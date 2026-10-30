Daniel Zamfir vrea exploatarea și procesarea internă a resurselor minerale ale României: „Slavă Domnului, nu mai este doamna Buzoianu”

Daniel Zamfir, noul ministru al Economiei, anunță o schimbare de strategie în privința resurselor minerale ale României. Oficialul spune că statul trebuie să accelereze exploatarea zăcămintelor de grafit, aur și metale rare, dar și să dezvolte capacități de procesare internă, pentru ca valoarea adăugată să rămână în economie.



Daniel Zamfir, noul ministru al Economiei, Foto: FB Daniel Zamfir

Ministrul Economiei a declarat vineri că una dintre prioritățile mandatului său este valorificarea resurselor minerale ale României și reducerea exportului de materii prime neprelucrate. Oficialul a afirmat că exploatarea grafitului de la Baia de Fier ar putea începe după obținerea licenței necesare, așteptată spre finalul anului.

„Înțeleg că putem obține licența de exploatare undeva spre sfârșitul anului, pentru că există un ciclu întreg, inclusiv cu autorizație de la mediu. Acum, slavă Domnului, nu mai este doamna Buzoianu să blocheze orice proiect de investiții”, a declarat Zamfir, citat de Știrile ProTv.

Ministrul a precizat că a discutat deja subiectul cu conducerea Salrom, compania care urmărește valorificarea rezervelor de grafit din zonă.

Daniel Zamfir susține însă că adevărata miză nu este doar extragerea resurselor, ci procesarea acestora în România.

„Vreau să le procesăm, și ăsta este un obiectiv major pe care-l am aici, la Ministerul Economiei. Nu mai vreau să vindem materie primă brută, vreau s-o vindem procesată, să îi dăm în plus valoare”, a afirmat ministrul.

Ministrul a explicat că o astfel de abordare ar genera atât locuri de muncă, cât și venituri suplimentare la bugetul de stat. „Această plus-valoare, dincolo de locurile de muncă, înseamnă, până la urmă, o importantă contribuție la bugetul statului”, a adăugat Zamfir.

În aceeași conferință de presă, șeful Economiei a vorbit despre intenția de a valorifica iazurile și haldele de steril rezultate în urma exploatărilor miniere din trecut, despre care spune că ascund resurse importante.

„Vreau să exploatăm iazurile și haldele de steril care zac de ani și ani de zile”, a declarat acesta.

Ministrul a indicat Lacul Promin, administrat de Salrom, unde susține că există depozite de metale prețioase și resurse strategice.

„Lacul Promin, la Salrom, unde sunt cantități, nu aș spune semnificative, poate importante, de aur și de alte metale rare, care, vă repet, zac acolo în halde de steril și vreau să le exploatăm”, a afirmat Daniel Zamfir.

Oficialul a anunțat și că a cerut Institutului Geologic Român actualizarea hărții resurselor minerale ale țării, considerând că statul trebuie să știe exact ce rezerve deține și cum pot fi acestea valorificate.

„Vreau să actualizăm harta resurselor minerale a României, să știu exact pe ce contăm”, a spus ministrul.

Întrebat despre controversatul proiect privind exploatarea magneziului din județul Sibiu, Zamfir a admis că nu este familiarizat cu dosarul și că va solicita informații suplimentare.

Totodată, ministrul a susținut că România trebuie să își valorifice mai eficient resursele naturale în contextul dificultăților economice și al deficitului bugetar ridicat.

„Suntem în situația în care suntem, avem deficitul pe care îl avem, ne împrumutăm la niște sume colosale și noi stăm pe niște resurse pe care le exploatăm”, a declarat Daniel Zamfir.

„Vreau să avem acces la cele mai avansate tehnologii care protejează mediul”

Pentru proiectele în care statul nu dispune de tehnologia sau capitalul necesar, Ministerul Economiei ia în calcul parteneriate cu investitori privați și companii care dețin expertiză avansată în domeniu. Potrivit lui Zamfir, modelul de dezvoltare vizat este cel al companiilor mixte, capabile să exploateze și să proceseze resursele în România, utilizând tehnologii moderne și standarde de mediu similare celor aplicate în alte state europene.

„Vreau să avem acces la cele mai avansate tehnologii care protejează mediul și, așa cum se extrag metale rare în alte țări din Uniunea Europeană, cu acele tehnologii, vreau să luăm acele bune practici”, a afirmat ministrul.

Daniel Zamfir a transmis că obiectivul său este accelerarea exploatării resurselor minerale ale țării și integrarea lor în lanțuri de producție cu valoare adăugată ridicată.

„Vreau ca România să exploateze resursele naturale pe care le are, ca să intrăm în rândul lumii”, a declarat ministrul Economiei.