search
Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„M-au văzut că sunt interesat și au scumpit biletul”. Cum se stabilesc, de fapt, prețurile zborurilor

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Scenariul e familiar pentru oricine a rezervat un zbor în ultimii ani: cauți un bilet București–Barcelona, găsești un preț care ți se pare acceptabil, pleci să te mai gândești, revii după câteva ore și prețul e mai mare. Așa că uneori apare și concluzia: „M-au văzut că sunt interesat și au scumpit". Este o explicație care pare plauzibilă. Dar este și reală? Prețurile biletelor de avion sunt printre cele mai volatile din orice piață de consum. Un loc în cadrul aceleiași curse poate costa de două sau trei ori mai mult în funcție de ziua, ora sau chiar minutul în care îl căutăm. 

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Prețul crește dacă verifici de mai multe ori de pe același cont - mit sau realitate?

Teoria e simplă și circulă de ani buni pe internet: dacă vei căuta același zbor de mai multe ori, de pe același cont sau dispozitiv, compania aeriană „te vede" că ești interesat și îți crește prețul, sperând că vei cumpăra din panică. Așa că soluția recomandată în mod constant e folosirea modului incognito  sau ștergerea cookie-urilor înainte de a rezerva.

Realitatea, confirmată de mai multe studii independente, este însă mai nuanțată. Un studiu realizat în 2024 de Quartz, care a comparat sute de căutări în mod normal și în mod incognito, a arătat că modul privat a oferit prețuri mai mici în doar aproximativ 7% din cazuri, prețuri mai mari în 5% din cazuri, iar în 88% dintre situații prețurile erau identice.

În cadrul unui alt test, cineva a căutat același zbor de 100 de ori într-o oră. Rezultatul? Nu a fost înregistrată nicio creștere. Totodată, Skyscanner, unul dintre cele mai căutate motoare de căutare pentru zboruri a anunțat explicit:  nu ajustează prețurile în funcție de cookie-uri, locație sau istoric de căutare.  

Există totuși un sâmbure de adevăr în teorie. Unele platforme  de rezervări pot folosi cookies pentru oferte personalizate. Și există un fenomen real de location-based pricing: utilizatorii care caută din țări cu putere de cumpărare mai mare pot vedea prețuri ușor diferite față de cei care caută din regiuni mai puțin dezvoltate. Dar acesta este un fenomen de geotargeting.

De ce persistă mitul prețurilor care cresc dacă verifici de mai multe ori? Pentru că prețul chiar se schimbă între două căutări consecutive, dar nu din cauza frecvenței. Se schimbă pentru toți, tot timpul.

Cum funcționează cu adevărat stabilirea prețurilor biletelor de avion

Fiecare zbor nu are un singur preț pentru clasa economy, de exemplu. Are zeci de prețuri, organizate în ceea ce industria numește fare buckets, adică clase diferite de preț, organizate în calupuri. Fiecare conține un număr limitat de locuri la un anumit preț. Când se epuizează locurile dintr-un calup, se deschide automat următorul, la un preț mai mare. Acesta este motivul pentru care un pasager poate plăti chiar și cu 150 de euro mai mult sau mai puțin față de un altul. 

Sistemul care gestionează toate acestea se numește yield management sau revenue management și funcționează pe baza unor algoritmi care analizează constant: cererea în timp real, ritmul de vânzare față de capacitate, prețurile concurenților, istoricul rezervărilor pe rute similare, sezonul și evenimentele speciale care pot crește cererea.

De ce e azi mai ieftin decât mâine (sau invers)

Fluctuațiile de preț urmează așadar câteva tipare pe care e bine să le cunoaștem. 

Distanța față de data zborului este cel mai important factor. În general, prețurile sunt mai mici la câteva luni distanță, cresc treptat pe măsură ce zborul se apropie, ating un vârf în ultimele două săptămâni și pot scădea brusc în ultimele zile dacă locurile nu s-au vândut – dar nu ne putem baza pe acea scădere finale. Analizele arată că cea mai bună perioadă de făcut rezervări pentru zborurile internaționale, din punct de vedere al prețurilor, nu a flexibilității,  este între 8 și 12 săptămâni înainte de cursă. 

Cu mașina la mare: cele mai frumoase destinații din Grecia, Bulgaria și Turcia la care ajungi fără să iei avionul

Cererea momentului joacă un rol masiv. Un concert anunțat, un eveniment sportiv major, o sărbătoare națională sau chiar știrile despre o destinație pot genera un val de căutări care închide rapid calupul cu prețul mic și deschid automat unul mai scump. 

Competiția pe o rută contează. O rută operată de două sau trei companii care se bat pe același segment de pasageri va fi invariabil mai ieftină decât o rută deservită de un singur operator, chiar dacă distanța este mai mare. 

Combustibilul și taxele de aeroport influențează structura de cost a biletului, dar nu explică variațiile zilnice de preț. Un bilet de avion include taxe de aeroport, taxe de securitate și uneori o taxă pentru a acoperi prețul combustibilului. 

Ce spune legea 

Companiile aeriene care operează în Uniunea Europeană sunt supuse unor reguli clare privind transparența prețurilor, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1008/2008. Regula de bază: prețul final al biletului – incluzând toate taxele, tarifele de aeroport și orice alte costuri inevitabile – trebuie afișat complet înainte ca pasagerul să finalizeze achiziția. Suplimentele opționale (bagaje, selecția locului, asigurare) trebuie comunicate clar și acceptate explicit de pasager, nu bifate în mod implicit.

