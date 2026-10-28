 Atac cibernetic în Republica Moldova: datele a 750.000 de persoane, vizate. Maia Sandu convoacă Consiliul de Securitate | adevarul.ro
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Atac cibernetic în Republica Moldova: datele a 750.000 de persoane, vizate. Maia Sandu convoacă Consiliul de Securitate

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Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat o ședință a Consiliului Național de Securitate, în care vor fi analizate consecințele unui atac cibernetic asupra sistemelor informatice guvernamentale și măsurile necesare pentru limitarea efectelor. Autoritățile anunță că incidentul ar putea face parte dintr-o campanie mai amplă, în care ar fi implicați și actori statali străini.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat o ședință a Consiliului Național de Securitat.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat o ședință a Consiliului Național de Securitat. Foto: AFP

Potrivit Agenției de Guvernare Electronică (AGE), în urma atacului au fost extrase fără autorizare date asociate unui număr de aproximativ 750.000 de numere personale de identificare, cunoscute în Republica Moldova sub denumirea de IDNP. Informația a fost făcută publică miercuri, iar instituțiile competente investighează incidentul.

Potrivit AGE, informațiile vizate sunt diverse și includ atât date de identificare, cât și detalii despre situația personală, socială și financiară a cetățenilor.

Printre informațiile extrase se numără datele de identificare ale persoanelor, precum numele, prenumele, data și locul nașterii, dar și detalii despre membrii familiei de gradul întâi. De asemenea, ar fi fost accesate informații privind statutul de asigurat, medicul de familie, prestațiile sociale, pensiile și dizabilitățile, precum și date despre permisele de conducere, fotografii, vehicule și companiile deținute sau administrate. Setul de informații ar include și date financiare, precum coduri IBAN, datorii fiscale și istoricul plăților efectuate prin sistemul MPay.

AGE a precizat că datele aferente cardurilor bancare nu au fost afectate.

Directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a declarat că datele extrase nu pot fi utilizate direct pentru comiterea unor infracțiuni. Totuși, acestea ar putea facilita tentative de înșelăciune prin inginerie socială, potrivit relatărilor publicației NewsMaker.

Mai exact, infractorii ar putea contacta cetățenii pretinzând că sunt reprezentanți ai unei bănci, ai vămii sau ai altor instituții. Folosirea numelui victimei și a unor informații personale reale ar putea face mesajele sau apelurile să pară credibile.

Scopul ar fi obținerea unor date suplimentare, care ar putea fi ulterior folosite în fraude. Diaconu a avertizat că divulgarea acestor informații suplimentare poate crea riscuri serioase pentru persoanele vizate.

În urma incidentului, premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat demiterea directoarei Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț.

Șeful Guvernului a cerut instituției să acorde o atenție sporită securității serviciilor digitale, în contextul în care sistemele informatice publice gestionează volume mari de date personale.

Tofan a avertizat că Republica Moldova se confruntă cu atacuri cibernetice de amploare și a precizat că autoritățile analizează inclusiv posibila implicare a unor actori statali străini.

Premierul a declarat că există indicii privind „o campanie mai largă, cu implicarea unor actori statali străini”, însă atribuirea responsabilității pentru atacul recent urmează să fie stabilită în urma investigațiilor.

Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate

Președinția de la Chișinău a anunțat că reuniunea Consiliului Național de Securitate va avea loc în zilele următoare. Pe agenda discuțiilor se vor afla atacul asupra sistemelor guvernamentale, amploarea incidentului și măsurile de răspuns.

Ancheta urmează să clarifice modul în care au fost accesate datele, cine se află în spatele atacului și dacă acesta are legătură cu alte operațiuni cibernetice care vizează Republica Moldova.

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