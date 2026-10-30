 Daniel Zamfir vrea exploatarea și procesarea internă a resurselor minerale ale României: „Slavă Domnului, nu mai este doamna Buzoianu” | adevarul.ro
search
Vineri, 30 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Daniel Zamfir vrea exploatarea și procesarea internă a resurselor minerale ale României: „Slavă Domnului, nu mai este doamna Buzoianu”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Daniel Zamfir, noul ministru al Economiei, anunță o schimbare de strategie în privința resurselor minerale ale României. Oficialul spune că statul trebuie să accelereze exploatarea zăcămintelor de grafit, aur și metale rare, dar și să dezvolte capacități de procesare internă, pentru ca valoarea adăugată să rămână în economie.

Daniel Zamfir, noul ministru al Economiei,
Daniel Zamfir, noul ministru al Economiei, Foto: FB Daniel Zamfir

Ministrul Economiei a declarat vineri că una dintre prioritățile mandatului său este valorificarea resurselor minerale ale României și reducerea exportului de materii prime neprelucrate. Oficialul a afirmat că exploatarea grafitului de la Baia de Fier ar putea începe după obținerea licenței necesare, așteptată spre finalul anului.

„Înțeleg că putem obține licența de exploatare undeva spre sfârșitul anului, pentru că există un ciclu întreg, inclusiv cu autorizație de la mediu. Acum, slavă Domnului, nu mai este doamna Buzoianu să blocheze orice proiect de investiții”, a declarat Zamfir, citat de Știrile ProTv.  

Ministrul a precizat că a discutat deja subiectul cu conducerea Salrom, compania care urmărește valorificarea rezervelor de grafit din zonă.

Daniel Zamfir susține însă că adevărata miză nu este doar extragerea resurselor, ci procesarea acestora în România.

„Vreau să le procesăm, și ăsta este un obiectiv major pe care-l am aici, la Ministerul Economiei. Nu mai vreau să vindem materie primă brută, vreau s-o vindem procesată, să îi dăm în plus valoare”, a afirmat ministrul.

Ministrul a explicat că o astfel de abordare ar genera atât locuri de muncă, cât și venituri suplimentare la bugetul de stat. „Această plus-valoare, dincolo de locurile de muncă, înseamnă, până la urmă, o importantă contribuție la bugetul statului”, a adăugat Zamfir.

În aceeași conferință de presă, șeful Economiei a vorbit despre intenția de a valorifica iazurile și haldele de steril rezultate în urma exploatărilor miniere din trecut, despre care spune că ascund resurse importante.

„Vreau să exploatăm iazurile și haldele de steril care zac de ani și ani de zile”, a declarat acesta.

Ministrul a indicat Lacul Promin, administrat de Salrom, unde susține că există depozite de metale prețioase și resurse strategice.

„Lacul Promin, la Salrom, unde sunt cantități, nu aș spune semnificative, poate importante, de aur și de alte metale rare, care, vă repet, zac acolo în halde de steril și vreau să le exploatăm”, a afirmat Daniel Zamfir.

Oficialul a anunțat și că a cerut Institutului Geologic Român actualizarea hărții resurselor minerale ale țării, considerând că statul trebuie să știe exact ce rezerve deține și cum pot fi acestea valorificate.

„Vreau să actualizăm harta resurselor minerale a României, să știu exact pe ce contăm”, a spus ministrul.

Întrebat despre controversatul proiect privind exploatarea magneziului din județul Sibiu, Zamfir a admis că nu este familiarizat cu dosarul și că va solicita informații suplimentare.

Totodată, ministrul a susținut că România trebuie să își valorifice mai eficient resursele naturale în contextul dificultăților economice și al deficitului bugetar ridicat.

„Suntem în situația în care suntem, avem deficitul pe care îl avem, ne împrumutăm la niște sume colosale și noi stăm pe niște resurse pe care le exploatăm”, a declarat Daniel Zamfir.

