele dintre ele ar putea urma restructurări, fuziuni sau chiar schimbări de proprietari.

Companiile aeriene, lovite de criza din Orient. FOTO: arhivă
Companiile aeriene, lovite de criza din Orient. FOTO: arhivă

Problemele companiilor aeriene europene se adâncesc pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu se amplifică, iar prețul combustibilului pentru avioane rămâne ridicat. După perioada dificilă provocată de pandemia de COVID-19, când multe companii au acumulat datorii și au rămas cu resurse financiare limitate, operatorii mai vulnerabili se confruntă acum cu o nouă provocare.

Investitori, analiști și oameni din conducerea companiilor aeriene spun că operatorii mai vulnerabili ar putea fi nevoiți să ia măsuri drastice pentru a rămâne pe piață, mai excat restructurări, vânzări sau intrarea în parteneriate cu transportatori mai puternici.

În această situație se află deja mai multe companii europene. Transportatorul low-cost britanic easyJet urmează să fie preluat de un fond de investiții american, compania letonă airBaltic caută finanțare pe termen scurt pentru a evita problemele de lichiditate, iar Norse Atlantic a început o analiză strategică a activității sale.

„Cred că în acest moment patru sau cinci companii aeriene foarte mari în Europa sunt în situații de restructurare”, a declarat Barema Bocoum, șeful diviziei EMEA a firmei de consultanță financiară Interpath, citat de Reuters.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât industria aviatică abia reușise să se redreseze puţin după lovitura primită în timpul pandemiei COVID-19, când restricțiile de călătorie au redus drastic veniturile companiilor, iar multe dintre ele au rămas cu datorii importante și cu o capacitate redusă de a absorbi noi șocuri.

Acum, costurile mai mari cu combustibilul pun din nou presiune pe acest sector, care în ultima vreme şi aşa funcționa cu marje de profit mici, astfel că, potrivit aceleiaşi surse, multe companiile aeriene din întreaga lume și-au redus aproape la jumătate estimările privind profitul pentru 2026, izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

Cele mai vulnerabile companii

Noul context îi determină pe operatori să fie mai prudenți cu planurile de extindere, multe companii şi-au redus comenzile de aeronave, astfel că producătorul Airbus s-a vizut nevoit, la rândul său, să-şi revizuiască şi el estimările privind cererea de avioane de pasageri pentru următoarele două decenii.

Chiar dacă piața combustibililor s-a mai stabilizat în ultimele săptămâni, incertitudinile din Orientul Mijlociu îi fac pe investitori să se întrebe dacă operatorii mai slabi financiar vor reuși să treacă de lunile de iarnă.

„Cel mai probabil, companiile aeriene mai mici sunt cele în pericol”, a declarat analistul James Halstead, care a explicat faptul că pierderea veniturilor din sezonul estival, una dintre cele mai bune perioade din an pentru operatori, poate pune în dificultate transportatorii care depind de lichiditățile acumulate în lunile de vârf. Potrivit acestuia, unele companii ar putea trece cu bine peste vară, dar să ajungă sub presiune la începutul anului viitor.

„De obicei, companiile aeriene rămân fără lichidități în februarie”, a explicat el.

Printre companiile urmărite de analiști se numără LOT din Polonia, considerată de mai mulți ani o posibilă țintă pentru consolidare, și airBaltic, unde creșterea randamentelor obligațiunilor indică faptul că investitorii percep un risc mai mare. În cazul Norse Atlantic, valoarea acțiunilor a scăzut aproape de zero față de momentul listării companiei în 2021.

Industria aeriană a reușit de multe ori să depășească perioade dificile și să evite valurile de falimente anticipate de analiști. Totuși, specialiștii spun că actuala combinație dintre combustibilul scump, datoriile acumulate în pandemie și instabilitatea geopolitică ar putea schimba evoluția pozitivă din ultimii ani.

Directorul general al Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA), Willie Walsh, avertizează că unele companii ar putea să nu reziste dacă prețurile la combustibil rămân ridicate.

„Din păcate, cred că vor exista unii transportatori cărora le va fi foarte greu să facă față acestui preț ridicat al combustibilului”, a declarat Willie Walsh.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ordin de ultimă oră de la Kremlin: „R. Moldova nu mai este o destinaţie sigură pentru călătorii”
digi24.ro
image
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
stirileprotv.ro
image
Cinci reținuți în dosarul DIICOT al fraudării vechimii pentru 860 de pensionari. Un funcționar ar fi „dat în primire” și a scăpat cu control judiciar
gandul.ro
image
Zelenski îl demite pe ministrul Apărării după șase luni de mandat. Decizia provoacă reacții și apeluri la proteste
mediafax.ro
image
Cum o să arate FCSB cu noul Dobrin în teren. Sistemul în care ar putea juca echipa lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a spus de ce România nu a desecretizat ajutorul pentru Ucraina: „E mai bine să rămână un secret”
libertatea.ro
image
De ce a murit Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era fericit că scăpase de cancer
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
Messi nu s-a putut abține! Ce a spus despre Anglia, după ce Argentina a întors scorul în minutele 85 și 90+2
digisport.ro
image
Testament schimbat în secret cu șase luni înainte de moarte! Averea de până la 2 miliarde de franci a unui celebru colecționar de artă a ajuns în instanță
click.ro
image
Cum a fost regizată vizita lui Călin Georgescu la Izbiceni. Primar: "Au fost aduși cu autocarele AUR. Și-au luat legumele și au plecat”
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
"Băi, ferească Dumnezeu!" O femeie de 40 de ani, găsită moartă în casă după un incendiu devastator
observatornews.ro
image
Influencerița Gabriela și iubitul ei, împușcați MORTAL în propria lor casă! Criminalii sunt de negăsit
cancan.ro
image
Totul despre vechimea în muncă la pensie. Care perioade sunt contributive și care nu? Când poți iesi la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Cât de bogat este Erling Haaland. Calculele arată cât câștigă atacantul lui Manchester City în fiecare minut
playtech.ro
image
Cum l-a umilit Erling Haaland pe ”Spider-Man”. Dezvăluirile actorului Tom Holland după ce i-a dat un mesaj fotbalistului 
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
”Vești șocante din SUA”: finala Cupei Mondiale 2026, Spania - Argentina, ar putea fi amânată
digisport.ro
image
Femeie de 40 de ani, găsită fără viață în locuința cuprinsă de flăcări. Martorii au încercat să o salveze: „Băi, ferească Dumnezeu!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Horoscop 16 iulie. Ziua în care universul îți schimbă direcția. Zodiile care primesc noi șanse
mediaflux.ro
image
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
gsp.ro
image
DIICOT face glume pe Facebook pe seama lui Dragoș Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte”
actualitate.net
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Satul din Grecia unde timpul pare că s-a oprit. Aici crește cel mai bătrân măslin din lume, care are 3.000 de ani
click.ro
image
Daniela Gyorfi a dat din casă: „Băieților lui George le cam plac româncele”. Și-ar mărita fata cu un neamț? „Deocamdată are de învățat”
click.ro
image
Ce l-a răpus pe Sam Neill. Managerul actorului a făcut publică adevărata cauză a morții
click.ro
Regina Maria Luisa a Spaniei foto profimedia 0137193739 jpg
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (captură video / © Universal Pictures)
Odiseu, distrugătorul? Noua adaptare a „Odiseei” readuce în prim-plan o dilemă morală antică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Destin sfâșietor! Povestea celor doi alpiniști români care și-au găsit sfârșitul în Alpi, chiar în perioada în care își sărbătoreau aniversările
image
Satul din Grecia unde timpul pare că s-a oprit. Aici crește cel mai bătrân măslin din lume, care are 3.000 de ani

OK! Magazine

image
Bomba sexy de 61 de ani s-a măritat în rochie de prințesă. Pe mirele faimos l-a cunoscut pe o aplicație de dating. Vedeta a strălucit în ziua cea mare

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul