Companiile aeriene atacă planul UE de extindere a taxării emisiilor: „Ar crește prețul biletelor de avion”

Cele mai mari companii aeriene europene contestă planul Uniunii Europene de a extinde sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) și la zborurile internaționale, avertizând că măsura ar duce la scumpirea biletelor și la afectarea competitivității industriei. În replică, Comisia Europeană susține că extinderea ar asigura tratament egal între operatori și ar sprijini obiectivele climatice pe termen lung.

Planul aflat în discuție la nivelul Comisiei Europene vizează extinderea sistemului ETS la emisiile generate de zborurile care pleacă din Uniunea Europeană. În prezent, mecanismul acoperă doar zborurile interne spațiului european.

Lansat în 2005, EU Emissions Trading System (EU ETS) este unul dintre principalele instrumente prin care UE urmărește reducerea emisiilor de carbon până în 2030. Sistemul obligă companiile din sectoarele poluante să achiziționeze certificate de emisii pentru CO₂, în timp ce anumite industrii beneficiază de alocări gratuite.

Extinderea propusă ar urma să fie analizată în cadrul revizuirii programate pentru luna iulie, proces prin care Bruxelles-ul ajustează mecanismul pentru a-l alinia obiectivelor climatice pentru 2040.

„Va penaliza pasagerii europeni”, spun companiile aeriene.

Într-o scrisoare analizată de Reuters și adresată președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, liderii unor mari operatori precum Air France-KLM, Lufthansa, British Airways, Ryanair, easyJet, AirBaltic și TUI se opun extinderii sistemului.

Argumentul principal este impactul asupra costurilor. „Extinderea ETS la zborurile din țările din afara EEA va penaliza și mai mult pasagerii europeni și companiile, prin majorarea costului biletelor și al transportului de marfă”, susțin semnatarii scrisorii.

Companiile aeriene avertizează că industria operează deja cu marje reduse și că orice cost suplimentar se va reflecta direct în prețul biletelor, dar și în competitivitatea rutelor internaționale operate din Europa.

Disputa cu schema globală CORSIA

Un alt punct de tensiune îl reprezintă raportarea la sistemul global de compensare a emisiilor CORSIA, coordonat la nivelul Organizației Aviației Civile Internaționale.

Operatorii aerieni susțin că o extindere a ETS ar suprapune două mecanisme diferite și ar afecta legitimitatea CORSIA.

„Orice extindere a ETS în UE ar afecta legitimitatea CORSIA”, se arată în scrisoare, companiile cerând armonizarea costurilor între cele două sisteme.

Comisia Europeană: tratament egal și reguli uniforme

Executivul comunitar respinge însă ideea că măsura ar distorsiona piața și susține că extinderea ETS ar aduce echilibru între operatori.

Bruxelles-ul argumentează că aplicarea aceluiași mecanism tuturor companiilor care operează în Europa ar evita avantajele competitive pentru transportatorii care operează preponderent pe rute lungi internaționale față de cei care zboară pe distanțe scurte.

În viziunea Comisiei, extinderea sistemului este parte dintr-un cadru mai larg de politici climatice care vizează reducerea emisiilor în sectoarele greu de decarbonizat, inclusiv aviația.

Industria este deja sub presiune

Tensiunile privind ETS apar într-un moment sensibil pentru industrie. Companiile aeriene globale și-au redus recent estimările de profit pentru 2026, invocând costuri mai mari cu combustibilul și perturbări generate de tensiuni geopolitice.

Potrivit Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), care reprezintă peste 370 de companii aeriene și aproximativ 85% din traficul global, industria se așteaptă la un profit net combinat de circa 23 de miliarde de dolari în 2026, semnificativ sub prognoza anterioară de aproximativ 41 de miliarde de dolari.

Această ajustare vine după un profit estimat la 45 de miliarde de dolari în 2025, semnalând o vulnerabilitate structurală a sectorului la șocuri externe, deși cererea de pasageri rămâne ridicată, iar gradul de ocupare al aeronavelor continuă să crească.