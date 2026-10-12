Grupul care deține Mega Image și Profi, vizat de un atac cibernetic. Unele sisteme au fost oprite temporar

Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, care deține în România rețelele Mega Image și Profi, a anunțat luni, 12 octombrie, că se confruntă cu un incident de securitate cibernetică și că a decis să dezactiveze temporar o parte dintre sistemele sale pentru a limita impactul problemei.

Mega Image și Profi sunt deținute de Ahold Delhaize, Foto: Colaj arhivă

Compania precizează că echipele tehnice lucrează pentru evaluarea și remedierea situației, potrivit News.ro.

„Ahold Delhaize se confruntă cu o problemă de securitate în cadrul reţelei sale. Echipele noastre iau măsuri pentru a evalua şi a remedia situaţia”, au transmis reprezentanții grupului.

Potrivit companiei, măsurile adoptate au inclus „scoaterea temporară din funcţiune a unor sisteme, pentru a asigura protecţia lor”.

Magazinele Mega Image și Profi funcționează normal

Reprezentanții grupului au dat asigurări că activitatea comercială nu a fost întreruptă, iar clienții pot face cumpărături în continuare.

„În prezent, magazinele noastre sunt deschise şi îşi deservesc clienţii”, se arată în comunicatul transmis de companie.

Ahold Delhaize subliniază că protejarea infrastructurii IT reprezintă o prioritate strategică, „în interesul clienţilor, angajaţilor şi al partenerilor”.

Compania și-a cerut scuze pentru eventualele efecte generate de incident.

Gigantul de retail controlează mii de magazine în România

Ahold Delhaize este unul dintre cei mai mari retaileri la nivel mondial și operează în România peste 1.000 de magazine Mega Image și aproximativ 3.400 de magazine Profi, gestionate direct sau prin intermediul agenților.

Mega Image a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 12,25 miliarde de lei, în creștere cu 15,8% față de anul precedent, și un profit net de 124,84 milioane de lei. În același timp, Profi a încheiat anul cu pierderi de 537,2 milioane de lei, cu peste 150% mai mari decât în 2024, în timp ce afacerile rețelei au ajuns la 14,4 miliarde de lei, în creștere cu 2,5%.