 Piața muncii, sub presiune - scădere puternică a angajărilor. Tinerii și persoanele de peste 60 de ani, printre cei mai afectați | adevarul.ro
search
Joi, 29 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Piața muncii, sub presiune - scădere puternică a angajărilor. Tinerii și persoanele de peste 60 de ani, printre cei mai afectați

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Angajatorii sunt tot mai reticenți să facă angajări, pe fondul dificultăților economice și al creșterii impozitelor. În Olt, în primele nouă luni din 2026, agenția de ocupare a reușit să plaseze în muncă doar 1.929 de persoane, mai puțin de o treime din obiectivul stabilit pentru întregul an și semnificativ sub nivelul din perioada similară a anului trecut.

La ultima bursă a locurilor de muncă au fost angajați direct sub 100 de șomeri
La ultima bursă a locurilor de muncă au fost angajați direct sub 100 de șomeri Foto: Alina Mitran

Piața muncii suferă o perioadă de transformare, perioadele în care angajatorii căutau cu disperare oameni tinzând să se îndepărteze. Reticența la angajare se observă inclusiv în indicatorii serviciului public de ocupare.

Directorul Agenției de Ocupare și Formare în Muncă Olt, Constantin Câtu, a prezentat recent, în cadrul ședinței de Dialog Social organizată la Prefectura Olt, măsurile pe care serviciul public de ocupare le oferă, menționând și indicatori statistici. Printre aceștia, obiectivul general de ocupare pentru 2026. AJOFM Olt și-a propus să plaseze pe piața muncii 6.165 de persoane în cursul acestui an, însă în primele trei luni ale anului a reușit să găsească locuri de muncă pentru doar 1.929 de persoane, adică sub o treime din total. Deși rămân alte trei luni la dispoziție pentru ca AJOFM să-și atingă obiectivul, este puțin probabil ca până la sfârșitul anului decalajul să fie recuperat.

Directorul AJOFM a explicat că lucrurile s-au derulat în acest an altfel decât era așteptat.

Ori am fost noi prea ambițioși și ne-am propus un plan prea mare... (...) Noi nu am luat în calcul bine când ne-am făcut planul de ocupare că anul acesta o să fie un an mai greu și că s-ar putea să nu reușim să facem asta. Dar să știți că activitatea noastră este aceeași. Să găsești soluții pentru 1.929 de persoane înseamnă ceva. La 30 septembrie. Mai este octombrie, noiembrie, decembrie”, a precizat Constantin Câtu.

Situația economică ar sta la baza dificultăților întâmpinate în plasarea șomerilor.

E o perioadă mai grea, e o perioadă mai grea peste tot, în toată Europa. Firmele nu scot locuri de muncă în perioada asta. Firmele sunt reticente în a angaja, sunt reținute. Impozitele au crescut, e o realitate, asta este”, a completat Câtu.

Cel mai greu de plasat pe piața muncii sunt șomerii tineri și cei cu vârstă peste 60 de ani. „Firmele aleg câteodată, chiar dacă are 60 de ani și are experiență, să aducă tineri. Aici trebuie să și vrea tânărul. Cel care are 60 de ani se gândește – mai am și eu câțiva ani până la pensie, trag cât pot, mă duc la muncă. Cel care e tânăr spune – hai, că mai am timp înainte să găsesc job. Tot ce facem noi este să aducem în fața lor oportunități, să facem legătura între angajatori și angajați, să-i ajutăm să-și găsească calea”, a mai spus directorul AJOFM Olt.

Aproape 60% dintre persoanele angajate prin intermediul AJOFM au peste 45 de ani

Datele AJOFM Olt arată că în primele nouă luni ale anului au fost angajate prin intermediul agenției 1.929 persoane. Din totalul persoanelor ocupate până la data de 30 septembrie 2026, 1.135 au peste 45 de ani (58,83%), 315 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 245 au între 25 și 35 de ani, iar 234 sunt tineri sub 25 de ani. Mai mulți șomeri care și-au găsit de lucru în 2026 prin intermediul serviciului public de ocupare, în Olt, sunt din mediul rural – 1.010 (față de 919 din mediul urban).

La sfârșitul verii, rata șomajului în Olt era de 5,95%, față de doar 3,26% la nivel național. La 31 august 2026, în evidențele AJOFM Olt erau 7.686 șomeri (din care 3.564 femei), dintre aceștia sub 1.000 beneficiind de indemnizație de șomaj. Cei mai numeroși șomeri erau cei în vârstă de peste 55 ani – 2.646, urmați de cei cu vârsta între 50-55 ani – 1.662. Șomeri sub 25 de ani înregistrați erau doar 725.

