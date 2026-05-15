„M-au văzut că sunt interesat și au scumpit biletul”. Cum se stabilesc, de fapt, prețurile zborurilor

Scenariul e familiar pentru oricine a rezervat un zbor în ultimii ani: cauți un bilet București–Barcelona, găsești un preț care ți se pare acceptabil, pleci să te mai gândești, revii după câteva ore și prețul e mai mare. Așa că uneori apare și concluzia: „M-au văzut că sunt interesat și au scumpit". Este o explicație care pare plauzibilă. Dar este și reală? Prețurile biletelor de avion sunt printre cele mai volatile din orice piață de consum. Un loc în cadrul aceleiași curse poate costa de două sau trei ori mai mult în funcție de ziua, ora sau chiar minutul în care îl căutăm.

Prețul crește dacă verifici de mai multe ori de pe același cont - mit sau realitate?

Teoria e simplă și circulă de ani buni pe internet: dacă vei căuta același zbor de mai multe ori, de pe același cont sau dispozitiv, compania aeriană „te vede" că ești interesat și îți crește prețul, sperând că vei cumpăra din panică. Așa că soluția recomandată în mod constant e folosirea modului incognito sau ștergerea cookie-urilor înainte de a rezerva.

Realitatea, confirmată de mai multe studii independente, este însă mai nuanțată. Un studiu realizat în 2024 de Quartz, care a comparat sute de căutări în mod normal și în mod incognito, a arătat că modul privat a oferit prețuri mai mici în doar aproximativ 7% din cazuri, prețuri mai mari în 5% din cazuri, iar în 88% dintre situații prețurile erau identice.

În cadrul unui alt test, cineva a căutat același zbor de 100 de ori într-o oră. Rezultatul? Nu a fost înregistrată nicio creștere. Totodată, Skyscanner, unul dintre cele mai căutate motoare de căutare pentru zboruri a anunțat explicit: nu ajustează prețurile în funcție de cookie-uri, locație sau istoric de căutare.

Există totuși un sâmbure de adevăr în teorie. Unele platforme de rezervări pot folosi cookies pentru oferte personalizate. Și există un fenomen real de location-based pricing: utilizatorii care caută din țări cu putere de cumpărare mai mare pot vedea prețuri ușor diferite față de cei care caută din regiuni mai puțin dezvoltate. Dar acesta este un fenomen de geotargeting.

De ce persistă mitul prețurilor care cresc dacă verifici de mai multe ori? Pentru că prețul chiar se schimbă între două căutări consecutive, dar nu din cauza frecvenței. Se schimbă pentru toți, tot timpul.

Cum funcționează cu adevărat stabilirea prețurilor biletelor de avion

Fiecare zbor nu are un singur preț pentru clasa economy, de exemplu. Are zeci de prețuri, organizate în ceea ce industria numește fare buckets, adică clase diferite de preț, organizate în calupuri. Fiecare conține un număr limitat de locuri la un anumit preț. Când se epuizează locurile dintr-un calup, se deschide automat următorul, la un preț mai mare. Acesta este motivul pentru care un pasager poate plăti chiar și cu 150 de euro mai mult sau mai puțin față de un altul.

Sistemul care gestionează toate acestea se numește yield management sau revenue management și funcționează pe baza unor algoritmi care analizează constant: cererea în timp real, ritmul de vânzare față de capacitate, prețurile concurenților, istoricul rezervărilor pe rute similare, sezonul și evenimentele speciale care pot crește cererea.

De ce e azi mai ieftin decât mâine (sau invers)

Fluctuațiile de preț urmează așadar câteva tipare pe care e bine să le cunoaștem.

Distanța față de data zborului este cel mai important factor. În general, prețurile sunt mai mici la câteva luni distanță, cresc treptat pe măsură ce zborul se apropie, ating un vârf în ultimele două săptămâni și pot scădea brusc în ultimele zile dacă locurile nu s-au vândut – dar nu ne putem baza pe acea scădere finale. Analizele arată că cea mai bună perioadă de făcut rezervări pentru zborurile internaționale, din punct de vedere al prețurilor, nu a flexibilității, este între 8 și 12 săptămâni înainte de cursă.

Cererea momentului joacă un rol masiv. Un concert anunțat, un eveniment sportiv major, o sărbătoare națională sau chiar știrile despre o destinație pot genera un val de căutări care închide rapid calupul cu prețul mic și deschid automat unul mai scump.

Competiția pe o rută contează. O rută operată de două sau trei companii care se bat pe același segment de pasageri va fi invariabil mai ieftină decât o rută deservită de un singur operator, chiar dacă distanța este mai mare.

Combustibilul și taxele de aeroport influențează structura de cost a biletului, dar nu explică variațiile zilnice de preț. Un bilet de avion include taxe de aeroport, taxe de securitate și uneori o taxă pentru a acoperi prețul combustibilului.

Ce spune legea

Companiile aeriene care operează în Uniunea Europeană sunt supuse unor reguli clare privind transparența prețurilor, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1008/2008. Regula de bază: prețul final al biletului – incluzând toate taxele, tarifele de aeroport și orice alte costuri inevitabile – trebuie afișat complet înainte ca pasagerul să finalizeze achiziția. Suplimentele opționale (bagaje, selecția locului, asigurare) trebuie comunicate clar și acceptate explicit de pasager, nu bifate în mod implicit.

Comisia Europeană a reconfirmat recent, în mai 2026, că aceste obligații includ și o protecție post-achiziție: odată cumpărat biletul, compania nu poate adăuga retroactiv niciun cost suplimentar, nici măcar în contextul creșterii prețului combustibilului.

Practici în zona gri

Organizațiile europene de consumatori au documentat în mod repetat practici la limita legii sau chiar dincolo de ea. Un caz concret, prezentat de Euroconsumers în mai 2025: o căutare a unui zbor Bruxelles–Barcelona afișa un preț și avertiza că „mai sunt doar 3 locuri disponibile la această tarif". La 23 de minute distanță, același zbor era disponibil la un preț mai mic. Crearea unei false senzații de urgență – „cumpără acum sau pierzi oferta" – este explicit interzisă de directivele europene privind practicile comerciale neloiale. Totuși, procedurile legale sunt lente, iar amenzile nu întotdeauna descurajante.

O altă practică documentată de asociațiile europene pentru consumatori este afișarea unui preț atractiv la prima pagină a căutării, urmată de adăugarea succesivă a taxelor și a suplimentelor pe parcursul procesului de rezervare, astfel încât prețul final poate fi cu 40–60% mai mare față de cel afișat inițial. Legea cere ca prețul complet să fie vizibil de la început, dar definirea „de la început" rămâne uneori interpretabilă.

Cum rezervăm mai eficient și mai ieftin

Specialiștii recomandă compararea prețurilor pe mai multe platforme și verificarea site-ului direct al companiei aeriene. Uneori prețurile diferă semnificativ.

Dacă suntem flexibili cu datele, instrumentele de tip ,,calendar de prețuri" (disponibile pe Google Flights, Skyscanner sau Kayak) arată rapid în ce zile din lună zborul este mai ieftin.

Și, poate cel mai important sfat: când găsim un preț bun și suntem hotărâți să zburăm, e bine să rezervăm cât mai rapid.