„Vreau să avem acces la cele mai avansate tehnologii care protejează mediul”

Pentru proiectele în care statul nu dispune de tehnologia sau capitalul necesar, Ministerul Economiei ia în calcul parteneriate cu investitori privați și companii care dețin expertiză avansată în domeniu. Potrivit lui Zamfir, modelul de dezvoltare vizat este cel al companiilor mixte, capabile să exploateze și să proceseze resursele în România, utilizând tehnologii moderne și standarde de mediu similare celor aplicate în alte state europene.

„Vreau să avem acces la cele mai avansate tehnologii care protejează mediul și, așa cum se extrag metale rare în alte țări din Uniunea Europeană, cu acele tehnologii, vreau să luăm acele bune practici”, a afirmat ministrul.

Daniel Zamfir a transmis că obiectivul său este accelerarea exploatării resurselor minerale ale țării și integrarea lor în lanțuri de producție cu valoare adăugată ridicată.

„Vreau ca România să exploateze resursele naturale pe care le are, ca să intrăm în rândul lumii”, a declarat ministrul Economiei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
digi24.ro
image
Sindicaliștii feroviari critică rectificarea bugetară: „Mergeți cu trenul București - Satu Mare înainte să decideţi bugetele”
stirileprotv.ro
image
Laura Codruța Kovesi își termină astăzi mandatul la Parchetul European, după 7 ani. Cele mai răsunătoare dosare au fost la periferia Europei. Niciun dosar cu nume grele în Germania sau Franța
gandul.ro
image
Colectiv, la 11 ani de la tragedie: „Aveți grijă de voi, nici anul acesta nu avem spitale”
mediafax.ro
image
Salariul lunar pentru care Florin Răducioiu a bătut palma cu Dinamo! Ce funcție va ocupa în conducerea clubului: „Vrem să profităm de experiența lui”
fanatik.ro
image
Cum a rămas Armata fără 300 de mii de metri pătrați de teren și construcții pe care se află un turn de comunicații strategice și cum mai ajunge astăzi la acesta
libertatea.ro
image
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Japonezilor nu le vine să creadă ce a putut să facă Elena Rybakina
digisport.ro
image
„Am nevoie de ajutor”. Mesajul alarmant al tatălui lui Lamine Yamal care a pus pe jar fanii Barcelonei
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Satul cu 1.500 de locuitori unde un apartament de 55 mp costă 16.000 de euro. Tinerii lasă Capitala pentru el
observatornews.ro
image
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
cancan.ro
image
Pensionarii, îmbătați cu apă rece. S-au alocat 3 miliarde lei la „pensii”. De ce banii nu merg la indexări?
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Andrei Cordea, salariu de 1 milion de euro! Ofertă oficială pentru starul lui CFR Cluj
fanatik.ro
image
Guvernul Luca Niculescu poate cădea în câteva luni: „Situația politică va fi dinamică”
ziare.com
image
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
digisport.ro
image
Fiica lui Bruce Willis, videoclip tulburător care a stârnit controverse: „Păstrați aceste amintiri private”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care locuiește Roxana Vancea. Locuința seamănă cu una londoneză. Cât de armonios a combinat totul. Mai rar vezi la cineva așa / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 30 octombrie 2026. Vinerea în care se trage linie! Cine încheie luna în avantaj și ce zodii au parte de un weekend cu peripeții
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European
actualitate.net
image
Regulile stricte pe care Ion Dichiseanu i le impunea fiicei sale la petreceri! Ce făcea actorul în toiul nopții
click.ro
image
Cine este românca celebră care vrea să aducă Balul Prinților și Prințeselor de la Monaco la Iași. Ce spune Cătălin Botezatu despre ea
click.ro
image
Dani Oțil, mesaj ironic pentru educatori înainte de Halloween: „De ce le dați copiilor taskuri pe care nu pot să le facă?”
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Laura Cosoi și-a luat familia și a plecat la casa Adelei Popescu! Ce au făcut vedetele la Șușani
image
Regulile stricte pe care Ion Dichiseanu i le impunea fiicei sale la petreceri! Ce făcea actorul în toiul nopții

OK! Magazine

image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii