Cu cât se scumpesc biletele de avion pe fondul crizei carburanților

Perturbările din aprovizionarea globală cu carburanți, generate de războiul din Orientul Mijlociu, au dus la creșterea semnificativă a costurilor pentru zborurile pe distanțe lungi operate din Europa. Prețul combustibilului pentru avioane a urcat atât de mult încât costul mediu per pasager a crescut cu peste 100 de dolari, potrivit unei analize realizate de organizația Transport & Environment (T&E), citată de Reuters.

T&E estimează că majorarea prețului kerosenului a adăugat 88 de euro (104 dolari) la costul unui pasager pe zborurile lung-curier care pleacă din Europa și 29 de euro pentru zborurile operate în interiorul continentului, relatează aceeași agenție de presă, citată de Agerpres.

Analiza organizației Transport & Environment compară prețurile din 16 aprilie cu cele din 28 februarie, înainte de declanșarea conflictului.

Astfel, un zbor de la Barcelona la Berlin este cu 26 de euro mai scump doar din cauza combustibilului, iar o cursă Paris–New York implică un cost suplimentar de 129 de euro per pasager.

Companiile aeriene se pregătesc pentru o vară dificilă

De la începutul conflictului în orientul mijlociu, prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril , iar operatorii aerieni europeni se confruntă cu riscul unui deficit de kerosen, care ar putea duce inclusiv la anulări de zboruri. Uniunea Europeană urmează să prezinte miercuri recomandări privind gestionarea aprovizionării limitate cu combustibil pentru aviație.

Mai mulți directori de companii aeriene, inclusiv de la Lufthansa, Ryanair și Air France-KLM, au avertizat încă din martie că, dacă situația persistă, costurile suplimentare vor fi transferate în prețul biletelor.

Costurile generate de conflict depășesc cheltuielile pentru politicile de mediu

Organizația T&E subliniază că impactul financiar al scumpirii combustibilului este mult mai mare decât costurile pe care companiile aeriene le suportă pentru a se conforma politicilor de mediu ale UE.

„Criza din Orientul Mijlociu demonstrează că vulnerabilitatea reală este dependența de petrolul importat, nu legislația europeană”, a declarat Diane Vitry, director pentru aviație în cadrul T&E.

Operatorii cer amânarea unor obligații privind combustibilii verzi

Companiile aeriene au solicitat, pe fondul creșterii prețurilor, amânarea termenului-limită din 2030 pentru introducerea obligatorie a combustibililor sintetici pentru aviație (eSAF), argumentând că producția acestora nu va putea acoperi cererea.

În cadrul pachetului legislativ european, UE urmărește creșterea independenței energetice prin investiții masive în combustibili verzi pentru aviație.