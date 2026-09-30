Locuința familiei după separare: cine rămâne în imobil, cine rămâne cu ratele la bancă?

După separare, dreptul de a locui în imobil, proprietatea asupra acestuia și obligația de a plăti creditul sunt probleme distincte. Dacă rămâneți în casă, nu deveniți automat singurul proprietar. Dacă plecați, nu sunteți eliberat automat de obligațiile față de bancă.

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Cine poate rămâne în locuință?

Dacă locuința este proprietatea comună a soților, puteți conveni cine o folosește după separare. Când folosirea împreună nu mai este posibilă și nu există o înțelegere, instanța poate atribui folosința unuia dintre soți la divorț. Sunt analizate, în această ordine, interesul copiilor minori, responsabilitatea pentru destrămarea căsătoriei și posibilitățile fiecăruia de a locui în altă parte. Așadar, părintele cu care rămân copiii nu primește automat casa.

Atribuirea folosinței nu înseamnă împărțirea proprietății. Pentru locuința comună, măsura poate produce efecte până la soluționarea definitivă a partajului, fără să fie necesar ca procesul de partaj să fi început deja. În timpul procesului de divorț, folosirea locuinței poate fi stabilită și temporar.

Dacă locuința este închiriată, instanța poate atribui unuia dintre soți beneficiul contractului, după aceleași criterii. Dacă imobilul aparține exclusiv celuilalt soț, căsătoria și existența copiilor nu vă transformă în coproprietar și nu vă garantează păstrarea locuinței după divorț.

Ce se întâmplă cu ratele?

Separarea și divorțul nu suspendă plata creditului. Dacă sunteți amândoi obligați prin contract, înțelegerea că numai persoana rămasă în locuință va achita ratele nu îl eliberează pe celălalt față de bancă. Nici atribuirea casei la partaj nu produce automat acest efect.

Preluarea creditului de către unul singur presupune acordul băncii și evaluarea capacității sale de plată. O alternativă poate fi refinanțarea pe un singur nume sau vânzarea locuinței și rambursarea împrumutului. Dacă prețul nu acoperă datoria, diferența rămâne de achitat.

Dacă plătiți singur ratele unei datorii comune după divorț, puteți avea dreptul să recuperați partea datorată de fostul soț. Plățile trebuie dovedite și analizate separat de dreptul de a folosi locuința.

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