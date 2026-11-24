În sudul țării, femeile își găsesc mult mai greu un loc de muncă decât bărbații, deși regiunea este aproape de București. Diferența dintre numărul femeilor și al bărbaților care au un loc de muncă ajunge la 25 de puncte procentuale, de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene.

Uniunea Europeană urmărește reducerea decalajului de ocupare dintre femei și bărbați. Foto: arhivă

Apropierea de București nu se traduce automat în oportunități de angajare pentru toate județele regiunii. Dezvoltarea economică inegală este una dintre principalele explicații ale decalajului, arată specialista în resurse umane Raluca Pârvu, într-o analiză pentru Adevărul Financiar.

La nivelul UE, rata de ocupare a persoanelor de 20-64 de ani era, în 2025, de 80,9% în cazul bărbaților și de 71,2% în cazul femeilor. În România, cinci dintre cele opt regiuni înregistrau diferențe de cel puțin 18 puncte procentuale.

Două realități economice în aceeași regiune

„Situația din Sud-Muntenia este paradoxală și îngrijorătoare totodată. La prima vedere, apropierea de București ar trebui să genereze o ocupare feminină ridicată. Totuși, regiunea este foarte polarizată. Astfel, județele Argeș și Prahova beneficiază de industrie și servicii și de aceea, și rata de ocupare a femeilor este relativ ridicată. În schimb, județele Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ialomița au centre urbane mult mai slab dezvoltate, cu puține investiții productive, o ruralitate ridicată și o participare feminină redusă”, a explicat Raluca Pârvu.

Dificultățile depășesc granițele regiunii. Raportul OCDE privind piața muncii și politicile sociale din România, publicat în 2025, arată că, în 2023, doar 44% dintre femeile din mediul rural cu vârste între 15 și 64 de ani erau ocupate. Media Uniunii Europene pentru aceeași categorie era de 65%.

Lipsa transportului către locurile de muncă din orașe și accesul redus la creșe și grădinițe restrâng opțiunile femeilor din sate. Specialista indică și nivelul scăzut de educație, alături de rolurile tradiționale din familie, printre barierele care îngreunează angajarea.

Lipsa serviciilor de îngrijire complică revenirea la serviciu

Raportul economic al OCDE privind România, publicat în martie 2026, arată că femeile petrec de peste două ori mai mult timp decât bărbații îngrijind copiii. În 2023, mai puțin de 10% dintre copiii sub trei ani erau înscriși în servicii de îngrijire, comparativ cu media OCDE de 29%.

Tot în 2023, rata de ocupare a femeilor de 18-64 de ani din gospodăriile cu copii era de 57% în România, față de 70% în Uniunea Europeană, potrivit raportului OCDE din 2025. Indicatorul privește o categorie diferită de cea a femeilor din mediul rural.

Miza economică: o forță de muncă mai numeroasă

În raportul economic din 2026, OCDE estimează că înjumătățirea diferenței de ocupare dintre femei și bărbați ar putea crește forța de muncă a României cu aproximativ 7,2%. Este un scenariu condiționat de reducerea decalajului, nu o creștere deja înregistrată.

Miza este cu atât mai importantă în contextul îmbătrânirii populației. Potrivit aceleiași organizații, populația României cu vârste între 20 și 64 de ani ar putea scădea de la aproximativ 11,1 milioane în 2024 la 8,5 milioane în 2050. O participare mai mare a femeilor la piața muncii ar putea compensa o parte din această reducere.

Educație, creșe și programe flexibile

Educația face o diferență majoră. Conform raportului economic OCDE din 2026, în 2023 erau ocupate numai 28% dintre femeile din România cu studii primare. În rândul persoanelor cu studii superioare, diferența dintre ratele de ocupare ale femeilor și bărbaților aproape dispărea.

Printre soluțiile propuse de Raluca Pârvu se află reducerea abandonului școlar, creșterea participării fetelor la liceu și extinderea învățământului dual și a programelor de tip „a doua șansă”. Acestora li se adaugă accesul mai bun la creșe, programele flexibile de lucru, revenirea treptată după concediul parental și implicarea mai mare a taților în îngrijirea copiilor.

Uniunea Europeană urmărește reducerea decalajului de ocupare dintre femei și bărbați la 5,7 puncte procentuale până în 2030. În 2025, 65 dintre cele 244 de regiuni analizate de Eurostat atinseseră deja obiectivul. Sud-Muntenia rămânea departe de acest prag, cu un decalaj de 25,1 puncte procentuale.