Comparativ cu primele nouă luni ale anului precedent, scăderea numărului de persoane cărora li s-a găsit un loc de muncă prin intermediul AJOFM este considerabilă, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 fiind încadrate în muncă 2.601 persoane. La sfârșitul lunii august 2025 erau înregistrați la nivelul județului 7.707  șomeri.

Datele AJOFM mai arată că cei mai numeroși șomeri pentru care s-a identificat un loc de muncă au studii liceale și postliceale (816), urmate de cei fără studii și cu studii gimnaziale(532), profesionale (412), doar 169 fiind cu studii universitare. Din cele 1.929 persoane angajate în primele 9 luni ale acestui an, doar 446 de persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

Pe de altă parte, structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, arată că, în august 2026, erau în evidențe 1.772 persoane foarte greu ocupabile, 4.220 greu ocupabile, 1.635 mediu ocupabile și doar 59 persoane ușor ocupabile.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial aveau ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt  - 43,60%, apoi șomerii cu nivel de instruire primar și fără studii - 18,94%, urmat de cei cu nivel de instruire liceal - 19,66% și 15,98% cu nivel de instruire profesional. Șomerii cu nivel de studii superioare aveau o pondere de doar 1,82 %.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin
digi24.ro
image
„Zici că eram într-un film”. Mărturii cutremurătoare după accidentul feroviar din Spania. Salvatorii caută restul victimelor
stirileprotv.ro
image
SURSE: Ministrul Apărării trimite Corpul de Control la Direcția Generală pentru Armament. Vor fi verificate contractele pe SAFE, angajate de Guvernul Bolojan. Ordinul a fost semnat astăzi de ministrul Radu Oprea
gandul.ro
image
Ursula von der Leyen promovează Canada drept „membru asociat”, în ciuda OPOZIȚIEI capitalelor UE
mediafax.ro
image
Jucătorul de la Egnatia, accidentare horror chiar înaintea meciului cu U Craiova! Imagini teribile. Video
fanatik.ro
image
Prețul energiei a explodat. Curențul a ajuns peste 1.700 de lei/MWh pe bursă. Țara noastră suferă din cauza secetei, Europa din cauza scumpirii gazelor
libertatea.ro
image
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă! ”Distrug țara”
digisport.ro
image
5 alimente delicioase care au mai mult lapte decât un pahar de lapte. Sunt ideale pentru oase sănătoase
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Cu cât vinde un fermier porcii de 120 de kilograme. "Putem să le dăm şi la sfert"
observatornews.ro
image
El este iubitul Oanei Tomoiagă. Concurenta de la Asia Express și Denis sunt împreună de 5 ani
cancan.ro
image
Florin Manole face anunțul așteptat de pensionari despre indexarea pensiilor și bonusul de Crăciun. Avem bani!
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Cristi Chivu, definitiv în istoria lui Inter Milano! Recordul de senzație stabilit de român în Italia: peste Mourinho, Mancini, Inzaghi și Herrera
fanatik.ro
image
Județul din România care a fost inclus în Top 100 al unui prestigios clasament internațional de turism. A fost propulsat de gastronomia, meșteșugurile și tradițiile locale
ziare.com
image
Decizia instanței în procesul în care Anamaria Prodan l-a acuzat pe Laurențiu Reghecampf de abandon de familie! E definitivă
digisport.ro
image
Durere mare în Spania! Julieta Gallego a murit la doar 24 de ani, în accidentul feroviar soldat cu zeci de victime
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
VIDEO Bătaie ca-n galele MMA în Parlament. S-au împărţit pumni şi picioare până aleşii au plecat cu ambulanţa
romaniatv.net
image
Dracula Land avansează serios! Masterplan finalizat, parteneriate strategice în negociere, pregătirea pentru construcție este în desfășurare
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Codruța Filip, apariție îndrăzneață la petrecerea VIVA! Andreea Marin, Cătălin Botezatu și Geanina Ilieș au impresionat cu ținutele lor
click.ro
image
Unde a dispărut Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu! Cum arată la 45 de ani și ce s-a ales de viața ei după divorț
click.ro
image
Andreea Popescu, dezvăluiri despre divorț, cei trei copii și neîmplinirea din căsnicie: „Nu sunt genul de femeie care ar putea să trăiască până la sfârșitul vieții neiubită”
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
FotoJet (86) jpg
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Fiica lui Cosmin Cernat, în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată de soțul Monicăi Iagăr! S-a emis un ordin de protecție. Reacția Mihaelei Rădulescu
image
Codruța Filip, apariție îndrăzneață la petrecerea VIVA! Andreea Marin, Cătălin Botezatu și Geanina Ilieș au impresionat cu ținutele lor

OK! Magazine

image
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară