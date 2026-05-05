Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Companiile aeriene au anulat 13.000 de zboruri și au eliminat două milioane de locuri pentru luna mai, din cauza crizei combustibilului

Companiile aeriene din întreaga lume au redus mii de zboruri din luna mai și au redus capacitatea, pe măsură ce deficitul de combustibil pentru avioane începe să se manifeste, crescând riscul de perturbări pentru familiile care călătoresc în vacanța de la mijlocul semestrului.

Zboruri anulate în toată lumea
Planurile de călătorie pentru vacanța de la mijlocul semestrului ar putea fi afectate semnificativ, deoarece companiile aeriene globale anunță anularea a aproximativ 13.000 de zboruri programate pentru luna mai, potrivit Euronews.

Conform datelor de la firma de analiză a aviației Cirium, operatorii au redus deja aproape două milioane de locuri din programul de zbor al lunii mai în doar ultimele două săptămâni.

Datele Cirium au dezvăluit că numărul total de locuri disponibile pe parcursul lunii mai la toate companiile aeriene la nivel global a scăzut de la 132 de milioane la 130 de milioane în ultimele două săptămâni din aprilie.

Zborurile anulate ar putea afecta semnificativ călătoriile persoanelor și familiilor care au rezervat o călătorie în străinătate în timpul vacanței de la sfârșitul lunii mai, în Marea Britanie și în unele părți ale Europei continentale.

Printre operatorii aeriene europeni care anulează zboruri se numără Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways și KLM.

Cifra de două milioane nu include ceea ce s-ar putea întâmpla probabil în timpul vacanței de vară care va fi perturbată pentru aviația de pasageri.

Companiile aeriene au redus, de asemenea, milioane de locuri și au trecut la avioane mai mici, deoarece deficitul de combustibil pentru avioane – legat de conflictul din Iran – continuă să afecteze orarele, crescând riscul de perturbări pentru turiști.

Alături de Turkish Airlines, compania aeriană germană, Lufthansa, este una dintre cele mai afectate de deficitul de combustibil, reducând aproximativ 20.000 de rute pe distanțe scurte din programul său de vară.

La nivel global, multe companii aeriene au majorat tarifele pe cele mai populare rute, au anulat complet zborurile pe rute mai puțin atractive și continuă să utilizeze avioane mai mici pentru a economisi combustibil.

În Regatul Unit, secretarul pentru transporturi, Heidi Alexander, a anunțat că o regulă care impune companiilor aeriene să utilizeze sloturile de zbor de pe aeroporturile din Marea Britanie, sub riscul de a fi cedate rivalilor, va fi suspendată temporar.

În practică, asta înseamnă că operatori precum British Airways pot reduce numărul de zboruri fără a fi penalizați.

Pe măsură ce primăvara și vara continuă, pasagerii celor mai populare zboruri, ale căror curse nu sunt anulate, ar putea fi reprogramați pentru servicii într-o altă zi, ceea ce înseamnă că vacanțele lor ar putea fi mai scurte decât erau planificate inițial.