Comisia Europeană a reconfirmat recent, în mai 2026, că aceste obligații includ și o protecție post-achiziție: odată cumpărat biletul, compania nu poate adăuga retroactiv niciun cost suplimentar, nici măcar în contextul creșterii prețului combustibilului.

Practici în zona gri

Organizațiile europene de consumatori au documentat în mod repetat practici la limita legii sau chiar dincolo de ea. Un caz concret, prezentat de Euroconsumers în mai 2025: o căutare a unui zbor Bruxelles–Barcelona afișa un preț și avertiza că „mai sunt doar 3 locuri disponibile la această tarif". La 23 de minute distanță, același zbor era disponibil la un preț mai mic. Crearea unei false senzații de urgență – „cumpără acum sau pierzi oferta" – este explicit interzisă de directivele europene privind practicile comerciale neloiale. Totuși, procedurile legale sunt lente, iar amenzile nu întotdeauna descurajante.  

Top 8 cele mai spectaculoase palate din Europa. De la luxul orbitor de la Versailles, la castelul de basm care a inspirat Disney

O altă practică documentată de asociațiile europene pentru consumatori este afișarea unui preț atractiv la prima pagină a căutării, urmată de adăugarea succesivă a taxelor și a suplimentelor pe parcursul procesului de rezervare, astfel încât prețul final poate fi cu 40–60% mai mare față de cel afișat inițial. Legea cere ca prețul complet să fie vizibil de la început, dar definirea „de la început" rămâne uneori interpretabilă.

Cum rezervăm mai eficient și mai ieftin

Specialiștii recomandă compararea prețurilor pe mai multe platforme și verificarea site-ului direct al companiei aeriene. Uneori prețurile diferă semnificativ.

Dacă suntem flexibili cu datele, instrumentele de tip ,,calendar de prețuri" (disponibile pe Google Flights, Skyscanner sau Kayak)  arată rapid în ce zile din lună zborul este mai ieftin.

Și, poate cel mai important sfat: când găsim un preț bun și suntem  hotărâți să zburăm, e bine să rezervăm cât mai rapid. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
digi24.ro
image
Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Inițiativă lăudabilă în Senat. PSD, AUR și PNL și-au dat mâna pentru transparentizarea banilor ONG-urilor. Veniturile și sursele de finanțare trebuie declarate
gandul.ro
image
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
mediafax.ro
image
Dezastru total pentru Dan Șucu la Rapid! A plătit salarii de peste 10 milioane de euro pentru încă un sezon în afara cupelor europene
fanatik.ro
image
Dr. Adrian Marinescu, despre cazul de Hantavirus din România: „E o isterie! Virusul e banal, nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat pe vapor și nu este de import”
libertatea.ro
image
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
FOTO Adevărul din spatele imaginilor care au lăsat ”mască” întreaga planetă
digisport.ro
image
Testul de personalitate care îți arată de ce te temi cu adevărat. Durează un singur minut
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
ANAF lansează iBon, prin care românii îi pot reclama pe evazionişti. Pregăteşte şi recompense
observatornews.ro
image
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
cancan.ro
image
Victorie în instanță! Un pensionar obține mai multe puncte de stabilitate la pensie. Câți bani ia în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Cât câștigă un farmacist la Farmacia Tei în 2026. Rețeaua se extinde și caută personal
playtech.ro
image
Cea mai frumoasă fotbalistă face furori cu ipostazele în care se pozează. Cum îi înnebunește pe bărbați
fanatik.ro
image
La 10 zile după demiterea Guvernului Bolojan, negocierile pentru noul Executiv nici nu au început. ”Se prefigurează cea mai proastă formulă. Ne rugăm de ei să conducă țara”
ziare.com
image
Kylian Mbappe, gata să primească lovitura de la antrenorul lui Real Madrid, în ultimele două meciuri ale sezonului
digisport.ro
image
Ce diferența de vârstă este între Cabral și Andreea Ibacka. Câți ani îi despart, de fapt
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Bogdan de la Ploiești. Artistul tocmai s-a mutat în casă nouă. E ca în filme. Are un dressing fabulos și totul este amenajat într-un stil modern / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Biblia și ”Planul Divin”, secretele lui Donald Trump. Nouă ore de rugăciuni pentru strategia militară a SUA
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Cât te costă să-ți faci locuința visurilor. Doi români au cumpărat o casă bătrânească cu 30.000 de euro, dar au ajuns la cheltuieli neașteptate
click.ro
image
Ce filme Netflix recomandă Marina Almășan: „Mă uit cu mare plăcere”. Irinel Columbeanu e fan „Asia Express”: „Îi plac competițiile”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
click.ro
familia regala daneza foto profimedia 1044018338 jpg
Regina a făcut infarct! Palatul a emis de urgență un comunicat despre starea în care se află Majestatea Sa
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Depozit ilicit de whisky descoperit în rezervația naturală Ben Lawers (© National Trust for Scotland)
Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nadine învață pe rupte. Vedeta și-a pus meditator la chimie: „E foarte greu să aleg dacă spăl vase, dau cu aspiratorul, fac mâncare pentru familie sau fac lecții”
image
Cât te costă să-ți faci locuința visurilor. Doi români au cumpărat o casă bătrânească cu 30.000 de euro, dar au ajuns la cheltuieli neașteptate

OK! Magazine

image
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
De ce obişnuiesc femeile să stea picior peste picior?