Într-o piață a muncii în care angajatorii reclamă lipsa personalului, o categorie importantă de lucrători rămâne insuficient valorificată. România are una dintre cele mai reduse rate de ocupare în rândul persoanelor de 55–64 de ani din regiune, iar firmele care angajează șomeri de peste 50 de ani pot primi 27.000 de lei de la stat.

Angajații de peste 55 de ani, tot mai puțin prezenți pe piața muncio Foto: arhivă

România folosește mai puțin decât alte state europene experiența profesională a persoanelor aflate în a doua parte a carierei. În 2025, rata de ocupare a populației cu vârste între 55 și 64 de ani a fost de 57%, în timp ce media UE a ajuns la 66,4%, arată datele Eurostat.

Decalajul apare într-o perioadă în care populația îmbătrânește, iar angajatorii reclamă dificultăți în găsirea personalului. Persoanele care își pierd locul de muncă după 50 sau 55 de ani se pot confrunta cu obstacole suplimentare la reangajare, chiar dacă au experiență și competențe acumulate în zeci de ani de activitate.

România, în urma statelor din regiune

Rata de ocupare a românilor cu vârste între 55 și 64 de ani a fost de 57% în 2025, cu 9,4 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în Uniunea Europeană. Comparația cu țările din regiune arată că diferența nu este doar față de economiile vest-europene.

În Ungaria, rata de ocupare a acestei categorii de vârstă a ajuns la 72,1%, în Bulgaria la 71,2%, iar în Cehia la 78,3%. Toate cele trei state au rezultate semnificativ mai bune decât România.

Indicatorul Eurostat măsoară ponderea persoanelor încadrate în muncă în totalul populației din grupa de vârstă respectivă. El nu arată, de unul singur, câte persoane au fost refuzate la angajare din cauza vârstei, dar evidențiază participarea mai redusă a lucrătorilor maturi la piața muncii.

Companiile pierd angajați cu experiență, iar șomerii mai în vârstă găsesc mai greu un nou loc de muncă

O rată redusă de ocupare în rândul persoanelor de peste 55 de ani înseamnă că o parte importantă a populației aflate încă la vârsta activă nu participă la economie. Pentru angajatori, acest lucru limitează accesul la oameni care au acumulat experiență profesională și cunosc procesele de lucru din domeniile în care au activat.

Pentru cei care rămân fără serviciu, revenirea pe piața muncii poate fi dificilă. Recrutarea depinde de existența posturilor disponibile, de competențele cerute de angajatori și de disponibilitatea companiilor de a lua în calcul candidați cu o experiență profesională îndelungată. În unele cazuri, este nevoie și de formare pentru adaptarea la tehnologii sau proceduri noi.

Subvenție de 2.250 de lei pe lună pentru firmele care angajează șomeri de peste 50 de ani

Statul încearcă să stimuleze recrutarea persoanelor mai în vârstă printr-un sprijin financiar acordat angajatorilor. Potrivit Legii nr. 76/2002, modificată prin OUG nr. 11/2026, firmele care încadrează pe perioadă nedeterminată șomeri cu vârsta de peste 50 de ani pot primi o subvenție de 2.250 de lei pe lună, timp de 12 luni.

Ajutorul poate ajunge la 27.000 de lei pentru fiecare persoană angajată. Pentru a beneficia de bani, angajatorul trebuie să mențină raporturile de muncă cel puțin 18 luni.

Sprijinul nu se acordă automat tuturor persoanelor de peste 50 de ani care își găsesc un loc de muncă. Măsura vizează șomerii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, iar subvenția este încasată de angajator.

Prin această facilitate, statul urmărește să reducă o parte din costurile recrutării și să încurajeze firmele să angajeze persoane care pot întâmpina dificultăți în găsirea unui nou serviciu.

Diferența față de media UE rămâne de aproape 10 puncte procentuale

Subvenția de 27.000 de lei poate reprezenta un stimulent pentru companii, dar nu schimbă de una singură situația lucrătorilor mai în vârstă. Reintegrarea acestora depinde și de practicile de recrutare, de accesul la formare profesională și de posibilitatea de a-și actualiza competențele.

Datele pentru 2025 arată că România are o rată de ocupare de 57% în grupa de vârstă 55-64 de ani, față de 66,4% în UE. În Ungaria și Bulgaria, nivelul depășește 71%, iar în Cehia se apropie de 80%.

În cazul persoanelor de peste 50 de ani care au rămas fără loc de muncă, angajatorii pot solicita sprijinul financiar de 2.250 de lei lunar, cu obligația de a păstra angajatul cel puțin 18 luni.