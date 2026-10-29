Piața muncii, sub presiune - scădere puternică a angajărilor. Tinerii și persoanele de peste 60 de ani, printre cei mai afectați

Angajatorii sunt tot mai reticenți să facă angajări, pe fondul dificultăților economice și al creșterii impozitelor. În Olt, în primele nouă luni din 2026, agenția de ocupare a reușit să plaseze în muncă doar 1.929 de persoane, mai puțin de o treime din obiectivul stabilit pentru întregul an și semnificativ sub nivelul din perioada similară a anului trecut.

La ultima bursă a locurilor de muncă au fost angajați direct sub 100 de șomeri Foto: Alina Mitran

Piața muncii suferă o perioadă de transformare, perioadele în care angajatorii căutau cu disperare oameni tinzând să se îndepărteze. Reticența la angajare se observă inclusiv în indicatorii serviciului public de ocupare.

Directorul Agenției de Ocupare și Formare în Muncă Olt, Constantin Câtu, a prezentat recent, în cadrul ședinței de Dialog Social organizată la Prefectura Olt, măsurile pe care serviciul public de ocupare le oferă, menționând și indicatori statistici. Printre aceștia, obiectivul general de ocupare pentru 2026. AJOFM Olt și-a propus să plaseze pe piața muncii 6.165 de persoane în cursul acestui an, însă în primele trei luni ale anului a reușit să găsească locuri de muncă pentru doar 1.929 de persoane, adică sub o treime din total. Deși rămân alte trei luni la dispoziție pentru ca AJOFM să-și atingă obiectivul, este puțin probabil ca până la sfârșitul anului decalajul să fie recuperat.

Directorul AJOFM a explicat că lucrurile s-au derulat în acest an altfel decât era așteptat.

„Ori am fost noi prea ambițioși și ne-am propus un plan prea mare... (...) Noi nu am luat în calcul bine când ne-am făcut planul de ocupare că anul acesta o să fie un an mai greu și că s-ar putea să nu reușim să facem asta. Dar să știți că activitatea noastră este aceeași. Să găsești soluții pentru 1.929 de persoane înseamnă ceva. La 30 septembrie. Mai este octombrie, noiembrie, decembrie”, a precizat Constantin Câtu.

Situația economică ar sta la baza dificultăților întâmpinate în plasarea șomerilor.

„E o perioadă mai grea, e o perioadă mai grea peste tot, în toată Europa. Firmele nu scot locuri de muncă în perioada asta. Firmele sunt reticente în a angaja, sunt reținute. Impozitele au crescut, e o realitate, asta este”, a completat Câtu.

Cel mai greu de plasat pe piața muncii sunt șomerii tineri și cei cu vârstă peste 60 de ani. „Firmele aleg câteodată, chiar dacă are 60 de ani și are experiență, să aducă tineri. Aici trebuie să și vrea tânărul. Cel care are 60 de ani se gândește – mai am și eu câțiva ani până la pensie, trag cât pot, mă duc la muncă. Cel care e tânăr spune – hai, că mai am timp înainte să găsesc job. Tot ce facem noi este să aducem în fața lor oportunități, să facem legătura între angajatori și angajați, să-i ajutăm să-și găsească calea”, a mai spus directorul AJOFM Olt.

Aproape 60% dintre persoanele angajate prin intermediul AJOFM au peste 45 de ani

Datele AJOFM Olt arată că în primele nouă luni ale anului au fost angajate prin intermediul agenției 1.929 persoane. Din totalul persoanelor ocupate până la data de 30 septembrie 2026, 1.135 au peste 45 de ani (58,83%), 315 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 245 au între 25 și 35 de ani, iar 234 sunt tineri sub 25 de ani. Mai mulți șomeri care și-au găsit de lucru în 2026 prin intermediul serviciului public de ocupare, în Olt, sunt din mediul rural – 1.010 (față de 919 din mediul urban).

La sfârșitul verii, rata șomajului în Olt era de 5,95%, față de doar 3,26% la nivel național. La 31 august 2026, în evidențele AJOFM Olt erau 7.686 șomeri (din care 3.564 femei), dintre aceștia sub 1.000 beneficiind de indemnizație de șomaj. Cei mai numeroși șomeri erau cei în vârstă de peste 55 ani – 2.646, urmați de cei cu vârsta între 50-55 ani – 1.662. Șomeri sub 25 de ani înregistrați erau doar 725.

Comparativ cu primele nouă luni ale anului precedent, scăderea numărului de persoane cărora li s-a găsit un loc de muncă prin intermediul AJOFM este considerabilă, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 fiind încadrate în muncă 2.601 persoane. La sfârșitul lunii august 2025 erau înregistrați la nivelul județului 7.707 șomeri.

Datele AJOFM mai arată că cei mai numeroși șomeri pentru care s-a identificat un loc de muncă au studii liceale și postliceale (816), urmate de cei fără studii și cu studii gimnaziale(532), profesionale (412), doar 169 fiind cu studii universitare. Din cele 1.929 persoane angajate în primele 9 luni ale acestui an, doar 446 de persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

Pe de altă parte, structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, arată că, în august 2026, erau în evidențe 1.772 persoane foarte greu ocupabile, 4.220 greu ocupabile, 1.635 mediu ocupabile și doar 59 persoane ușor ocupabile.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial aveau ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt - 43,60%, apoi șomerii cu nivel de instruire primar și fără studii - 18,94%, urmat de cei cu nivel de instruire liceal - 19,66% și 15,98% cu nivel de instruire profesional. Șomerii cu nivel de studii superioare aveau o pondere de doar 1,82 %.