Bombardamentele din Orientul Mijlociu lovesc în transportul aerian. Companiile din Europa caută soluții pentru supraviețuire

Creșterea prețului combustibilului, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu pune presiune pe companiile aeriene care au ieșit slăbite din pandemia de COVID-19. Pentru unele dintre ele ar putea urma restructurări, fuziuni sau chiar schimbări de proprietari.

Problemele companiilor aeriene europene se adâncesc pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu se amplifică, iar prețul combustibilului pentru avioane rămâne ridicat. După perioada dificilă provocată de pandemia de COVID-19, când multe companii au acumulat datorii și au rămas cu resurse financiare limitate, operatorii mai vulnerabili se confruntă acum cu o nouă provocare.

Investitori, analiști și oameni din conducerea companiilor aeriene spun că operatorii mai vulnerabili ar putea fi nevoiți să ia măsuri drastice pentru a rămâne pe piață, mai excat restructurări, vânzări sau intrarea în parteneriate cu transportatori mai puternici.

În această situație se află deja mai multe companii europene. Transportatorul low-cost britanic easyJet urmează să fie preluat de un fond de investiții american, compania letonă airBaltic caută finanțare pe termen scurt pentru a evita problemele de lichiditate, iar Norse Atlantic a început o analiză strategică a activității sale.

„Cred că în acest moment patru sau cinci companii aeriene foarte mari în Europa sunt în situații de restructurare”, a declarat Barema Bocoum, șeful diviziei EMEA a firmei de consultanță financiară Interpath, citat de Reuters.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât industria aviatică abia reușise să se redreseze puţin după lovitura primită în timpul pandemiei COVID-19, când restricțiile de călătorie au redus drastic veniturile companiilor, iar multe dintre ele au rămas cu datorii importante și cu o capacitate redusă de a absorbi noi șocuri.

Acum, costurile mai mari cu combustibilul pun din nou presiune pe acest sector, care în ultima vreme şi aşa funcționa cu marje de profit mici, astfel că, potrivit aceleiaşi surse, multe companiile aeriene din întreaga lume și-au redus aproape la jumătate estimările privind profitul pentru 2026, izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

Cele mai vulnerabile companii

Noul context îi determină pe operatori să fie mai prudenți cu planurile de extindere, multe companii şi-au redus comenzile de aeronave, astfel că producătorul Airbus s-a vizut nevoit, la rândul său, să-şi revizuiască şi el estimările privind cererea de avioane de pasageri pentru următoarele două decenii.

Chiar dacă piața combustibililor s-a mai stabilizat în ultimele săptămâni, incertitudinile din Orientul Mijlociu îi fac pe investitori să se întrebe dacă operatorii mai slabi financiar vor reuși să treacă de lunile de iarnă.

„Cel mai probabil, companiile aeriene mai mici sunt cele în pericol”, a declarat analistul James Halstead, care a explicat faptul că pierderea veniturilor din sezonul estival, una dintre cele mai bune perioade din an pentru operatori, poate pune în dificultate transportatorii care depind de lichiditățile acumulate în lunile de vârf. Potrivit acestuia, unele companii ar putea trece cu bine peste vară, dar să ajungă sub presiune la începutul anului viitor.

„De obicei, companiile aeriene rămân fără lichidități în februarie”, a explicat el.

Printre companiile urmărite de analiști se numără LOT din Polonia, considerată de mai mulți ani o posibilă țintă pentru consolidare, și airBaltic, unde creșterea randamentelor obligațiunilor indică faptul că investitorii percep un risc mai mare. În cazul Norse Atlantic, valoarea acțiunilor a scăzut aproape de zero față de momentul listării companiei în 2021.

Industria aeriană a reușit de multe ori să depășească perioade dificile și să evite valurile de falimente anticipate de analiști. Totuși, specialiștii spun că actuala combinație dintre combustibilul scump, datoriile acumulate în pandemie și instabilitatea geopolitică ar putea schimba evoluția pozitivă din ultimii ani.

Directorul general al Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA), Willie Walsh, avertizează că unele companii ar putea să nu reziste dacă prețurile la combustibil rămân ridicate.

„Din păcate, cred că vor exista unii transportatori cărora le va fi foarte greu să facă față acestui preț ridicat al combustibilului”, a declarat Willie Walsh.